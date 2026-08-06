Oracle presentó Startup Growth Engine, una iniciativa para startups que incluye créditos en la nube, soporte técnico y acceso a su red global de clientes

El programa integra startups al ecosistema global de Oracle para acelerar su expansión, sin inversión de capital directa.

Startups de Argentina, Brasil y Colombia accederán a u$s60.000 en créditos OCI y asistencia para optimizar soluciones.

Oracle lanza Startup Growth Engine para potenciar startups de IA y tecnología en LATAM con infraestructura cloud.

Oracle lanzó Startup Growth Engine, un proyecto pensado para acompañar a startups de alto crecimiento en el desarrollo de soluciones tecnológicas y acelerar su expansión comercial.

La iniciativa está dirigida a startups respaldadas por fondos de venture capital que necesiten infraestructura tecnológica para desarrollar sus productos y escalar sus operaciones, con foco en aplicaciones de próxima generación e inteligencia artificial.

A diferencia de un fondo de inversión tradicional, Oracle no aporta capital ni ofrece participación accionaria. En cambio, brinda acceso a su infraestructura cloud, acompañamiento técnico y herramientas comerciales para impulsar el crecimiento de las empresas.

El programa se apoya en Oracle Cloud Infrastructure (OCI), la plataforma nube de la compañía, desde donde las startups podrán desarrollar, entrenar e implementar aplicaciones, además de escalar su trabajo vinculado con IA.

Las empresas que califiquen podrán acceder a hasta u$s60.000 en créditos para utilizar OCI, soporte de ingenieros especializados, asistencia para optimizar sus soluciones y la posibilidad de publicar sus desarrollos en Oracle Marketplace.

La propuesta también incluye iniciativas de comercialización para conectar a las startups con potenciales clientes corporativos y facilitar su llegada al mercado, con el objetivo de acelerar su crecimiento dentro del ecosistema global de Oracle.

El foco está puesto en empresas B2B impulsadas por inteligencia artificial y nuevas tecnologias

Oracle ofrece integraciones a la Argentina, Brasil y Colombia

El programa está abierto a compañías de distintos sectores, como fintech, healthtech, agtech y otros verticales tecnológicos, aunque Oracle observa un fuerte crecimiento de startups B2B impulsadas por IA.

La iniciativa está dirigida a startups de América Latina, puntualmente en la Argentina, Brasil y Colombia, que ya atravesaron su etapa inicial de desarrollo y operan en sectores como fintech, healthtech, agtech y otros verticales tecnológicos.

Según Oracle, el foco está puesto en empresas B2B impulsadas por inteligencia artificial que buscan acelerar su crecimiento y expandirse a nuevos mercados.

Marcelle Paiva, vicepresidenta de Ventas, GTM y Ecosistema para AI Natives y High Tech de Oracle LATAM, comenta a iProUP que la iniciativa está pensada para startups con un product-market fit ya validado y que busquen acelerar su crecimiento.

"Uno de los criterios que evaluamos es la mentalidad del fundador. Buscamos emprendedores que piensen cómo llevar su empresa al próximo nivel y construir un negocio global, no solo acceder a créditos", sostiene.

La ejecutiva agrega que la propuesta tampoco exige exclusividad tecnológica. Las startups podrán utilizar otras plataformas cloud y distintos modelos de IA, mientras aprovechan la infraestructura y la red de clientes de Oracle para acelerar su expansión.

Marcelle Paiva, vicepresidenta de Ventas, GTM y Ecosistema para AI Natives y High Tech de LATAM

"No hablamos de un programa tradicional de aceleración, sino de una integración. Queremos que las startups se conviertan en parte de nuestro ecosistema y encuentren herramientas para crecer y generar nuevos negocios", profundiza.

Una iniciativa que comienza en Latinoamérica

Según detalló la firma, la decisión de comenzar el proyecto por startups latinoamericanas responde a la madurez que alcanzó el ecosistema emprendedor, especialmente en soluciones basadas en IA.

"En Latinoamérica las startups nacen para resolver problemas reales. Ese es uno de los grandes diferenciales del ecosistema de la región", profundiza Paiva. Además, destacó a los emprendedores argentinos por el la proyección internacional de sus iniciativas.

"Los emprendedores argentinos piensan en global desde el primer día. Esa mentalidad es uno de los motivos por los que elegimos al país para lanzar la iniciativa", agrega Paiva.

De cara a los próximos meses, Oracle prevé ampliar el alcance del proyecto a otros mercados latinoamericanos y fortalecer una red regional de startups, socios y clientes que impulse el crecimiento de empresas tecnológicas con proyección internacional.

Con esta iniciativa, Oracle apuesta a ampliar su vínculo con el ecosistema emprendedor latinoamericano en un momento de fuerte crecimiento de la inteligencia artificial.