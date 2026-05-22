El programa intensivo de Commit busca ayudar a profesionales y emprendedores a transformar ideas en negocios reales. Los detalles

El interés por emprender crece en Latinoamérica, pero muchas personas no logran dar el paso. Frente a esa realidad, nació Commit, una academia creada por emprendedores que busca ayudar a quienes quieren comenzar su propio negocio.

Según datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), más de la mitad de los latinoamericanos quiere iniciar un emprendimiento. Sin embargo, los detiene el miedo al fracaso y la falta de herramientas prácticas.

Al mismo tiempo, cada vez más profesionales buscan cambiar de rumbo laboral. Muchos de ellos, después de años de relación de dependencia, empiezan a pensar en desarrollar un proyecto propio.

En este contexto, Commit lanzó un Programa Intensivo en Emprendimiento enfocado en enseñar desde la práctica. La propuesta apunta a que los alumnos aprendan junto a personas que ya crearon y desarrollaron empresas.

La academia fue creada por Rodrigo Córdoba y Jean Del Pino, dos emprendedores con experiencia en distintos negocios y mercados internacionales. Ambos detectaron la necesidad de contar con espacios más prácticos para aprender a emprender.

Jean Del Pino indicó que la idea es ofrecer un lugar donde las personas puedan formarse desde cero, con foco en la acción y acompañadas por emprendedores reales.

Como pasar de la relación de dependencia a ser tu propio jefe

Del Pino, Antes de fundar Commit, trabajó en compañías como Samsung y Pernod Ricard. También participó en la creación de proyectos vinculados a la formación tecnológica y el crecimiento de negocios en América Latina y Estados Unidos.

Por su parte, Rodrigo Córdoba sostuvo que muchas propuestas educativas enseñan teoría, pero pocas ayudan a llevar una idea a la práctica desde el comienzo. Según él, el foco está puesto en acompañar a quienes quieren construir un negocio real.

El programa dura 18 semanas y combina clases virtuales en vivo con actividades prácticas. Durante ocho módulos, los participantes trabajan temas como:

modelos de negocio

armado de equipos

lanzamiento de productos

crecimiento de proyectos.

La propuesta está pensada para profesionales que quieren dejar la relación de dependencia, emprendedores que recién empiezan y fundadores que buscan hacer crecer sus empresas.

En su primer año, Commit espera formar a unas 300 personas en distintas ediciones del programa. Además, los alumnos acceden a una comunidad de mentores y emprendedores para seguir acompañados después de terminar la cursada.

Con esta iniciativa, la academia busca ayudar a que más personas puedan convertir sus ideas en proyectos concretos y sostenibles en el tiempo.