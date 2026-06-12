Su propuesta integra chatbots, análisis de conversaciones, escucha social y mensajería masiva, al ofrecer una visión unificada de cada usuario

La startup cordobesa Wise CX fue premiada en el South Summit Madrid 2026, uno de los eventos de innovación más importantes del mundo, al consagrarse como ganadora en la categoría Enterprise Solutions y ser distinguida además como la empresa "Más Escalable".

Con este doble reconocimiento, se convirtió en la única compañía latinoamericana en obtener dos galardones en esta edición.

Startup que empezó en una ciudad del interior ahora celebra un premio internacional

Fundada hace ocho años en Córdoba por David Cabrera y Pablo Cavallo, desarrolló una plataforma omnicanal impulsada por inteligencia artificial que permite a las empresas gestionar, automatizar y analizar conversaciones con clientes en múltiples canales de comunicación.

Su propuesta integra chatbots, análisis de conversaciones, escucha social y mensajería masiva, al ofrecer una visión unificada de cada usuario y mejorando la experiencia de atención.

La tecnología también genera información estratégica sobre el comportamiento de los consumidores, que ayuda a personalizar la interacción y optimizar decisiones comerciales.

El jurado del South Summit valoró tres ventajas competitivas que explican la escalabilidad del modelo de Wise CX:

una capa de ejecución de IA enfocada en resultados de negocio

efectos de red construidos a partir de más de 500 millones de conversaciones procesadas

una infraestructura comercial sólida con más de 20 integraciones nativas y alianzas estratégicas

La firma cordobesa Wise CX recibió uno de los galardones más importantes del mundo para startups

Actualmente, la compañía opera en nueve países de Iberoamérica, trabaja con seis operadores de telecomunicaciones —incluyendo Telefónica España— y cuenta con el respaldo de Wayra Global (Telefónica) y Ewa Capital.

La edición 2026 del South Summit, celebrada en Madrid bajo el lema AI Convergence, reunió a más de 4.500 startups de 110 países, de las cuales 100 fueron seleccionadas como finalistas.

Entre ellas, Wise CX se destacó como la única argentina en obtener doble premio, mientras que otra empresa local, CryptoMate, también llegó a la final en la categoría Fintech & Insurtech.

El evento confirmó la centralidad de la inteligencia artificial en el ecosistema emprendedor: la mitad de las startups finalistas utilizan IA como herramienta de innovación principal.