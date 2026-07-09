Fundaron Latech en 2018, crecieron sin inversores y hoy desarrollan tecnología para compañías de Estados Unidos y Latinoamérica. Los detalles

El tráfico de IA en e-commerce convierte un 50% más, exigiendo a marcas adaptar su información y ofrecer experiencia unificada.

Latech, empresa argentina líder en Shopify Plus, desarrolla infraestructura para integrar IA en la compra y operación de e-commerce.

La IA impulsa el "comercio agéntico", donde asistentes inteligentes recomiendan productos y generan compras para usuarios.

Durante años, las empresas de comercio electrónico concentraron sus esfuerzos en mejorar su posicionamiento en buscadores, marketplaces y redes sociales para atraer clientes. Sin embargo, la IA modificó la manera en la que los usuarios descubren y compran productos.

Este cambio se conoce como agentic commerce, un modelo en el que asistentes inteligentes pueden recomendar productos y generar compras en representación de los usuarios.

Según el informe ECDB E-Commerce Trends 2026, el tráfico generado por agentes ya registra tasas de conversión superiores a las del tráfico orgánico tradicional. Al mismo tiempo, estas herramientas también ganan espacio dentro de las empresas para automatizar procesos.

En ese contexto, el proyecto Latech desarrolla infraestructura tecnológica para que las tiendas online puedan adaptarse a este nuevo escenario. La firma trabaja en plataformas preparadas para integrar IA tanto en la experiencia de compra como en la operación diaria de los comercios electrónicos.

"La IA funciona como una nueva capa de descubrimiento. El usuario llega al sitio con más información y decisiones mucho más avanzadas, lo que se traduce en más conversiones. De hecho, el tráfico referido por IA convierte cerca de un 50% más que el orgánico", indica a este medio Juan Cruz Bonina, CEO de Latech.

Para el emprendedor, el desafío ya no pasa únicamente por ofrecer una tienda online atractiva o rápida, sino por preparar la información para que pueda ser interpretada por estos nuevos sistemas.

Ellos son Andrés Harvey, Lucas Martin, Tomás Alonso Zeller, Juan Willink y Juan Cruz Bonina, desarrolladores del proyecto

De una app universitaria fallida a operar ecommerce en varios mercados: el modelo de Latech

Lo que hoy es una empresa reconocida nació en un proyecto facultativo sin ejecución. Andrés Harvey, Lucas Martin y Tomás Alonso Zeller estudiaron Administración de Empresas y, como parte de un trabajo, desarrollaron una aplicación para agilizar procesos internos de la universidad.

Si bien la iniciativa no llegó a implementarse por falta de presupuesto, esa experiencia fue el punto de partida para la creación de Latech, que se transformó en una software factory.

A diferencia de muchas startups tecnológicas, la empresa se desarrolló sin recurrir a inversores externos. "Fuimos creciendo de forma orgánica, resolviendo problemas concretos para los clientes y reinvirtiendo cada centavo en el negocio", recuerdan.

Sin embargo, su siguiente paso fue salir al mercado internacional, en EE.UU. La firma decidió especializarse en el ecosistema de Shopify y obtuvo la certificación Shopify Plus Partner, un reconocimiento que poseen alrededor de 600 compañías en todo el mundo y solo cinco en la Argentina, según detalla la firma.

"Trabajar con algunas de las marcas más grandes del ecosistema Shopify Plus fue una escuela enorme para nosotros porque te obliga a elevar muchísimo el nivel. Esa experiencia nos permitió desarrollar soluciones para operaciones de ecommerce cada vez más complejas", agregan.

Actualmente, Latech trabaja con compañías de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Entre sus clientes figuran:

SwissGear

Gymkhana Fine Foods

Sarkany

Capilatis

Ansilta

Schneider Electric

El comercio agéntico ya gana terreno entre las compras de los usuarios

Comercio unificado y agentes inteligentes: la próxima apuesta en pagos agénticos

Mientras que la IA crece dentro del comercio electrónico, los ejecutivos consideran que es importante la integración de canales digitales y físicos. Para las empresas, el desafío se encuentra en ofrecer una experiencia unificada en todos los puntos de contacto con el cliente.

"El online y el offline ya no son negocios separados. El consumidor espera una experiencia sin fricciones. Las marcas deben estar donde la gente compra, ya sea en una tienda física, una plataforma propia, redes sociales o a través de asistentes de IA", agrega Tomás Alonso Zeller, cofundador de Latech y líder de Comercio Unificado.

En ese escenario, la compañía trabaja en el desarrollo de infraestructura para que las marcas puedan integrarse con sistemas de IA, además de crear agentes propios capaces de automatizar distintos procesos del ecommerce.

Estados Unidos aún es uno de los principales mercados de Latech, aunque también buscan expandir su presencia en Latinoamérica. Si bien no descartan incorporar inversores en el futuro, priorizan el crecimiento orgánico de la empresa.

"Queremos seguir creciendo de forma sostenida, sin perder el foco. Buscamos profundizar nuestro trabajo en ecommerce enterprise, Shopify Plus, comercio unificado e inteligencia artificial aplicada al negocio, además de acompañar a más marcas de la región con estándares globales", concluye Bonina.