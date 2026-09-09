La compañía, que levantó más de u$s3 millones financiamiento, será la primera empresa comercial en sumarse al programa Early Adopter de FireSat.

Satellites on Fire se convirtió en la primera compañía comercial del mundo en ingresar al programa Early Adopter de FireSat, la constelación satelital impulsada por Earth Fire Alliance con financiamiento de Google.org y Bezos Earth Fund.

Se trata de una startup argentina fundada por tres argentinos que comenzó a trabajar en detección de incendios hace seis años y que actualmente opera en 21 países, monitorea más de 92 millones de hectáreas y ayuda a atacar más de 2.000 incendios por año.

La alianza le permitirá a la compañía integrar los datos generados por FireSat dentro de su propia plataforma, que ya utilizan:

Organismos públicos

Cuerpos de bomberos

Empresas forestales

Compañías agropecuarias

Firmas de energía

Asaseguradoras

Hasta ahora, la empresa trabajaba principalmente con satélites meteorológicos y de observación general que no habían sido desarrollados específicamente para este objetivo.

La tecnología permitirá detectar focos de incendio de aproximadamente cinco por cinco metros, mientras que la constelación completa estará compuesta por más de 50 satélites y tendrá capacidad para cubrir el 99% de los incendios del planeta.

FireSat busca resolver justamente ese problema. La constelación está siendo construida por Muon Space y cuenta con financiamiento de Google.org, Bezos Earth Fund y la Gordon and Betty Moore Foundation.

Satellites on Fire es la primera compañía comercial del mundo en sumarse al programa Early Adopter de FireSat, de Earth Fire Alliance

Google.org es el brazo filantrópico de Google y financia proyectos con tecnología, investigación e innovación para generar impacto social. Por otro lado, El Bezos Earth Fund, creado por los empresarios Jeff Bezos y Lauren Sánchez, se dedica a combatir el cambio climático y proteger y restaurar la naturaleza.

El negocio detrás de la alianza

Para Satellites on Fire, el acuerdo no implica solamente acceder a nuevos datos satelitales. La startup tendrá el rol de integrar la información de FireSat con los sistemas que ya utilizan bomberos, investigadores y otras organizaciones.

En Latinoamérica los datos de la constelación llegarán a través de la plataforma de Satellites on Fire, lo que le permite a la compañía posicionarse como un intermediario tecnológico entre la nueva infraestructura satelital y los usuarios de la región.

"Que esos datos lleguen a quienes ya usan nuestra plataforma cambia el tiempo de reacción. Sobre todo donde no hay nadie mirando", agregó Rodríguez Viau.

La empresa comparte esta función dentro del programa con Watch Duty, una aplicación estadounidense especializada en alertas de incendios en California.

Sin embargo, Satellites on Fire tendrá un foco particular en la incorporación de estos datos dentro de su plataforma y en su llegada al mercado latinoamericano.

De una idea adolescente a un negocio global

Los tres fundadores argentinos tenían 16 años cuando comenzaron a desarrollar Satellites on Fire. La idea surgió después de observar cómo incendios forestales destruían viviendas de personas cercanas y detectar que muchos de esos focos podrían haberse identificado antes.

Desde entonces, la startup construyó un sistema que combina imágenes satelitales, cámaras y algoritmos propios de inteligencia artificial para prevenir, predecir, detectar y monitorear incendios.

Su plataforma ya tiene presencia en cinco continentes y cuenta con miles de organizaciones suscritas. La compañía también levantó más de u$s3.6 millones en inversión y financiamiento, con el respaldo de instituciones como:

MIT

Naciones Unidas

Cornell University.

El ingreso al programa Early Adopter de FireSat le permitirá incorporar información de una infraestructura creada específicamente para incendios a una plataforma que ya tiene clientes y presencia internacional.