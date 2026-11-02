Medir qué tan descentralizada es una red permite anticipar ataques y fallos. La explicación técnica para entender el verdadero valor de Bitcoin.

La descentralización es indispensable en la economía digital por su tolerancia a fallos, resistencia a ataques y a la conspiración, según expertos.

El Coeficiente Nakamoto mide la seguridad de redes como Bitcoin, que son lógicamente centralizadas pero arquitectónica y políticamente descentralizadas.

Vitalik Buterin define la descentralización en 3 dimensiones: arquitectónica, política y lógica, crucial para finanzas digitales.

La descentralización es un concepto que se repite a diario en el universo de las finanzas digitales, pero su aplicación práctica suele generar confusiones entre los usuarios.

En el marco de la edición de LABITCONF 2026, el docente e investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Ariel Rajovitzky, brindó una conferencia destinada a desmenuzar las tensiones técnicas, económicas y de gobernanza que definen a este concepto.

El especialista partió de las bases teóricas planteadas por referentes indiscutidos de la industria, como el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, junto a los aportes de Balaji Srinivasan y la investigadora jurídica Primavera De Filippi.

Lejos de ser un estado binario y absoluto, la descentralización debe abordarse como un espectro que atraviesa no solo a protocolos como Bitcoin, sino también a empresas, universidades y estructuras estatales.

¿Cuáles son las tres dimensiones de la descentralización, según Vitalik Buterin?

El experto expuso el marco conceptual desarrollado por Vitalik Buterin en 2017, donde descompone el término en tres ejes independientes para evitar simplificaciones engañosas:

Descentralización arquitectónica: Mide la cantidad de computadoras físicas o nodos que componen la infraestructura y su capacidad de tolerar caídas de equipos individuales sin interrumpir el servicio

Descentralización política: Analiza quiénes ejercen la gobernanza y toman las decisiones finales sobre las modificaciones del protocolo o la entidad

Descentralización lógica: Evalúa cómo se estructuran los datos y las interfaces. Si el sistema se parte al medio y deja de operar como una sola unidad coherente, se considera lógicamente centralizado

A partir de estos criterios, Rajovitzky utilizó ejemplos cotidianos para ilustrar las diferencias: Apple opera como una corporación centralizada en los tres planos; las universidades públicas funcionan de manera descentralizada tanto en lo arquitectónico como en lo político; mientras que los idiomas humanos representan sistemas lógicamente descentralizados, ya que el inglés o el español evolucionan sin un único diccionario sincronizado en tiempo real.

En ese contraste surge una paradoja técnica fundamental: las blockchains no son lógicamente descentralizadas.

Para que un registro como Bitcoin o Ethereum funcione, toda la red internacional está obligada a compartir un único estado contable consensuado en cada bloque.

En consecuencia, las redes de bloques son sistemas lógicamente centralizados, pero descentralizados en sus capas arquitectónica y política.

¿Cómo se mide la fortaleza de una red con el Coeficiente Nakamoto?

Para determinar el grado real de seguridad de un protocolo, Rajovitzky explicó la propuesta realizada por el tecnólogo Balaji Srinivasan, basada en una fórmula cuantitativa orientada a auditar subsistemas críticos.

El denominado Coeficiente Nakamoto establece la cantidad mínima de entidades independientes que deberían ponerse de acuerdo para controlar o censurar el 51% de un subsistema de la red.

Bajo la premisa de que "la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil", el cálculo permite identificar puntos únicos de fallo. Ded esta forma, si tres países concentran el 51% de los nodos validadores de una cadena, el coeficiente de esa capa geográfica es de apenas tres, evidenciando una concentración de riesgo concreta.

Por esta razón, Vitalik Buterin sintetiza en tres los motivos estructurales por los cuales la descentralización resulta indispensable en la economía digital: