Alerta sanitaria: se prohibirá la entrada al Mobile World Congress a quien haya estado en China recientemente

La GSMA ha anunciado nuevas y restrictivas medidas con los asistentes al evento con el objetivo de frenar los posibles contagios

El brote de coronavirus originado en Wuhan (China) no detendrá el Mobile World Congress 2020 pese a la elevada asistencia de personas procedentes de la región. La GSMA ha confirmado a los asistentes que, pese a la ausencia de partners como Nvidia, Ericsson o LG, la feria el 24 de febrero como estaba previsto.

Sin embargo, la organización y las autoridades sanitarias españolas tomarán gran cantidad de medidas para minimizar el riesgo de contagio y preservar la seguridad de los asistentes a la feria.

-Todos los visitantes procedentes de la provincia de Hubai (China), no podrán acceder al Mobile World Congress ni a los eventos satelitales (como el Four Years From Now).

-Todos los visitantes que hayan estado recientemente en China deben demostrar que han estado fuera del país durante, al menos, los 14 días previos al evento, ya sea mediante el sello del pasaporte o a través de certificados de salud.

-Se implementarán sistemas de monitorización de temperatura en la feria, detectando así a aquellos visitantes que sufran fiebre.

-Los asistentes tendrán que certificar que no han estado en contacto con ningún infectado.

Como informó Hipertextual estas medidas recién anunciadas se suman a otras que ya fueron consideradas por la organización, tales como:

-Mayor limpieza y desinfección de los lugares de más tránsito (zonas de catering, baños, entradas, pantallas públicas, etc.).

-Se duplicará el soporte médico en la feria (respecto al año pasado).

-Se ofrecerán materiales de saneamiento y desinfección a quien lo desee.

-Se aconsejará a los exhibidores sobre métodos de desinfección y limpieza de los stands, las oficinas, etc.

-Se instruirá a los hoteles de Barcelona, los restaurantes y los diferentes medios de transporte sobre las medidas sanitarias correspondientes.

-Se activará un servicio de asistencia telefónica –disponible durante las 24 horas del día– desde el día 12 de febrero y hasta el día 29 del mismo mes.

El temor ante el brote de coronavirus originado en Wuhan (China) ha llevado a empresas como LG, Ericsson, Nvidia y Amazon a reducir e incluso cancelar su participación en esta edición del Mobile World Congress. La decisión contrasta con la de empresas como Huawei, Samsung, Xiaomi u Oppo, las cuales, por el momento, estarán presentes en la feria tal y como estaba previsto.