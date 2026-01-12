La inteligencia artificial aplicada a la salud dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta concreta, con impacto real en la vida de las personas. En ese terreno, una startup argentina empieza a destacarse con fuerza: Motivia, una plataforma que combina IA, ciencia médica y acompañamiento profesional para ayudar a prevenir enfermedades y mejorar la adherencia a tratamientos. El proyecto no solo logró captar inversión privada por más de u$s1,2 millones, sino que además sumó el respaldo de una figura clave de la medicina local: Alberto Cormillot.

La propuesta de Motivia apunta a un problema estructural del sistema sanitario: la dificultad para sostener hábitos saludables y cumplir tratamientos en enfermedades crónicas como obesidad, diabetes o hipertensión. Según explican sus fundadores, la mayoría de las complicaciones de salud no se deben a la falta de diagnóstico, sino a la imposibilidad de mantener conductas preventivas en el tiempo.

"Nuestra plataforma monitorea datos clínicos y conductuales en tiempo real para anticiparse a los problemas de salud", explicó Juan Cruz Forgioni, CEO de la startup, en una entrevista con iProUP . El sistema utiliza inteligencia artificial para analizar patrones, detectar desvíos y proponer acciones personalizadas que ayuden al usuario a sostener cambios de largo plazo.

Cómo funciona la IA que busca cambiar la prevención

Motivia se apoya en un modelo propio de inteligencia artificial entrenado con evidencia científica y contenidos desarrollados por médicos y especialistas. A diferencia de otras apps de bienestar, no se limita a recomendar rutinas o dietas genéricas, sino que construye recorridos personalizados según el perfil de cada usuario.

"No solo buscamos que las personas adopten nuevos hábitos, sino reforzar el cumplimiento de tratamientos médicos", detallan desde la compañía. La plataforma incorpora dinámicas de gaming y seguimiento continuo, diseñadas para mejorar la adherencia, un punto crítico en la gestión de enfermedades crónicas, tal como detalló iProUP en este artículo.

Este enfoque llamó la atención de inversores locales e internacionales. En agosto de 2025, la startup cerró una ronda presemilla por u$s1,2 millones, liderada por Alaya Capital y Sancor Seguros Ventures, junto a fondos especializados en IA y healthtech. El objetivo: escalar la tecnología y expandirse en la región.

Lucas Gamarnik, Juan Cruz Forgioni, Pablo Kruls y Maximiliano Abrutsky, cofundadores de Motivia

El respaldo de Cormillot y la validación médica

Uno de los hitos más relevantes para Motivia fue la alianza con Alberto Cormillot, referente histórico en nutrición y salud preventiva en la Argentina. Su participación no es solo simbólica: aporta contenidos, validación científica y mirada clínica sobre los programas que ofrece la app.

"La tecnología puede ser una gran aliada si está al servicio de la evidencia y de las personas", señalaron desde el entorno del médico al anunciar la colaboración, según reconstruyó iProUP en este artículo. La participación de Cormillot fue clave para fortalecer la credibilidad del proyecto frente a empresas, aseguradoras y profesionales de la salud.

¿Un futuro unicornio de la salud?

El crecimiento de Motivia se inscribe en una tendencia global: la convergencia entre salud, datos e inteligencia artificial. En un contexto donde los sistemas sanitarios están tensionados, las soluciones de prevención basadas en tecnología ganan protagonismo.

La startup ya fue señalada como una de las candidatas a convertirse en el primer unicornio argentino de la salud, gracias a su enfoque escalable y a la demanda creciente de soluciones preventivas. Hoy, la plataforma suma miles de usuarios activos y continúa cerrando acuerdos con empresas y organizaciones.

Inteligencia artificial con impacto real

Más allá de los números, el caso de Motivia refleja un cambio de paradigma: la IA deja de ser una herramienta abstracta para convertirse en un aliado cotidiano en el cuidado de la salud. Con desarrollo argentino, validación científica y apoyo médico, la startup busca demostrar que la prevención inteligente es posible.

Si logra escalar su modelo en la región, Motivia podría marcar un antes y un después en la forma en que se gestionan las enfermedades crónicas en América Latina, combinando tecnología, medicina y acompañamiento humano en un mismo ecosistema digital.