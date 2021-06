Ejemplo emprendedor: esta es la historia de éxito global del primer unicornio chileno

Esta empresa debutó en 2015 con un valor de mercado de u$s 8 millones de dolares. Hoy en día ha llegado a los u$s 3.000 millones. Su historia y evolución

"Cuando construyas tu futuro con alguien... ¡En algún momento tienes que ir con todo!", tuiteó el fundador de Cornershop, Oskar Hjertonsson. Ese día, Uber anunció que adquiriría el 47% que le faltaba de la aplicación de delivery. El porcentaje tendría un valor de u$s 1.400 millones, valorizando la compañía en u$s 3.000 millones, el primer unicornio chileno.

"Ha sido un gran año de trabajo junto al equipo de Cornershop que cada día nos sorprende con talento joven, creativo y dispuesto a crear nuevas soluciones para los usuarios de la plataforma. Estamos muy contentos de poder seguir trabajando con ellos en nuestra estrategia de delivery y compras de supermercado a nivel global", dice a Pulso el director de Uber Eats para Latinoamérica, Eduardo Donnelly.

El camino a ser unicornio

Fue en San Francisco que Federico Antoni, Daniel Undurraga y Oskar Hjertonsson se conocieron en 2015, con un proyecto que los impulsó a los tres. "Era de esperarse que el e-commerce se volviera preponderante en la categoría de supermercados y como firma ya estábamos estudiando el mercado cuando conocimos al equipo y fue muy fácil la decisión: extraordinario equipo, atacando un enorme mercado potencial con un gran modelo de negocios", señala el socio fundador del fondo mexicano ALLVP, el primer fondo que entró a Cornershop.

La empresa chilena de delivery es el primer unicornio nacido en el país trasandino

"Esta inversión ha sido muy importante no solo para ALLVP, sino para mí en lo personal. Han sido seis años muy intensos, y ha sido un privilegio. Me da un gusto enorme que la operación reconozca el talento de todo el equipo, pero obviamente me da tristeza no seguir trabajando con ellos", sostiene.

"Tenemos grandes sueños y mucho trabajo por delante y gran parte de ese trabajo será dirigido por nuestro equipo técnico en Santiago de Chile", tuiteaba el lunes Oskar Hjertonsson.

En sus primeros cuatro años, Cornershop operó solo en Chile y México y en 2019 agregó Perú y Canadá. Uber puso sus ojos sobre la aplicación ese año, cuando estaban consolidados en dos y se estrenaban en otros dos. Hoy operan en ocho países. La estrategia del gigante tecnológico era clara: crecer en el mundo del delivery. Ya habían tenido buenos resultados con Uber Eats y ahora apuntaban a reforzar esa apuesta.

En 2019, Uber hizo un aporte inicial de u$s 50 millones y se quedó con el 7,1%.

En 2020 concretó la toma de control. Según los balances de Uber de 2020, pagó u$s 362 millones por el 55% de CS-Global y u$s 94 millones por igual porcentaje de la operación mexicana. Los antiguos accionistas -entre ellos sus tres fundadores- recibieron u$s 179 millones en efectivo y 2 millones de acciones de Uber. Otros u$s 200 millones fueron aportes de capital a la nueva filial. Al 2020, solo CS-Global contabilizaba activos por u$s 721 millones.

Ahora Uber es la dueña de la empresa chilena, y soporta la expansión mundial de la misma

El actual Cornershop

El 6 de julio de 2020 nació Cornershop by Uber. Se consolidó el logo de la aplicación en Uber y en Uber Eats y empezó el trabajó en conjunto.

Federico Antoni cuenta que el aterrizaje más exitoso ha sido Brasil, el que siempre fue el foco inicial de la alianza entre ambas compañías. Debutaron a comienzos de 2020 en Sao Paulo y en mayo de ese año dijeron que sumarían una nueva ciudad cada semana. La firma acaba de informar que en agosto agregarán 17 más. Hoy, ya tienen más de 700 comercios asociados en ese país y cerca de 400 trabajadores solo en ese mercado.

"El hecho de que Cornershop y Uber trabajaran tan bien en Brasil mostró que las culturas y los objetivos de las empresas eran muy afines, y -hacia el exterior- el aprovechar las sinergias con la enorme infraestructura de Uber y penetración de mercado, resultó muy positivo", explica Antoni. La visión fue cotejada por Hjertonsson en redes sociales: "Trabajar juntos puede brindar excelentes resultados, como nuestro lanzamiento conjunto en 2020 de Brasil, donde en poco tiempo nos convertimos en un jugador líder. Pero para realmente desbloquear todo el potencial de esta asociación, debemos operar como una sola empresa".

A la fuerte expansión se sumó el auge tras la pandemia. El head of México de Cornershop, Marinus Van Gestel, relató en un encuentro de un portal en Monterrey lo que han visto en México: "El Covid ha cambiado completamente nuestra curva de crecimiento. Lo que hemos visto los últimos meses nunca lo habíamos imaginado". En el Latam Retail CongresShop diría que solo en ocho semanas las visitas online a supermercados en México se triplicaron, lo que fue equivalente a lo ocurrido con Cornershop.

Fuente: La Tercera