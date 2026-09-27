UIN desarrolló una tecnología que analiza el comportamiento de los usuarios y activa acciones para aumentar la frecuencia de uso y reducir la fuga

El capital se invertirá en equipos y nuevos mercados; México es clave para replicar su éxito regional.

Su plataforma BehaviorOS usa inteligencia artificial para que bancos y fintechs retengan más de 80M de usuarios.

La startup argentina UIN captó u$s2 millones en ronda seed para acelerar su expansión en Latinoamérica.

La startup argentina UIN levantó una ronda seed de u$s2 millones para acelerar su expansión en Latinoamérica y fortalecer el desarrollo de su plataforma de inteligencia artificial.

Fundada por Facundo Corsi y Manuel Heredia, UIN desarrolló BehaviorOS, una infraestructura que permite a bancos, fintech, billeteras digitales, retailers y empresas de telecomunicaciones diseñar y activar comportamientos específicos de sus usuarios.

La plataforma se integra mediante API a los sistemas que ya utilizan las compañías y usa inteligencia artificial para determinar en tiempo real, qué acción mostrarle a cada usuario según su objetivo de negocio.

"Entendimos que adquirir usuarios era muy sencillo. El verdadero desafío era retenerlos", indica Corsi. Según el fundador, su experiencia pasada de operar una billetera con millones de usuarios les permitió detectar que el problema de la recurrencia era un desafío que atravesaba a toda la industria financiera.

Actualmente, BehaviorOS analiza más de 300 millones de transacciones y alcanza indirectamente a más de 80 millones de usuarios a través de sus clientes.

Argentina y Perú concentran cerca del 60% de la cartera, mientras que México se convirtió en uno de los principales focos de expansión para la startup.

Facundo Corsi y Manuel Heredia fundadores de UIN

Una tecnología para convertir usuarios en hábitos

Según los objetivos de cada cliente, el funcionamiento y la acción que decide realizar BehaviorOS con cada usuario es distinta. La empresa puede definir si quiere:

Activar usuarios dormidos

Aumentar la frecuencia de transacciones

Impulsar una nueva funcionalidad

Reducir la fuga

Para eso, el sistema analiza variables vinculadas al comportamiento y calcula la tendencia de cada persona a realizar determinadas acciones. A partir de esa información, su motor de IA selecciona la mecánica más adecuada, que puede ser:

Una misión

Una racha

Un desafío

Un incentivo

"Las rachas funcionan mejor cuando el objetivo es consistencia, las misiones funcionan para la adopción puntual de una feature nueva y los desafíos e incentivos para generar picos concretos de volumen", detalla.

Por otro lado, la plataforma funciona bajo un modelo de negocio que combina un fee mensual por el uso de BehaviorOS con un componente variable asociado al engagement y a los resultados generados.

De esta manera, UIN también cobra cuando sus acciones generan resultados concretos, como más pagos con tarjeta, transacciones con QR o uso de nuevas funciones.

"No queremos ser simplemente otro costo fijo dentro del stack tecnológico de una compañía. Queremos tener una relación directa con el valor que somos capaces de generar: si nuestro cliente crece, nosotros crecemos con él", agrega.

Una ronda para acelerar la expansión regional

La ronda seed de u$s2 millones fue liderada por EWA Capital y contó con la participación de Driven VC, Brazilian Venture Capital, ADN, GAIN, New Ventures y un grupo de inversores ángeles, entre ellos el emprendedor e influencer Santiago Siri.

La startup destinará el capital a reforzar sus equipos de producto, ingeniería y ventas, además de acelerar su llegada a nuevos mercados.

"El objetivo es fortalecer nuestra expansión y reforzar nuestro track de producto e ingeniería, sumando gente de nivel que se comprometa con nuestros objetivos", profundiza Corsi.

Uno de los principales países para esta nueva etapa será México, un mercado consideran estratégico por el tamaño de su ecosistema financiero y de banca digital. La idea es replicar allí la experiencia que UIN ya desarrolló en Argentina, Perú y Ecuador.

De cara a los próximos años, la compañía busca continuar con el crecimiento en Latinoamérica y ampliar su alcance en otras industrias. Si bien nació enfocada en bancos, fintech y billeteras digitales, la tecnología también puede aplicarse a retailers, empresas de telecomunicaciones y otros productos digitales que busquen aumentar la frecuencia de uso y retener a sus usuarios.