¿Tenés un emprendimiento?: South Summit 2020 arranca la búsqueda de las 100 startups más innovadoras y disruptivas

La Startup Competition estará abierta hasta el 31 de mayo y elegirá los finalistas en función de la innovación, viabilidad o escalabilidad del proyecto

El objetivo del South Summit es exponer el talento emprendedor y encontrar las startups más disruptivas, sin importar cuál sea su industria. Por eso se anuncia la apertura del plazo de inscripción a su Startup Competition hasta el 31 de mayo.

South Summit favorece la interacción y generación de oportunidades de negocio para las startups. Los protagonistas del año pasado fueron Drivy, que a lo largo de 2019 tuvieron 73 rondas de inversiones y reunieron 1.241 millones de dólares, Glovo, con más de 336 millones en sólo dos rondas, Jobandtalent, que reunió más de 78 millones o Badi, con 30 millones, entre otros.

Los participantes que sean seleccionados en la Startup Competition serán participes de esta nueva edición del South Summit, celebrado del 6 al 8 de octubre. Los premios a entregar responderán a: mejor equipo, startup más escalable, más innovadora y ganadora global, informó itespresso.

Las startups finalistas tendrán la oportunidad de presentar su proyecto ante inversores internacionales, encontrar formación y acceder a corporaciones en busca de innovación. Tendrán podrán cerrar reuniones "one on one" con los agentes más importantes del ecosistema emprendedor, así como hacer matchmaking con inversores y grandes corporaciones.

South Summit concederá a estas startups un programa de formación en el mes previo al encuentro y el acceso a un bootcamp exclusivo para finalistas que tendrá lugar el 5 de octubre.