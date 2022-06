Apple recuerda el consejo de Steve Jobs y le baja el pulgar al "teletrabajo"

La compañía tecnológica más grande, y con mayor mítica, quiere que todos sus empleados regresen a la oficina mientras se adaptan a la nueva normalidad

Si bien la pandemia por COVID-19 aún no finalizó, las compañías tecnológicas se adaptan al nuevo esquema laboral. Mientras muchas lo ven como un beneficio, otras como Apple quieren que sus empleados vuelvan a la oficina.

Y la figura de uno de sus fundadores, así como su filosofía es un recuerdo de una enseñanza constante dentro de la compañía.

Sin embargo, Jobs pasó por diferentes ideas, que se ven reflejadas en varios correos electrónicos.

Un reciente artículo del New York Times recordó que Steve Jobs no era un gran fan del trabajo desde casa. Esto es lo que decía Jobs al respecto:

"La creatividad surge de reuniones espontáneas, de discusiones al azar. Te encuentras con alguien, le preguntas qué está haciendo, le dices 'Guau', y pronto estás cocinando todo tipo de ideas", explicó Jobs en alguna ocasión.

Steve jobs creía que la oficina era fuente de inspiración

Una entrevista de Jobs que se adelantó al tiempo

Por el contrario, cuando estaba en Pixar y Apple, Jobs organizó el lugar de trabajo como una serie de oficinas privadas que rodeaban una zona común.

En la década del 90´, Jobs fue invitado al programa The Machine That Changed the World y durante la entrevista hizo referencia la teletrabajo.

"En una organización, no podemos tener a alguien trabajando para un nuevo jefe cada semana", deslizó.

"Tampoco podemos cambiar muy rápido nuestra organización geográfica. De hecho, es incluso más lenta que la de gestión. No podemos trasladar a la gente por todo el país cada semana. Pero podemos cambiar una organización electrónica así", adelantó Jobs.

Jobs explicó cómo se crear el teletrabajo en Apple

Por aquel entonces, el creador de Apple advirtió que "a medida que crece la tecnología era más complicado trasladar a las personas".

"Empezamos a enlazar estas computadoras con redes sofisticadas y grandes interfaces de usuario, estamos empezando a ser capaces de crear grupos de personas que trabajan en una tarea común de forma extremadamente eficiente sin importar donde estén geográficamente", expresó.

Y anadió: "No importa para quién trabajen jerárquicamente. Estas organizaciones pueden vivir el tiempo que sea necesario y luego desaparecer. Y estamos descubriendo que podemos reorganizar nuestras empresas electrónicamente con gran rapidez".

También considera que era factible que las personas trabajen desde diversos lugares

Una nueva era

Desde que Steve Jobs falleció en 2011, las redes sociales evolucionaron como una nueva forma de comunicación instantánea.

Mientras que las videoconferencias se hicieron frecuentes y Meta apuesta por un futuro en que las reuniones serán virtuales en el Metaverso.

Así que realmente no se puede llegar a saber qué habría pensado Jobs sobre el teletrabajo, el mayor visionario de la tecnología.