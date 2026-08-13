El ministro de Economía habló ante empresarios en Córdoba y remarcó que "Argentina va por el camino correcto" con nuevas inversiones bajo el régimen RIGI

Caputo enfatizó la necesidad de un liderazgo con "convicción" hasta 2027 para sostener las reformas y atraer capitales.

El Ministro de Economía criticó el modelo anterior y vinculó el crecimiento de energía y minería con la estabilidad cambiaria.

Luis Caputo anunció inversiones RIGI por hasta u$s50.000 millones y defendió el plan de "reconstrucción" económica argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un duro diagnóstico sobre la situación de la Argentina y aseguró que el país atraviesa una etapa de reconstrucción después de décadas de crisis económicas.

"Argentina ha sido arrasada en los últimos 25 años y hoy necesitamos reconstruir este país", afirmó el Ministro durante una exposición ante empresarios y referentes del sector en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Qué dijo Caputo

En su discurso, Caputo confirmó la llegada de nuevas inversiones en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de hasta u$s50.000 millones y descartó futuras tensiones con el dólar para 2027.

"En breve se van a enterar de los proyectos aprobados que son solo un cuarto, porque va a venir algún que otro RIGI por hasta u$s50.000 millones", hizo hincapié Caputo.

Durante su participación en el Ciclo de Coyuntura, Caputo recordó algunas de las principales crisis atravesadas por la economía argentina, entre ellas el corralito y el default de la deuda de 2001.

Según sostuvo el Ministro de Economía, esos episodios dejaron una huella en la sociedad y generaron un temor persistente frente a los cambios económicos.

"Hemos vivido agresiones constantes que hoy hacen que la gente tenga ese temor nato. La política les inculcó ese temor", señaló el funcionario, al explicar parte de la resistencia que observa frente a las reformas impulsadas por la actual administración.

Caputo defendió el programa económico implementado por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que la administración decidió abordar las causas estructurales de los problemas económicos, en lugar de limitarse a combatir sus consecuencias.

En ese sentido, el funcionario planteó que la deuda, el dólar y la inflación no constituían el origen de la crisis, sino consecuencias de un problema más profundo, como la forma en que durante años se financió el déficit fiscal.

"Esto es un programa de estabilización", sostuvo el Ministro, aunque advirtió que la recuperación no será inmediata y agregó: "si vos creés que vamos a ser Suiza mañana, estás equivocado".

Energía y minería, los motores de la recuperación

Uno de los ejes de la exposición de Caputo fue la evolución dispar de los distintos sectores de la economía, ya que destacó el crecimiento sostenido de la energía y la minería, pero reconoció que la industria y el comercio todavía atraviesan una situación más rezagada.

Para el Ministro, el desarrollo de los sectores vinculados con los recursos naturales resultó clave para generar los dólares que necesita la economía y fortalecer el balance del Banco Central.

"Que le vaya bien a estos sectores permite que haya suficientes dólares para que haya estabilidad cambiaria", explicó Caputo, al vincular el crecimiento de las exportaciones con la posibilidad de evitar nuevas crisis cambiarias.

En paralelo, el Ministro cuestionó el modelo económico de la última administración nacional, al que responsabilizó por el aumento de la inflación y la pobreza.

"No creció la industria, no creció el comercio y no creció la construcción. Claramente queremos salir de ese modelo", sentenció Caputo en el marco de su exposición.

Una nueva inversión RIGI

En medio de la defensa de su rumbo económico, Caputo adelantó además la llegada de nuevos proyectos de inversión bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

El Ministro aseguró que los proyectos aprobados hasta el momento representan apenas una parte del potencial y anticipó que podrían anunciarse iniciativas por hasta u$s50.000 millones, y confirmó que sería la primera vez que "la Argentina va por el camino correcto".

Para el Gobierno, el desembarco de capitales en sectores estratégicos es una de las herramientas centrales para incrementar la producción, generar exportaciones y aumentar la disponibilidad de divisas.

Caputo se mostró optimista respecto del resultado del programa económico y afirmó que, al compararlo con otros procesos de estabilización considerados exitosos, el actual programa argentino presenta resultados que, a su criterio, se encuentran entre los mejores.

La mirada puesta en 2027

La exposición del Ministro también tuvo una pata política, ya que Caputo se refirió a las elecciones presidenciales de 2027 y a la posibilidad de que el actual proyecto oficialista continúe más allá del mandato de Milei.

El ejecutivo sostuvo que la Argentina necesita mantener un liderazgo con "convicción y personalidad" como el del mandatario libertario, aunque dejó abierta la posibilidad de que quien encabece ese proceso no sea necesariamente Milei.

Por otro lado, Caputo fue categórico al rechazar un eventual regreso del kirchnerismo al poder y cuestionó las posibilidades electorales del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Desde Córdoba, Caputo buscó transmitir un mensaje de continuidad y confianza en el programa económico, ya que para el ministro, la Argentina atraviesa una etapa de reconstrucción después de años de crisis y el desafío ahora es sostener las reformas, atraer inversiones y consolidar la estabilidad.