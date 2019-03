Peugeot, Renault, Citroen y más: una por una, los beneficios que te ofrecen si comprás por Internet

Algunas terminales ya comenzaron a implementar el canal online como un medio para reservar o pagar la totalidad de un auto. Un camino de ida y sin retorno

La relación entre compradores, concesionarios de autos y otros canales de venta viene cambiando a pasos acelerados. La posibilidad de cerrar la compra de un 0km por Internet es el broche de oro de un proceso que ya viene dando claras evidencias sobre cómo la transformación digital deja su impronta en el sector automotor.

Desde que el celular se convirtió en una herramienta de consulta permanente para la mayoría de los argentinos, ha ido quedando atrás la costumbre de asistir personalmente a un punto de venta para conocer los detalles de un vehículo.

Según las investigaciones, la gran mayoría de las personas se informa de manera directa sobre el modelo que quiere comprar. Googlea, busca en las páginas oficiales, analiza los comentarios e información de sitios web y hasta se entera muchos antes de que un vehículo hace su arribo al país.

La próxima estación en el proceso de selección es, sin dudas, el cierre de la transacción sin moverse de la casa. O bien, como ya ocurre, asegurarse la unidad con una reserva para luego formalizar la operación en el concesionario.

Así aseguraron a iProUP los responsables de diferentes terminales al ser consultados sobre la evolución de los canales de venta y hacia dónde apunta la industria.

Ya en la Argentina se han dado varios pasos que acercan esta realidad, al tiempo que crece el número de casos en los cuales la selección, reserva y compra se realiza a través de Internet.

Los que ya arrancaron

Entre las automotrices que apuestan a esta modalidad que traen las nuevas tecnologías se encuentra Peugeot, que implementó una acción 100% online en el lanzamiento del 308 S Allure Plus (la versión europea del hatch), que ya se puede adquirir por Internet.

"El primer paso lo dimos cuando empezamos a vender repuestos a través de la tienda online de Mercado Libre. En octubre sumamos la opción de reservar en ese mismo canal cualquier 0km", afirma a iProUP Soledad Bereciartúa, gerente de Comunicación y Relaciones Publicas de la filial argentina de la firma.

La ejecutiva agrega que, acto seguido, "hizo su debut el sitio de oportunidades, que opera a través de Peugeot.com.ar, en el que es posible reservar el auto u obtener un turno para un service y abonarlo online".

Esta plataforma tiene dos alternativas:

- Peugeotargentina.com.ar/oportunidades, que sirve para reservar un modelo

- Peugeotargentina.com.ar/oportunidades/mantenimientosoprogramados, en el que opera para los service

¿Esta acción deja fuera del negocio a las agencias? Es la pregunta obligada, y cuya respuesta es la que más importa a los vendedores

"Se trabaja con el stock del concesionario. Cuando la persona reserva un modelo, recibe un link que le indica en qué lugar está el vehículo y se elige de acuerdo a la cercanía o conveniencia del cliente. La tienda online trabaja junto con el punto de venta", aclararon desde la automotriz.

En cuanto a la acción con el 308 más deportivo, sí es exclusiva de la terminal y permite concretar la compra de manera 100% online. "Es stock propio de la marca. Es decir, un complemento a los 60 puntos de venta y viene de la mano de lo que pide el consumidor", explican desde la compañía.

"De acuerdo a investigaciones, el 90% de los adultos argentinos conectados hacen compras online permanentemente y era importante ofrecer este servicio", agregan.

Los pasos a seguir en peugeotstore.com.ar son:

- Se genera un usuario

- Se completan los datos de facturación

- Se elige el concesionario más cercano para firmar los papeles (este trámite no puede realizarse online)

- Se retira el auto

- Se abona por Mercado Pago

"Este proceso lo arrancamos con el 308 S. Como nos fue muy bien decidimos sumar otras opciones, como los 5008 Allure Plus HDi Tiptronic, Traveller Allure Plus 2.0 HDi y 208 HDi Allure Plus 1.6. Son acciones 100% digitales", comenta Bereciartúa.

Otra de las automotrices que se ha sumado a la modalidad online es Nissan.



En este caso, es para la reserva del Leaf, el primer eléctrico de pasajeros que se comercializa en el país. También en enero, la japonesa anunció que quienes deseen comprar este vehículo podían asegurarse uno por Internet.



Para eso, hay que ingresar a Nissan.com.ar y reservarlo abonando $120.000 a través de Mercado Pago o con tarjeta de crédito o débito.

A Peugeot y Nissan se le sumó Renault, que debutó en el mundo online con el lanzamiento del Sandero Stepway Volcom.



Concretamente, se trata de una serie limitada que se desarrolló sobre la base de la versión Privilege pero sumando algunos detalles "aventureros".

La comercialización de este modelo se realiza exclusivamente a través de Internet.



Los clientes realizan la reserva a través de la Tienda Online Renault y para efectivizar la operación se deben presentar en un concesionario.

El proceso es el siguiente:

- Se accede a la Tienda Online a través de www.renault.com.ar

- El cliente elige el color

Te puede interesar Se enfrentan a Rappi y Glovo: trabajadores de delivery forman una cooperativa con su propio sistema de entregas

- Luego define el concesionario que intervendrá en la operación

- Realiza la reserva con una seña, abonada con tarjeta de crédito, de $2.500.

Como beneficio adicional, recibe por tres años un 30% de descuento en todos los productos de Volcom al comprar en sus locales y 40% en la tienda online durante un año.



Además, los clientes que adquieran este auto accederán a 10% de descuento en combustible Premium de Axion Energy durante doce meses.

A las tres automotrices anteriores se sumó Citroën, que también preparó su plataforma online en el marco del lanzamiento del C4 Cactus europeo.

"En ese caso, el interesado solamente ingresaba al portal y dejaba sus datos. Luego era contactado por el concesionario. Así, se aseguraran antes que nadie el nuevo modelo", explica a iProUP Patricio Busso, gerente de Publicidad, Medios y Digital de Citroën Argentina.

La movida fue un éxito: en sólo 15 días se despacharon 50 autos. El segundo paso se dio en el marco del lanzamiento del C4 Cactus Mercosur.

"En este caso, las personas podían reservar online a partir de disponer de una plataforma que contaba con todos los datos del vehículo", explica Busso.













La operación quedaba asegurada luego de completar un formulario y abonar $3.000 a través de Mercado Pago, mientras que en el punto de venta se saldaba y retiraba el vehículo.

La acción fue realizada por el área de Ventas Especiales de Citroën con stock propio de la empresa. Es decir, el concesionario sólo entregaba la unidad y recibía el pago del total.

En 15 días se vendieron todas las unidades. Como esta acción fue en septiembre, en plena devaluación y cambio constante del precio, la compañía ofreció como bonificación el primer service gratis a modo de incentivo.

No obstante, Busso explica que "aquellos que accedieron a esta modalidad no buscaban ventajas sino más bien asegurarse que serían los primeros en tenerlo".

En el caso de Chevrolet, la primera acción online se realizó a partir de un acuerdo con Mercado Libre. A través de la Tienda Online Chevrolet se podía elegir un auto y seleccionarlo, para luego ser contactado por un vendedor.

Esta modalidad evolucionó y la compañía hoy utiliza el canal online para el desarrollo de acciones y promoción de modelos puntuales. En general, por cortos períodos de tiempo. El mayor beneficio es el precio, ya que se ofrecen importantes descuentos.

Te puede interesar Se profundiza la alianza entre Spotify y Samsung: los S10 incluirán el servicio de música por defecto

Lo que viene

Este año promete ser clave para que nuevas automotrices y acciones se sumen al canal online. Una que ya lo confirmó es Volkswagen, que asegura a iProUP que el gran lanzamiento del año será el "Concesionario Digital". Incluirá realidad virtual y herramientas aplicadas a una nueva experiencia de compra.

En Brasil ya hizo esta experiencia. El desarrollo consiste en una "isla" en la que hay una pantalla de televisión de 55 pulgadas y lentes de realidad virtual.

En la pantalla, el cliente puede navegar todos los modelos de la marca, seleccionar un auto o cuestiones puntuales (como seguridad, diseño, confort, entre otros aspectos). Una vez elegido, se pueden buscar diferentes combinaciones de financiamiento, pago inicial y cuotas.

En Renault también confirmaron que 2019 será clave para avanzar en el desarrollo de canales de venta online. "Por ahora, se puede reservar el Sandero Stepway Volcom a través de la web, pero hay más proyectos para este año", confirmaron desde la empresa.

También Citroën y DS consideran que este año será muy vital para avanzar en esta tendencia.

"Tendremos dos acciones puntuales con Citroën y también con DS, la marca premium del grupo PSA. Se podrá reservar y completar la compra sin ir al concesionario", comenta Busso.

"Nos planteamos diferentes objetivos. En 2017, era tener un contacto especial con el cliente. La respuesta fue muy positiva y se decidió repetirlo, con el Cactus fabricado en Brasil, ya dando paso a la reserva. El tercer paso es el full e-commerce, que llegará este año", aseguró.

El rol de los concesionarios

Sin dudas, las nuevas tecnologías modificarán la importancia relativa de los canales de venta tradicionales en el proceso de compraventa.

"Sabemos que en un tiempo todo será digital. De hecho, ya hoy es diferente el rol de concesionarios y vendedores, porque los clientes cuentan con toda la información antes de asistir al lugar", explica Bereciartúa.

"Estamos trabajando en el cambio. Hay que dar el paso porque el consumidor dio señales concretas de que está dispuesto a adquirir un auto de modo online", comenta Busso.

En cuanto a los "compradores digitales", en las automotrices entienden que tienen otros tiempos, otra tolerancia y ansiedades, de modo tal que Internet permite darles una respuesta más rápida.

Los primeros pasos ya se dieron, y en muchas terminales coinciden en que cada día que pasa el ecommerce le irá restando protagonismo a otras opciones.

El presidente y CEO de VW para América Latina, Pablo Di Si, agrega que el enfoque "digital" es la respuesta a un usuario que ya llega al concesionario con un conocimiento bastante acabado del modelo que está buscando y que la realidad virtual refuerza esa información.

"Luego, queda la opción de siempre, el test drive", sentencia.

Pero la apuesta digital también implica una reconfiguración de los puntos de venta, ya que podrían alivianar su stock de vehículos en exposición. Esto significa que también les posibilitará reducir el capital "hundido" y mejorar el perfil financiero.

La venta online crece en el país y el concesionario deberá definir cómo se suma a esta transformación.



Las predicciones de algunos directivos son claras: en el largo plazo, las automotrices venderán directamente -desde las plantas de producción- de forma online.

Pero para eso también tendría que darse una reestructuración hacia dentro de la terminal. Es un camino ya se inició y que no tiene retorno.