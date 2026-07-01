Conexa nació en Acassuso con el objetivo de resolver uno de los principales desafíos de la transformación digital: integrar los sistemas de las empresas

Su solución de inteligencia artificial optimiza la transformación digital, disminuye costos y se expandirá a sectores como la construcción.

La empresa, fundada por James Daintree, creció 58% anual en 4 años, alcanzando más de 100 clientes globales como Mercado Libre.

Conexa, startup argentina, creó una plataforma IA que automatiza la integración de sistemas, reduciendo meses de desarrollo.

Todas las empresas necesitan incorporar nuevas plataformas digitales; uno de los principales desafíos es lograr que todos sus sistemas puedan comunicarse entre sí.

En ese contexto, el proyecto argentino, Conexa, desarrolló una plataforma basada en inteligencia artificial (IA) que automatiza integraciones entre aplicaciones y permite acelerar procesos que, de otra manera, demandarían meses de desarrollo.

La startup trabaja con organizaciones que necesitan conectar bancos, billeteras virtuales, plataformas de eCommerce, sistemas de gestión y otros servicios para su operación.

De esta manera, logran reducir tiempos de implementación, disminuir costos y facilitar la adopción de nuevas tecnologías sin reemplazar la infraestructura existente.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 100 clientes distribuidos entre México, España, Estados Unidos, Colombia, Chile y Argentina. Entre las empresas que utilizan su tecnología se encuentran:

Mercado Libre

Santander

Visa

Mastercard

BBVA

MODO

Pomelo

Telecom

Tiendanube

Rappi

El crecimiento también se refleja en los resultados del negocio. "La compañía viene creciendo un 58% en revenue año contra año, en promedio, durante los últimos cuatro años. México es un mercado muy importante para nosotros, ya que el 30% de nuestro revenue proviene de ese país", destaca James Daintree, fundador de Conexa.

Él es James Daintree, fundador de la startup argentina Conexa

De Acassuso a construír una empresa con alcance internacional: el modelo de negocio de Conexa

Si bien hoy Conexa trabaja con grandes firmas, el proyecto comenzó en una humilde oficina en Acassuso. "No me gustaba el colegio, soy disléxico y me costaba mucho estudiar. Pero eso me permitió pensar distinto, nunca lo vi como una limitación, sino como un diferencial", recordó James en su panel de Experiencia Endeavor.

Por otro lado, él tampoco contaba con conocimiento técnico, sino que fue su perseverancia la que lo ayudó a potenciar la empresa. "Según los papeles éramos siete empleados, pero en realidad era yo cambiando de nombre y email para cubrir cada rol", confesó.

El emprendedor identificó a la pandemia como el primer gran punto de inflexión para Conexa. Mientras las grandes empresas aceleraban sus procesos de transformación digital y buscaban integrar sus sistemas para mantener la operación, la startup ya tenía una solución desarrollada y lista para implementarse.

"Un año antes de la pandemia ya habíamos desarrollado nuestro producto de integración. Cuando las grandes empresas tuvieron que robustecer sus plataformas, nosotros les ofrecíamos una solución terminada. No lo podían creer, estaban dispuestos a pagar lo que fuera", detalló Daintree.

Ese contexto permitió a la compañía acelerar su crecimiento y comenzar a trabajar con grandes organizaciones, consolidando un modelo de negocio basado en resolver necesidades complejas de integración tecnológica.

Según la firma, uno de sus principales diferenciales es construir relaciones de largo plazo con sus clientes. "Dentro de una misma empresa podemos ayudar en muchas verticales", sostuvo. Esa estrategia les permite crecer dentro de cada organización en lugar de limitarse a resolver una única necesidad.

A través del sistema de Conexa, se logra la adopción de nuevas tecnologías de manera rápida y eficiente

El futuro de Conexa y reflexiones del emprendedor

A diferencia de muchas startups, Conexa dio sus primeros pasos sin levantar capital externo. Para hacer crecer el proyecto, el equipo apostó por capitalizar el conocimiento de sus integrantes y construir una cultura organizacional sólida.

Si bien reconoce que existen modelos de negocio que requieren grandes inversiones desde el inicio, considera que conseguir financiamiento no debería ser un objetivo en sí mismo.

"Está un poco romantizado ser emprendedor porque sí y también levantar plata porque sí. Hay empresas que necesitan capital intensivo, pero si un inversor solo te da dinero y no te aporta experiencia, contactos o conocimiento, no tiene mucho sentido", detalla a iProUP.

En esa línea, Daintree recordó que hace años muchos emprendedores perseguían inversiones como meta principal, antes de validar su negocio. Para él, lo importante es construir una empresa sustentable, con una propuesta de valor clara y un modelo que pueda sostenerse en el tiempo.

Respecto del futuro de Conexa, la compañía buscará expandirse hacia industrias más tradicionales, como la construcción y las cementeras, especialmente en México, que poseen altos niveles de facturación por año.

"Nuestro próximo foco es llegar a compañías que no sean tecnológicas. Una empresa tech entiende enseguida el valor de lo que hacemos, pero cuando una compañía tradicional quiere escalar, también necesita dejar atrás nuestros sistemas", concluye Daintree.