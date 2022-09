Para todos los gustos: los deportes también encuentran su lugar en el metaverso

De apoco pero sin descanso, cada vez más empresas se vuelcan al metaverso, y eso incluye también los deportes y anexos recreativos acordes

LootMogul es una startup que se dedica a crear espacios deportivos en el metaverso.

En una ronda de inversión reacudó u$s 200 millones de part de Gem Global Yield.

El dinero será destinado a "la construcción de ciudades deportivas virtuales en todo el mundo con beneficios del mundo real, marcas y atletas profesionales en una verdadera plataforma metaversa y blockchain (multicadena) en diversos dispositivos como Oculus, HoloLens, web, móviles y consolas", explicó la compañía en un comunicado.

El acuerdo permitirá a LootMogul retirar fondos mediante la emisión de acciones de capital a GEM sin una obligación de retiro mínima, y permitiendo a la startup controlar cuándo y cuánto se utilizarán los fondos.

Hace poco LootMogul se había asociado con DigitalBits para lanzar los tokens MOGUL, un token nativo para su ecosistema de juego.

Según afirman desde la empresa este token se añadirá con un pool de liquidez XDB/MOGUL en el exchange descentralizado NicoSwap.

Gem Global Yield no es la primera vez que invierte en le mundo cripto y virtual: ya lo había hecho con u$s 200 millones en el exchanges Unizen, y u$s 150 millones en la empresa sudafricanam, H20 Securities, indicó Cointelegraph.