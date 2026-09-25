La startup argentina inauguró un Gray Box para combinar actores reales e IA y busca llevar su facturación anual a u$s3 millones en 2027

Gennial proyecta facturar u$s3 millones en 2027, combinando IA para series con actores reales, y busca expandirse internacionalmente.

El estudio Gray Box de 64m² fusiona actores con IA generativa para microdramas, un mercado de series verticales que moverá u$s4.000 millones.

Gennial, startup argentina, inauguró un Gray Box en Buenos Aires para producir series verticales híbridas con IA y actores reales.

Gennial, la startup argentina que combina IA y producción audiovisual, inauguró un Gray Box en Buenos Aires para producir series verticales con actores reales y tecnología generativa.

La compañía, que actualmente factura entre u$s30.000 y u$s35.000 mensuales y busca cerrar el 2026 con ingresos de u$s50.000 por mes, busca llevar su facturación anual a u$s3 millones en 2027.

El estudio tiene 64 metros cuadrados y 5 metros de altura y fue diseñado para filmar actores reales que después serán integrados mediante IA en escenarios y universos digitales. La primera producción será Amor Artificial, una serie realizada junto con The Eleven Hub, con Sol Levinton como guionista y Carolina Liaskowsky como protagonista.

La inversión en infraestructura va de la mano con el crecimiento de la compañía. Según sus datos, Gennial ya produjo más de 30 títulos, realizó 20 series verticales en un mes y espera sumar entre 60 y 70 producciones adicionales durante el año.

"Estamos felices de anunciar el lanzamiento del Gray Box porque es algo que venimos preparando hace meses y nos permite sumar el talento de los actores", detalla Adrián Garelik, cofundador y CEO de Gennial a iProUP.

Un negocio que ya genera hasta u$s50.000 por mes

Gennial tiene un modelo principalmente B2B y trabaja con marcas, productoras y plataformas: cobra por serie o por minuto terminado y, según lo conversado con iProUP, puede completar una producción en entre una semana y diez días una vez aprobado el desarrollo visual.

La compañía fue fundada en 2025 por Adrián Garelik y Matías Albaca

Entre sus clientes aparecen Chocorísimo, Guapaletas, Abuela Goye y Magnaverum, mientras que actualmente produce microseries para dos plataformas.

Las marcas representan una mayor proporción de sus clientes, aunque las plataformas concentran el mayor volumen de producción.

En términos financieros, la compañía genera entre u$s30.000 y u$s35.000 mensuales y proyecta llegar a u$s50.000 por mes hacia fin de año. El objetivo es alcanzar una facturación anual cercana a u$s3 millones durante 2027.

La startup comenzó con una inversión de u$s100.000 de capital propio y posteriormente recibió otros u$s100.000 de un inversor estratégico vinculado al mercado de microdramas.

Además, prevé levantar una nueva ronda para acelerar su expansión internacional, sumar talento, fortalecer el área comercial, desarrollar tecnología y ampliar su capacidad productiva.

La IA detrás de las series y el mercado de u$s4.000 millones

Gennial desarrolló Muses, una plataforma interna que integra 60 agentes de IA especializados para automatizar distintas etapas del proceso, desde la generación de ideas y guiones hasta el diseño de personajes, realización y medición de performance. Además, la compañía es partner de Seedance 2.5 de ByteDance en Latinoamérica.

El mercado al que apunta también está creciendo. Las series verticales, formadas por episodios de alrededor de un minuto pensados para consumirse desde el celular, surgieron con fuerza en Asia y ahora avanzan hacia otros mercados. Según las estimaciones, el negocio podría mover unos u$s4.000 millones durante 2026.

Ahora, la apuesta de Gennial es llevar ese modelo hacia una producción híbrida, donde la IA no reemplace completamente la filmación tradicional, sino que permita combinar actores, escenarios reales y generación digital.

"Será muy importante el actor que entienda cómo manejar su cuerpo porque va a haber muchas escenas que van a ser con elementos que no serán los que se vean en el contenido final", agrega.

"Desde Argentina, esperamos que nuestro Gray Box abra las puertas no solo a microdramas, sino también a cualquier producción de ficción que quiera aprovechar la IA para hacer realidad sus objetivos creativos", concluye Garelik.