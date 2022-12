Mundial Qatar 2022:: conocé esta nueva colección de NFT inspirada en la copa del mundo

La organización anuncia el lanzamiento de la primera colección de arte digital inspirada en la Copa Mundial de fútbol de la FIFA

Contando las horas para la gran final del domingo entre Argentina y Francia la organización Qatar Creates, que depende de los Museos de Qatar, anunció el lanzamiento de la primera colección de arte digital inspirada en la Copa Mundial de fútbol de la FIFA.

Entre las obras destacada figuran una réplica en formato digital de la camiseta que usó Diego Armando Maradona cuando anotó "el gol del siglo" en México 86

Emitida por We Never Walk Alone Football Nation (WNWA-FN) junto con el programa cultural seleccionado para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, la colección NFT se lanzará a través de Web3 el 16 de diciembre, informaron en un comunicado.

"Esta colección fomentará el diálogo creativo, la construcción de comunidades y el compromiso cultural que puede ayudar a inspirar a una nueva generación de creativos y coleccionistas dentro de nuestra región y más allá", elogió la Jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, directora de Qatar Museums (QM).

Palpitando la Gran Final

Los NFT: Un mercado que pisa fuerte

Según DappRadar, el volumen de operaciones de NFT superó los u$s23,000 millones en 2021, en comparación con las ventas de solo 95 millones de dólares estadounidenses en 2020, lo que representa un salto del 24,000 %.

En esta misma línea de crecimiento exponencial, sólo en la primera mitad de 2022, incluso frente al complejo contexto económico actual, las ventas ya superaron los u$s20 mil millones.

En cuanto al número de usuarios, en 2020 sólo medio millón de billeteras digitales operaban con NFT, frente a 28 millones en 2021.

Se trata de los únicos NFT autorizados que ofrecerán réplicas de la camiseta que vistió el fallecido astro de fútbol en el Mundial en el que Argentina se coronó campeón por última vez.

La camiseta auténtica que vistió Diego es ahora parte de la colección permanente del Museo Olímpico y del Deporte 3-2-1 de Qatar y constituye la pieza de recuerdo deportivo más cara del mundo en el momento de su compra en una subasta.

Messi sacó sus línea de NFT

Messi con sus propia colección

Lionel Messi lanzó una colección NFT sobre su trayectoria en la Selección Argentina.

De la mano de la plataforma Ethernity, el capitán del elenco nacional revive su experiencia en las cinco Copas del Mundo que disputó, con piezas digitales.

La colección llama "Messi, Máquina del tiempo", elaborada por el artista Víctor Mosquera, consiste en cinco tokens no fungibles por cada aparición en el certamen más importante.

La primera edición es de manera limitada, y está relacionada con el Mundial de Alemania 2006.

Ese torneo fue su primera experiencia en la cita máxima del fútbol, y ahí pudo convertir su primer gol en una Copa del Mundo. Fue en la goleada ante Serbia y Montenegro por 6 a 0, cerca de cumplir sus 19 años.

Te puede interesar La Selección busca el sueño Mundial en Qatar 2022: cuánto pagan las apuestas para Argentina-Francia

Este primer coleccionable servirá como token de acceso a una experiencia NFT de próxima generación.