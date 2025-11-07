Roberto Silva, titular del regulador bursátil, contó cómo se creó la normativa que permite tokenizar activos con o sin oferta pública

La Argentina tiene la regulación sobre tokenización de activos más avanzada de la región. Por ello, uno de los paneles estuvo dedicado a la normativa que llevó adelante la CNV y que contó con la participación de:

Roberto Silva, titular CNV
Eduardo Novillo Astrada, de JusToken
Alejandro Rothamel, de Ripio

Roberto Silva , titular CNV

, titular CNV Eduardo Novillo Astrada , de JusToken

, de JusToken Alejandro Rothamel, de Ripio

Tokenización de activos virtuales

Según Silva, "hablar de tokenización de sujetos diferentes, como exchanges o wallets. El año pasado cayó bajo CVN la regulación de proveedores de servicios de activos virtuales a instancias de la visita del GAFI".

"Una vez que teníamos los sujetos del mundo digital, teníamos productos, el tema es más complejo. En activos virtuales, no está clara la competencia. Argentina no tiene una ley cripto, pero sí de mercado de capitales", completó.

Pero, aclaró, sí tenemos una política procripto: si bien tenemos que proteger a los activos tradicionales, también queremos desarrollar todo el ecosistema. No queremos matar la innovación, todo lo contrario".

De esta forma, destacó que para la tokenización de activos del mundo real e instrumentos de oferta pública debieron darle un marco jurídico, que nos dijo que los activos deben estar en Caja de Valores".

"Así, tachamos la tokenización nativa. La representación digital adicional, en lugar de exigir el título físico, puede representarse digitalmente, que es lo que se va a mover en exchanges", completó: ".

Y añadió: "Usamos un titular de registro, inmovilizamos una porción y se mueve solo en digital. Como el CEDEAR, que es una especie de tokenización. Pero no hay duplicidad de valores, por lo que evitamos la palabra token. Lo hicimos en unsandbox vamos a mirar cómo funciona y luego de un año vemos si seguimos o ajustamos".

El funcionario, además, remarcó que la innovación la tiene que hacer el mercado, no los reguladores. Más adelante puede haber una tokenización de productos nativos".

"Argentina, que tiene un ecosistema fintech y cripto muy importante, en menos de dos años avanzó mucho en marcos regulatorios, estamos más avanzados de países que estaban más adelantados. Es algo que debemos aprovechar", completó Silva.

Tokenización de tierras y bonos

Rothamel aseguró que "Ripio es una exchange y una vidriera. En este momento tan experimental, queríamos poner algo que fuera atractivo. La elección del AL30 es que es el bono más líquido del mercado".

"A los efectos legales, obserbamos que tenía ciertas facilidades, como que no se necesitaba la autorización de la CNV según la 1081. Queríamos salir rápidamente y apoyar la iniciativa. Desde lo operativo, es una representación adicional, está depositado en Caja de Valores. Puede estar en la cuenta del. PSAV o ALyC", completó.

"Hoy tenemos una limitación: que están en PSAV y no en DeFi. Tenemos la necesidad de registro físico en caja", aseguró.

Por su parte, Novillo Astrada aseguró que desarrollaron una platarforma para tokenizar campos. Cualquiera puede comprar un pedacito a montos muy bajos. Puede invertir en un activo de la economía local y los productores tienen un activo con más liquidez".

"Van a poder comprar pedacitos de campo a través de los exchanges más conocidos. Se amplía un montón el mercado y las herramientas", concluye.