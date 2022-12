La Selección Argentina derrotó por penales a Países Bajos y es semifinalista del Mundial Qatar 2022

La Selección Argentina igualó 2 a 2 en tiempo reglamentario y adicional y debió sufrir para asegurarse su pasaje. Croacia será su rival en semifinales

Con sufrimiento, la Selección Argentina se clasificó a las semifinales del Mundial Qatar 2022, tras imponerse en los penales por 4 a 3 ante Pasos Bajos, luego de igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario y adicional.

Nahuel Molina y Lionel Messi, de penal, marcaron los goles del equipo argentino, mientras que Wout Weghorst, en dos ocasiones, igualó para el combinado europeo.

La Scaloneta jugará el próximo martes 13 de diciembre ante Croacia que, en el primer turno, derrotó en los penales a Brasil (4-2), tras igual 1 a 1 en el tiempo reglamentario y suplementario.

A lo largo de los 90 minutos, en un partido muy parejo, el equipo argentino jugó mejor que su par europeo, pero fue incapaz de mantener una ventaja de dos goles a favor.

El arbitraje del español Mateu Lahoz, a quién Messi conoce muy bien por su paso en Barcelona, fue determinante en los últimos minutos del tiempo reglamentario, al adicionar 10 minutos más de juego, lapso en el que Países Bajos consiguió la agónica igualdad y llevó al partido a tiempo suplementario.

En el tiempo adicional, el equipo argentino sumó méritos para volver a ponerse arriba en el marcador, pero careció de la efectividad y suerte necesaria para evitar los penales.

Mundial Qatar 2022: Messi, feliz, habló de todo al término del partido

Al término del encuentro, Messi, eufórico, dialogó con la prensa y no dejó tema sin tocar: "Tengo mucha alegría. (Este partido) No era para ir a penales ni mucho menos al alargue. Sufrimos mucho. Supimos sufrir y eso es lo importante".

Al analizar los motivos por los cuáles la Argentina es semifinalista, el capitán de la Argentina no dudó: "(El equipo) Demuestra que quiere ser protagonista, que entiende los momentos del partido. Estamos muy ilusionados, tenemos muchas ganas".

Según Messi, el plantel necesitaba "una alegría así" y también toda la gente "que nos viene a alentar". Además, cargó contra el director técnico holandés Louis Van Gaal: "Vende que juega bien al fútbol y tiraba pelotazos nomás".

El crack argentino también se refirió al polémico arbitraje de Lahoz: "No quiero hablar del árbitro porque después te sancionan, no quieren que seas sincero".

No obstante, de inmediato, Messi argumentó: "(Pero) la FIFA tiene que reveer esto, de poner un árbitro como este, que no esta a la altura de un partido de estas importancia e instancia".

Con vistas a la semifinal ante Croacia, Messi adelantó que será un partido "durísimo": "Le jugó de igual a igual a Brasil y, por momentos, jugó mejor. Se conocen bien. Por algo está ahí. Va a ser un partido muy duro. Pero ahora estamos disfrutando muchísimo todo esto, sacando pasito a pasito cada partido. Estoy muy feliz".

Mundial Qatar 2022: Emiliano Martínez, otra vez clave en los penales

El arquero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez, no pudo disimular su emoción: "Esto lo hago por 45 millones, por un país que no la pasa muy bien económicamente, y por suerte, se le pudo dar una alegría así".

"Hoy (en el partido) me llegaron dos veces y no pude ayudar. (Los jueces) nos dieron 10 minutos, no se podía creer. Quería que nos empataran. No les pude ayudar en los 90 minutos, pero en los penales sí", añadió.

Martínez opinó que el plantel está en la semifinal del Mundial "porque tenemos huevo y vamos al frente": "Además, lo hacemos por 45 millones de argentino. Mañana analizaremos a Croacia, pero hoy quiero festejar".