Como Rappi, pero para las ciudades del Interior: así funciona VICI, la nueva app de delivery

La plataforma de intermediación entre comercios y clientes tiene como objetivo disminuir la brecha digital en las pequeñas ciudades

La llegada de la pandemia generó que millones de personas debieran dar el salto al mundo digital para continuar con sus rutinas.

Junto con las fintechs, que fueron uno de los rubros que mejor se adaptó a este nuevo escenario y supieron aprovechar de mejor manera el contexto, captando a las personas a las que los bancos no podían (o no le interesaba) llegar, las apps de delivery también crecieron a gran velocidad.

Pero esta situación impactó de diferente manera en los grandes centros urbanos y en las pequeñas ciudades del interior del país.

Ante esta problemática, dos emprendedores oriundos de localidades del interior de la provincia de Buenos Aires vieron una oportunidad y crearon la startup VICI, una novedosa aplicación de intermediación entre comercios y clientes.

La app, pensada para centros urbanos de menos de 250.000 habitantes, fue lanzada este mes en Coronel Pringles, Chascomús y Tres Arroyos y en su hoja de ruta tiene planeado llegar a 30 localidades más de la Argentina.

La idea nació́ de Agustín Parraquini y Tomás Espósito, dos estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, oriundos de Tres Arroyos y Chascomús respectivamente, que, cuando debieron retornar a sus hogares por el avance de la pandemia global de coronavirus COVID-19 se toparon con el atraso tecnológico que hay en el Interior, donde casi no existen los pagos digitales.

En diálogo con iProUP, Parraquini, CEO y Co-fundador de VICI, explica que la plataforma fue diseñada por "gente del interior", que vivió la problemática de no tener aplicaciones de este estilo pensadas para pequeñas ciudades.

"No es una necesidad que está a 300 km de la Ciudad de Buenos Aires, sino a mucho menos. Y como nosotros sabemos de tecnología y conocemos el Interior y las necesidades de los comerciantes, decidimos unir esas dos puntas y así nació VICI, para solucionar la brecha digital que existe entre las ciudades grandes y las pequeñas", detalla Parraquini.

Características de la plataforma VICI

Pero la plataforma no se conforma con ser una app de delivery, sino que entre sus objetivos se encuentra el de ayudar a los vendedores y emprendedores a sumarse al mundo digital.

Para ello, además de la posibilidad de hacer las operaciones de manera virtual, brindan la oportunidad de realizar capacitaciones.

"VICI es una startup con un objetivo claro: ser la App de las ciudades más pequeñas, que hoy no cuentan con un acceso a la tecnología, comprendiendo la necesidad de no perder el vínculo afectivo entre comercios y clientes. No solo es una plataforma para comprar y vender, queremos ser la comunidad digital de cada lugar al que lleguemos", revela el CEO y CO-Founder de la startup.

VICI está pensada para centros urbanos de menos de 250 mil habitantes

¿Qué ofrece VICI?

La plataforma -disponible en las tiendas de aplicaciones móviles para iOS y Android- tiene como objetivo fomentar la democratización digital y para ello, entienden sus creadores, se debe educar a los usuarios y mostrarles los beneficios que este tipo de herramientas tiene, junto con la digitalización de los datos.

"No se trata solamente de sumar un nuevo canal de ventas", explica su creador a iProUP.

Los comerciantes que deseen incorporar VICI, deben registrarse en la web de la plataforma donde tendrán que cargar las diferentes habilitaciones que les demanda su actividad.

La comisión inicia en el 0% para todos los que venden en efectivo, mientras que aquellas operaciones que se realicen con tarjetas tienen una comisión del 5%.

"Por el momento no tenemos incorporados Mercado Pago, MODO o Cuenta DNI, pero en el futuro planeamos hacerlo y en esta primera etapa tenemos registrados comercios gastronómicos (pizzerías, hamburgueserías, etc.) y de mercado (supermercados, etc.). Luego se sumarán más rubros como farmacias y veterinarias, por ejemplo", remarca Parraquini.

"El usuario que está en un pueblo no quiere tener mil aplicaciones. Por eso apuntamos a ser una súper app y que toda la oferta de una ciudad se encuentre en una sola plataforma", concluye.