El proyecto de u$s 51.000 millones demandará miles de trabajadores, contratistas y proveedores. Una startup busca digitalizar su control.

Esta tecnología optimiza procesos para evitar demoras en un proyecto clave que generará hasta 40.000 empleos.

Su plataforma Certronic centraliza la documentación de miles de trabajadores y vehículos en obras como las de Vaca Muerta.

Startup Laborem digitaliza la gestión de contratistas para el megaproyecto Argentina LNG de YPF, valuado en u$s 50.000M.

Digitalizar el control de los contratistas que participarán en Argentina LNG, el megaproyecto de u$s 50.000 millones impulsado por YPF para producir y exportar gas natural licuado desde Vaca Muerta, es la búsqueda de una startup argentina.

A través de su plataforma, la compañía busca centralizar y automatizar la documentación de trabajadores, vehículos, equipos y proveedores que formarán parte de una operación que se desarrollará en distintas etapas y demandará miles de puestos de trabajo.

YPF presentó Argentina LNG al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto tendrá participación de la italiana ENI y XRG, brazo inversor de la emiratí ADNOC, y contempla una de las mayores inversiones vinculadas al desarrollo energético del país.

La iniciativa incluye la producción de gas en Vaca Muerta, nuevas obras de transporte, plantas de procesamiento y dos unidades flotantes de licuefacción que estarán frente a la costa de Río Negro.

Por su escala, el proyecto también requiere una extensa red de empresas contratistas y proveedores. Durante los próximos cuatro años se proyectan 20.000 puestos de trabajo anuales, con picos de hasta 40.000, mientras que la operación estable demandaría unos 8.000 trabajadores.

Esto significa que, además de construir la infraestructura necesaria para producir y exportar GNL, las empresas deberán gestionar una gran cantidad de documentación y requisitos para habilitar a las personas y recursos que participen de las distintas tareas.

El desafío de controlar miles de trabajadores y proveedores

Un proyecto de esta escala implica mucho más que contratar trabajadores. Cada empresa que participe deberá presentar documentación, seguros, capacitaciones y habilitaciones.

El problema aparece cuando toda esa información se controla de forma manual. A medida que crece la cantidad de contratistas, también aumentan las posibilidades de que un documento venza, falte una habilitación o un requisito quede pendiente.

"Cuando el seguimiento documental depende de una persona, una planilla o una cadena de mails, la compañía no tiene gestión: tiene reacción", sostuvo Ernestina Cattaneo, BPCO Manager de Certronic.

La startup Laborem, que desarrolló Certronic, busca resolver este problema mediante tecnología aplicada al control de contratistas.

Su plataforma centraliza la documentación, permite configurar requisitos según cada operación y genera alertas sobre vencimientos y pendientes. También puede integrarse con sistemas de gestión y controles de acceso.

La herramienta ya trabaja con grandes volúmenes de información. Según datos de la compañía, al cierre de 2025 administraba más de 60.000 contratistas, 900.000 recursos, 160.000 vehículos y 28.000 maquinarias, además de haber auditado 14 millones de documentos.

En un proyecto como Argentina LNG, este tipo de control puede impactar directamente en la operación: si un trabajador, vehículo o equipo no está habilitado, puede no ingresar a tiempo y generar demoras en una cadena de tareas.