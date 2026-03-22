El conflicto bélico en Oriente Medio colocó a los inversores en alerta. Así, activos refugio como el Bitcoin o el oro bajaron en los últimos días, mientras que el crudo sigue su escalada por encima de los u$s100.

De hecho, el metal precioso perdió 13% en lo que va de marzo hasta situarse en los u$s4.700 por onza actuales. En tanto, BTC volvió a la zona de u$s70.000 luego de una semana en la que trepó hasta u$s75.000. Se trata de un reordenamiento de carteras, con muchas acciones ligadas a defensa que permiten refugiarse fondos en tiempos de guerra.

En qué conviene invertir hoy: 3 CEDEAR para ganar en dólares

Según el analista económico Damián Di Pace, "el mundo está en modo Tercera Guerra Mundial y mientras rezamos por su finalización, las acciones de defensa están volando".

De acuerdo con el experto, muchos inversores se refugian en papeles de empresas del sector para mantener el valor de su dinero.

En Argentina, lo hacen mediante los CEDEAR, que permiten comprar fracciones de acciones o índices que cotizan en el exterior. Como se operan en el mercado local, es posible entrar con dólares y pesos y tener exposición a un activo que cotiza al valor contado con liquidación.

También ofrecen bajas barreras de ingreso, ya que se operan fracciones: por ejemplo, el CEDEAR de Mercado Libre tiene un ratio de 120:1, es decir, 120 CEDEAR de MELI equivalen a una acción en Wall Street. Además, este instrumento ofrece la posibilidad de diversificar fácilmente la cartera.

Entre los papeles más tradeados tras el conflicto, enumera:

" Lockheed Martin (LMT). Creció arriba de 39% en 2026 y suben 3 a 7% en días de enfrentamientos. Con backlog de u$s194.000 millones". El CEDEAR cotiza a $46.000 y tiene un ratio de 20:1

" RTX Corporation (RTX) . Sube 4,6%. El CEDEAR es RTX. Fabrica misiles y radares". El CEDEAR cotiza a $42.000 y tiene un ratio de 20:1

"Northrop Grumman (ROC). Avanzó 34% año, sube entre 5 y 6% en picos"

"Un resumen cínico, pero resumen al fin: más conflicto, más contratos cierran y estas acciones vuelan", explica Di Pace sobre el nuevo interés en estos papeles.

En qué invertir hoy: el commodity del momento

Según Di Pace, el commodity del siglo XXI es el agua. "Hay más gente en el planeta y la industria consume cada vez más agua, como ocurre en sectores como la inteligencia artificial y los semiconductores. El cambio climático hace que falte en muchos lados y la demanda sube entre 5% y 8% anual, según los grandes bancos", argumenta.

Para aprovechar el movimiento "sin comprar un camión cisterna", Di Pace recomienda "empresas de tratamiento y purificación, como Xylem y Essential Utilities", además de aquellas que se dedican a "infraestructura, como American Water Works y Veolia".

Por otro lado, destaca que "lo más fácil, fondos cotizados de agua, como FIW y L&G Clean Water. Diversificados y listos para usar. Muchos analistas hablan de crecimiento anual compuesto del 8 al 12% en el sector".

"Infraestructura más tecnología limpia, impulsada por inversión masiva en Estados Unidos e instalaciones viejas. Boom de datacenters de inteligencia artificial que necesitan enfriamiento líquido , y desalinización y reciclaje explotando", asegura.

Por último, resalta que "no es el próximo bitcoin, pero es un crecimiento defensivo más estructural que puede dar muy buenos retornos a largo plazo y con dividendos estables", aunque existen riesgos, como "regulación, clima impredecible y competencia".