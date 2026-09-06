Gennial, la startup argentina que combina IA y producción audiovisual, proyecta alcanzar una facturación de u$s3 millones para el 2027, luego de cerrar 2026 con ingresos mensuales superiores a u$s50.000.

La startup argentina combina inteligencia artificial y producción audiovisual para crear microseries, campañas para marcas y contenido digital a mayor velocidad y escala.

La compañía, fundada en 2025 por Adrián Garelik y Matías Albaca, ya trabaja con marcas y plataformas de Latinoamérica, produjo alrededor de 260 episodios durante agosto y posee la capacidad de producir más de 20 microseries por mes.

La empresa nació como una evolución de Flixxo, proyecto que sus fundadores crearon en 2018 para combinar tecnología, producción y distribución de microseries. Con la llegada de la IA generativa, detectaron una nueva oportunidad en la producción de contenidos.

"Vimos que la oportunidad ya no estaba solamente en transformar cómo se distribuye el contenido, sino en transformar también cómo se produce: con más escala, mayor capacidad de experimentación y posibilidades creativas que antes eran muy difíciles de alcanzar", indica Garelik.

Uno de los principales diferenciales de Gennial es su vínculo con ByteDance, la compañía detrás de TikTok. La startup es actualmente el único partner de Seedance 2.5 en Latinoamérica, lo que le permite acceder de forma temprana a las herramientas de generación audiovisual que desarrolla el grupo.

Gennial produce 260 episodios al mes y proyecta facturar u$s3 millones para 2027

Gennial y su modelo de negocio

El modelo de negocio de Gennial es principalmente B2B. Trabaja con marcas, productoras y plataformas que la contratan para desarrollar y producir contenidos. Entre sus principales clientes se encuentra:

Chocorísimo

Guapaletas

Abuela Goye

Magnaverum

En el caso de las microseries, la startup suele cobrar por serie o por minuto terminado. El proceso puede comenzar con un guion entregado por el cliente y, una vez aprobado el desarrollo visual, la producción se completa en una semana a diez días.

La inteligencia artificial permite acelerar buena parte de estos procesos, aunque la compañía aclaró que la utilizan para automatizar tareas, no en la mirada creativa.

Sus herramientas inteligentes permiten adaptar piezas, partes de la producción de imagen y video, voces, localización y posproducción. Sin embargo, las decisiones centrales continúan a cargo del equipo:

Guionistas

Directores

Artistas

"La IA funciona como una enorme ampliación de capacidad. El sistema puede ejecutar mucho más, pero alguien tiene que decidir qué vale la pena hacer", agrega Garelik.

Actualmente, Gennial produce microseries para dos plataformas. Aunque las marcas representan una mayor proporción de sus clientes, las plataformas concentran el mayor volumen de producción.

La plataforma Gennial ya produjo alrededor de 260 episodios durante agosto

Gennial planea un crecimiento exponencial

Gennial ya factura alrededor de u$s30.000 mensuales y proyecta superar los u$s50.000 por mes hacia fin de año, con el objetivo de alcanzar una facturación cercana a u$s3 millones en 2027.

Para sostener ese crecimiento, la startup busca ampliar su presencia internacional y sumar nuevos clientes entre las plataformas de microseries que operan a nivel global.

Desde fines de 2024, los fundadores llevan invertidos más de u$s100.000 de capital propio en tecnología, producción y equipo. Además, la incorporó un inversor estratégico que aportó otros u$s100.000, vinculado al mercado global de los microdramas..

La startup también planea levantar una nueva ronda de inversión con el objetivo de:

Acelerar la expansión internacional

Incorporar talento

Fortalecer el área comercial

Desarrollar tecnología

Aumentar la capacidad de producción.

Con el modelo de microseries ya probado y una mayor capacidad tecnológica, Gennial apunta a dar el próximo paso hacia producciones más ambiciosas. Entre sus planes a futuro aparece incluso la posibilidad de avanzar hacia proyectos vinculados al cine.

"Creo que estamos en un momento interesante. El modelo ya funciona y ahora empieza la etapa de escalarlo comercialmente", concluye Garelik.