Iconik llega a Argentina con agentes de IA que atienden huéspedes las 24 horas y buscan reducir las comisiones que los hoteles pagan a las OTAs.

Financiada con capital propio, la empresa prevé sumar 100 hoteles en el mercado local y facturar 50.000 dólares mensuales en 2027.

Con abonos desde 600 dólares, la plataforma evita las comisiones de hasta 25% que cobran agencias de viaje como Booking o Expedia.

La startup Iconik desembarca en Argentina con agentes de IA para hoteles que atienden consultas y gestionan ventas las 24 horas.

Una plataforma de agentes de IA que atienden consultas y gestionan ventas por voz y texto para hoteles -y cuyo objetivo es que estos establecimientos dejen de pagar comisiones a Booking- desembarcó de forma oficial en la Argentina.

El nombre de la startup es Iconik y fue fundada en 2025 por el chaqueño Alejandro Bogado y el español Miguel Serrano.

La compañía, que ya opera con clientes en México, España y Estados Unidos, busca sumar nuevas propiedades en el país y proyecta alcanzar u$s50.000 de facturación mensual recurrente en 2027.

La empresa busca resolver un problema concreto de los hoteles independientes: la dependencia de las agencias de viaje online (OTAs), como Booking y Expedia, que cobran comisiones de entre 15% y 25% por cada reserva.

Para Bogado y Serrano, el desafío no está solamente en conseguir que el huésped visite el canal directo, sino en que haya alguien disponible para responder sus consultas y cerrar la operación.

Iconik busca cubrir esa problemática con agentes inteligentes que funcionan las 24 horas y pueden atender por:

teléfono

WhatsApp

sitio web

Telegram

correo electrónico

La tecnología se conecta con los sistemas de gestión y reservas del hotel y utiliza información validada sobre tarifas, promociones y políticas de cada propiedad.

Alejandro Bogado, CEO y fundador de Iconik

Un modelo de suscripción para recuperar reservas directas

Su modelo de negocio de Iconik se basa en una suscripción mensual, cuyo precio depende de los canales que active cada hotel. Los planes parten de u$s600 mensuales, y su ticket promedio ronda los u$s1.200, según la cantidad de canales y el nivel de integración requerido.

La compañía también ofrece integraciones más profundas con los sistemas de gestión de cada propiedad. En esos casos, un ingeniero de Iconik trabaja con el hotel para conectar el agente con sus herramientas y permitirle consultar disponibilidad o avanzar en una reserva.

"El impacto económico puede ser significativo. Sobre una reserva típica de dos noches de unos u$s300, una OTA puede quedarse con entre u$s45 y u$s75 en comisiones. Recuperar parte de esas operaciones para el canal directo representa un ahorro relevante para los hoteles independientes", indica Bogado.

La plataforma también busca reducir errores de información. Los agentes responden a partir de la documentación que el hotel carga y valida. Cuando no cuentan con una respuesta o la consulta requiere una decisión comercial, la conversación se deriva a una persona del equipo.

En los últimos tres meses, los agentes de la compañía intercambiaron más de 50.000 mensajes y fueron utilizados por más de 5.000 personas para resolver consultas con hoteles. Actualmente, la empresa trabaja con cuatro clientes:

uno en México

dos en España

uno en Estados Unidos

Argentina como próximo mercado y una meta de u$s50.000 mensuales

El desembarco en la Argentina comenzó en agosto y forma parte de una estrategia para sumar hoteles independientes y cadenas pequeñas en el país y posteriormente ampliar la presencia en la región.

La compañía apunta especialmente a entidades que no cuentan con equipos de atención capaces de responder durante las 24 horas.

"Nuestro objetivo es sumar 100 nuevas propiedades para fin de año", anticipa Bogado. Para lograrlo, Iconik busca cerrar sus primeros pilotos con hoteles argentinos y utilizar esas implementaciones como punto de partida para su expansión regional.

Hasta ahora, el proyecto fue financiado con capital propio de sus fundadores, por más de u$s25.000. La compañía no tiene previsto recurrir por ahora a inversores externos y priorizará el crecimiento a partir de sus propios ingresos.

En paralelo, la startup trabaja en ampliar la capacidad de sus agentes para concretar reservas de punta a punta. Actualmente esta funcionalidad se encuentra en despliegue con sus primeros hoteles y será uno de los focos de crecimiento de los próximos meses.

Con ese camino, Iconik apunta a consolidar su presencia en América Latina y alcanzar en 2027 una facturación mensual recurrente de u$s50.000, mientras busca convertir la atención automatizada en una herramienta para que los hoteles reduzcan su dependencia de las agencias de viajes online.