En un ecosistema inmobiliario con procesos ineficaces y escasa digitalización nació Lebane, una herramienta para desarrolladores inmobiliarios y constructoras que permite reducir costos, aumentar ingresos y gestionar finanzas con la última tecnología.

La startup argentina tiene como objetivo que desarrolladores y constructoras puedan reducir costos, maximizar ingresos y tomar decisiones con datos en tiempo real y reportería inmediata.

Lebane nació en un ascensor corporativo en México donde Lucas Glustman y Bruno Lerer se conocieron. Glustman ya poseía una sólida trayectoria en el sector, mientras que Lerer apenas daba sus primeros pasos profesionales pero con la ambición de aprender y crecer.

Ese primer encuentro dejó una marca en ambos y, tras dos años de intercambiar ideas y explorar caminos en común, finalmente decidieron emprender juntos.

"Elegimos el sector inmobiliario porque vimos a un gigante dormido: una industria enorme, con mucho dinero en juego pero estancada en procesos manuales y llenos de ineficiencias. Era el terreno perfecto para innovar con una solución tecnología que resolviera problemas reales", detalla Lerer, Chief Commercial Officer, en exclusiva a iProUP.

Según destacaron los fundadores, Lebane es una solución 360° que integra todos los procesos para que los datos fluyan sin fricciones y permite desde elaborar un presupuesto inicial hasta gestionar prospectos y concretar ventas.

Así está conformado el equipo de Lebane, startup argentina

De 30 clientes a más de 200 en un año

El crecimiento de Lebane fue exponencial. La startup argentina pasó de tener 30 clientes en julio de 2024 a más de 250 en la actualidad. Puntualmente, 230 en Argentina y 40 en México.

"Entendimos que había una necesidad urgente, nos metimos de lleno en la industria, hablamos el mismo idioma y resolvimos problemas específicos. No intentamos ser una solución genérica sino que nos especializamos en desarrolladoras y constructoras, lo que nos dio un enfoque único", menciona Lerer.

A través de WhatsApp, la herramienta con inteligencia artificial ofrece toda la información disponible en tiempo real. Además, incluye módulos con:

Contabilidad automática

Administración

Finanzas

Gestión de proyectos

Ventas

Cobranzas

Contratos

Alquileres

Según Lerer, lo más desafiante a la hora de desarrollar el proyecto fue la implementación de un sistema nuevo que implicó no solo un cambio tecnológico, sino también cultural, ya que equipos enteros tuvieron que adaptarse a los nuevos desafíos.

Sin embargo, su gran motivador de crecimiento fue la satisfacción de los consumidores finales y la mejora de experiencia, lo que a su vez les permitió elevar el estándar de industrias del ecosistema.

"Lo gratificante es ver a la cara de un cliente cuando descubre que puede controlar todos sus proyectos desde una sola plataforma, o cuando un inversor recibe su propiedad a tiempo y al precio acordado, nos motiva a seguir desarrollando la tecnología", comentó el fundador del proyecto.

Además de Lucas Glustman y Bruno Lerer, el proyecto es liderado por Matías Podrojsky y Diego Cabrosi

Próximos pasos para Lebane

Para el inicio del desarrollo del proyecto fue clave la participación de los primeros desarrolladores que confiaron en la idea, probaron el producto y aceptaron pagar anticipos por contratos.

"Este proceso nos permitió construir Lebane. Fue un proceso superorgánico, ya que no solo los clientes compraban la solución, sino que se involucraban y nos daban su feedback para mejorarla", agrega Lerer

La compañía ya levantó u$s1 millón en capital, principalmente bajo la modalidad smart money, es decir, aportes de inversores que suman valor estratégico, además de dinero.

Si bien poseen una alta demanda de interesados, desde Lebane detallaron que se toman el tiempo necesario para decidir a quién abrirle la puerta. "El equity no lo medimos en dinero, sino en cuánta expansión nos puede generar cada participación que entregamos", remarcaron los fundadores.

De cara al futuro, Lebane planea profundizar su herramienta de inteligencia artificial y lograr que la carga de datos sea aún más automática y los reportes más personalizados.

"Queremos agregar nuevas funcionalidades predictivas, como análisis de riesgos en proyectos o proyecciones financieras más avanzadas para que los desarrolladores, además de gestionar, puedan anticipar problemas y optimizar decisiones", concluye Lerer.