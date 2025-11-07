Maslaton analizó el avance de las empresas que incorporan BTC a sus tesorerías y cómo este proceso incide en la dinámica del precio

Durante la primera jornada de LABITCONF 2025, el evento cripto más importante del año, Carlos Maslaton, abogado financiero, analizó el crecimiento de Bitcoin (BTC) a lo largo del tiempo y el rol de las Bitcoin Treasury Companies.

Este tipo de compañías se caracterizan por incorporar BTC como una parte significativa de sus reservas o tesorerías.

Además, se exponen de manera directa al precio del activo, ya sea como estrategia de protección de valor a largo plazo o como un mecanismo para impulsar el crecimiento y rentabilidad de sus inversores.

"Los acontecimientos bitcoineros de las últimas horas nos obligan a analizar qué está pasando en los mercados", mencionó el especialista.

A su vez, se manifestó en contra de las monedas digitales emitidas por bancos centrales.

"Adhiero a todos los discursos en contra de las monedas digitales de los bancos centrales, que son la expresión del comunismo llevado al control de cada detalle de las personas. Adhiero al pensamiento libertario", indicó.

Picos y caídas de BTC a lo largo de la historia

Según detalló el especialista en cripto, para comprender la magnitud de las subidas y bajadas de BTC hay que pensar en todos los hitos históricos que acompañaron esos movimientos.

"Cuando el bitcoin valía apenas u$s2 en octubre de 2011, se dio el pico más importante de la historia ya que llegó a u$s1.163. Nunca hubo una subida tan grande como esa", destacó.

Maslatón comentó que las caídas posteriores se vincularon principalmente con restricciones regulatorias y con la resistencia de los bancos tradicionales a aceptar y liquidar operaciones con el activo.

"La caída de 2020 siempre la relacioné con la de Wall Street en 1987: rápida, violenta y fugaz", sostuvo.

Por otro lado, indicó que la adopción cultural de Bitcoin atravesó distintas etapas: la primera fue tecnológica, impulsada por las primeras comunidades de desarrolladores, y la segunda financiera, a medida que ingresaron inversores, fondos y empresas.

"Hoy es una etapa más financiera que tecnológica. No digo que la tecnología no avance, pero las finanzas globales ya ingresaron de lleno en el juego", afirmó.

El crecimiento de las Bitcoin Treasury Companies

El desarrollo de las firmas que utilizan BTC como una parte significativa de sus reservas o tesorería son relativamente nuevas ya que se vinculan con el éxito de los activos.

"La aparición institucional y la validación de los gobiernos tiene que ver con los techos de mercado. Esta divergencia es muy común, hubiera estado bueno que surgieran en 2013 o 2014", agregó el especialista en su panel.

Por otro lado, Maslaton destacó que también influenció que los gobiernos ingresen a la discusión pública sobre las criptomonedas.

"En 2020, los gobiernos comenzaron a liberalizarse. Más allá del avance de las monedas digitales de bancos centrales, hubo una comprensión mayor sobre Bitcoin, como la que expresaron figuras como Donald Trump a favor de las criptomonedas", mencionó.

Con respecto a la última caída, el especialista financiero consideró que el máximo peligro que observa es una caída a u$s78.000, pero según él no es fatal

"Si BTC llega por arriba de u$s104.000 anula toda esta etapa. Es verdad que Wall Street está presionando, pero no es grave"; concluyó