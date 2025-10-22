Se trata de un problema que incrementa significativamente el riesgo de accidentes, especialmente en situaciones de aceleración o maniobras evasivas.

Tesla, el gigante de vehículos eléctricos, enfrenta una nueva polémica en Estados Unidos tras anunciar el retiro de casi 13.000 coches por un fallo crítico en el sistema de baterías.

La medida fue confirmada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), que detectó un defecto en el contactor del paquete de baterías, capaz de provocar una pérdida repentina de potencia durante la conducción.

Tesla retira a casi 13.000 vehículos en Estados Unidos: a qué modelos afecta

El retiro afecta a un total de 12.963 unidades de los modelos 2025 Model 3 y 2026 Model Y, fabricados por Tesla y distribuidos en territorio estadounidense.

Según el informe oficial, el defecto puede impedir que el conductor acelere el vehículo, lo que representa una falla grave en términos de seguridad operativa. La compañía de Elon Musk se comprometió a reemplazar el componente defectuoso sin costo para los propietarios afectados, aunque no específico aún el calendario de intervención ni los centros habilitados para realizar el servicio.

Este episodio se suma a una serie de llamados a revisión que la firma enfrentó en los últimos años, en medio de un escrutinio cada vez más intenso sobre la calidad de sus sistemas eléctricos y la fiabilidad de sus componentes.

Tesla suma nuevas funciones a sus coches y elimina una muy polémica

Por otro lado, Tesla implementó una serie de cambios: en su última actualización de software, la gigante automotriz anunció que permitirá a los usuarios personalizar ciertas funciones de advertencia dentro del vehículo, como los sonidos de alerta de tráfico o notificaciones de proximidad.

Esta medida busca ofrecer una experiencia más adaptable y menos intrusiva, en línea con la filosofía de interfaz minimalista que caracteriza a la marca.

La personalización incluirá opciones para modificar el volumen, la frecuencia e incluso el tipo de sonido de algunas alertas, aunque no todas serán configurables por razones de seguridad vial.

Según trascendidos en foros especializados, esta función ya está en pruebas en algunos modelos de la línea 2025 y se espera que se extienda progresivamente al resto de la flota mediante actualizaciones OTA (over-the-air).

En paralelo, la firma confirmó la eliminación definitiva de la radio AM/FM en sus modelos más accesibles, como el Model 3 Standard y el Model Y Standard 2026.

Esta decisión convierte a Tesla en la primera automotriz convencional en prescindir completamente de estas bandas de frecuencia y argumentó que la mayoría de los usuarios ya consumen contenido a través de plataformas digitales como Spotify, TuneIn o Apple Music.

La compañía ya había eliminado la banda AM en versiones anteriores, pero ahora extiende la supresión a la FM, consolidando su apuesta por un ecosistema 100% digital. Si bien los modelos de gama alta seguirán ofreciendo opciones de radio satelital o DAB (Digital Audio Broadcasting), los modelos estándar dependerán exclusivamente de conectividad a internet para acceder a contenido auditivo.