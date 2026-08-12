Se trata de Menta, una de las 27 seleccionadas a nivel global entre más de 2.000 aspirantes para integrar el programa START Fellowship. Cómo funciona

Tras imponerse entre 2.000 firmas, la compañía valida su modelo de negocio y proyecta su expansión al mercado europeo.

Su plataforma emplea algoritmos para optimizar la gestión operativa en centros de salud, ahorrando hasta 60% del tiempo semanal.

Menta, startup argentina, ganó u$s85.000 y validación internacional en START Global (Suiza) por su innovación en salud digital.

La capacidad de los emprendedores tecnológicos argentinos para resolver problemáticas de alcance global vuelve a quedar en evidencia en el escenario internacional. En esta ocasión, la startup Menta fue seleccionada entre más de 2.000 empresas de todo el mundo para formar parte de START Fellowship, el programa de incubación y aceleración impulsado por la organización suiza START Global.

Tras un exhaustivo proceso de selección que se extendió durante seis meses -e incluyó rondas de pitch, entrevistas en inglés y evaluaciones ante mentores internacionales-, la firma argentina logró ingresar al grupo final de 27 startups globales y se impuso al ganar dos instancias de competencia (Investment Committee Session 1 y 2), obteniendo un total de u$s85.000 en financiamiento de modalidad equity-free (sin ceder participación accionaria).

Automatización e IA para optimizar tiempos operativos

Fundada por Yamil Juri, Michelle Benenzon y Lucas Tortonese, Menta desarrolló una plataforma de gestión integral que aplica algoritmos de inteligencia artificial para simplificar la carga operativa en centros de salud. La herramienta consolida en una única interfaz:

La agenda y asignación de turnos

La cobranza y administración general de las instituciones

Herramientas clínicas avanzadas, como la gestión de historias clínicas digitales

La generación de resúmenes de sesiones mediante IA

Esta automatización de tareas repetitivas permite a los profesionales ahorrar hasta un 60% de su tiempo semanal, lo que equivale a recuperar más de 50 horas mensuales para dedicarlas de lleno a sus pacientes.

Los fundadores de la compañía se instalaron en Suiza en un formato de inmersión total para validar su modelo de negocios junto a la red de expertos del programa.

"Lo que más valoraron los jurados fue la visión del equipo y la rapidez de ejecución para transformar una de las industrias más importantes del mundo", explicó Lucas Tortonese, cofundador de Menta, al analizar las razones del reconocimiento obtenido.

Validación internacional y proyección en el mercado europeo

La problemática de la fragmentación y la sobrecarga administrativa en la gestión no es exclusiva de la región, sino que representa un cuello de botella extendido en múltiples sistemas y servicios a nivel global.

"Ganar en Suiza no es solo un reconocimiento económico, es la validación de que el problema que resolvemos en Argentina es exactamente el mismo que enfrentan las clínicas en cualquier parte del mundo", remarcó Michelle Benenzon, cofundadora de la startup, en declaraciones a las que accedió iProUP.

Actualmente, la compañía opera con más de 30 centros de salud de múltiples especialidades, combinando la organización de evoluciones clínicas con la toma de decisiones basada en datos.

Tras su paso por la aceleradora suiza, Menta utilizó la experiencia para explorar en profundidad el ecosistema europeo, sentando las bases para encarar su próximo paso de expansión internacional.