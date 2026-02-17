A través de algoritmos, el visualizador le permite a los arquitectos generar distintas variantes visuales de un mismo diseño en cuestión de segundos

La innovación y las nuevas tecnologías transformaron la industria de la construcción y marcaron una nueva era para el sector. La inteligencia artificial (IA) ya posee un rol protagónico dentro de los estudios de arquitectura como un nuevo motor creativo.

Gracias a la IA, los arquitectos pueden optimizar su trabajo y generar mejores resultados. En muchos estudios la herramienta ya se incorporó con el objetivo de:

Potenciar la creatividad

Acortar el tiempo de desarrollo de ideas

Multiplicar las alternativas de diseño

Graphisoft, desarrollador de software BIM a nivel global, decidió dar los primeros pasos en esta transformación para consolidarse como referente en productos tecnológicos dentro del mercado de la arquitectura.

La compañía lanzó el AI Visualizer, una herramienta basada en IA generativa que se integra en Archicad. A través de diferentes algoritmos, el visualizador le permite a los arquitectos generar distintas variantes visuales de un mismo diseño en cuestión de segundos.

Esta capacidad representa un salto cualitativo en el proceso creativo, ya que reduce drásticamente el tiempo que antes se destinaban a la elaboración manual de cada propuesta.

"Con el AI Visualizer para Archicad dimos el primer paso hacia un diseño arquitectónico más eficiente e inteligente. La IA no reemplaza al arquitecto, lo potencia", indicó Patricio Zapata, Customer Success Manager LATAM de Graphisoft.

Patricio Zapata, Customer Success Manager LATAM de Graphisoft

Archicad: de qué se trata la IA para arquitectos

Archicad genera visualizaciones 3D conceptuales a partir de descripciones textuales, con la utilización de IA generativa. La herramienta está pensada para las primeras fases del diseño, ya que ayuda a los profesionales a explorar ideas rápidas y comunicar conceptos visuales sin necesidad de representaciones complejas.

"La herramienta reconoce espacios interiores y volúmenes exteriores. Mediante un prompt, es capaz de generar alternativas de diseño que serán tan atractivas como detallada sea la instrucción a la IA", detalló Zapata a iProUP.

Entre sus principales diferenciales, la IA de Archicad Visualizer permite adaptarse a los flujos de trabajo de cada arquitecto.

"Esta es una gran ventaja, ya que no se debe invertir dinero en distintas aplicaciones ni tiempo en aprender a utilizar diversas herramientas de diseño", agregó.

A partir de la herramienta artificial, impulsada por el motor de IA Stable Difusion, los arquitectos pueden mejorar sus proyectos, ya que les permite:

Inspirarse al generar imágenes de alta calidad, lo que fomenta la creatividad en fases iniciales

al generar imágenes de alta calidad, lo que fomenta la creatividad en fases iniciales Acelerar el diseño, al evaluar las distintas alternativas, lo que optimiza el flujo de trabajo

al evaluar las distintas alternativas, lo que optimiza el flujo de trabajo Involucrar a los clientes , presenta visualizaciones realistas desde el inicio del proyecto, lo que facilita la toma de decisiones conjuntas.

, presenta visualizaciones realistas desde el inicio del proyecto, lo que facilita la toma de decisiones conjuntas. Ampliar herramientas, ya que integra capacidades avanzadas de visualización sin complementos adicionales

El sistema opera dentro de una misma nube, lo que elimina la necesidad de poseer un buen hardware o de instalaciones complejas. De esta manera, los estudios argentinos pueden acceder a tecnología de vanguardia de manera eficiente y sencilla.

Gracias a la IA, los arquitectos podrán optimizar su trabajo y creatividad

Una tecnología que potencia a los arquitectos

Según indicó la compañía, esta herramienta no busca reemplazar el trabajo del arquitecto, sino potenciarlo con tecnologías de último nivel que faciliten y colaboren con el armado de iniciativas y proyectos.

La herramienta permite generar propuestas de diseño de forma rápida, especialmente en las etapas iniciales cuando el cliente aún no tiene definido qué necesita o qué estilo busca, y sin la necesidad de desarrollar proyectos complejos como se hace tradicionalmente.

"Nuestro enfoque está en que la IA asista al arquitecto, no que reemplace su experiencia y menos el conocimiento detallado del oficio. Difícilmente este tipo de herramienta pueda reemplazar la responsabilidad del profesional, donde quiera que ejerza la profesión", reflexionó Zapata en exclusiva con iProUP.

Se espera que la utilización de AI Visualizer aumente a medida que más estudios de arquitectura incorporen flujos de trabajo BIM integrados y apuesten por la visualización temprana como una forma de diferenciarse dentro del mercado de la construcción.

Con respecto a su uso, el mayor grado de adopción se observó en estudios que necesitan generar propuestas rápidas y en universidades, donde se valora su utilidad para explorar ideas de forma ágil en etapas tempranas de los diseños.