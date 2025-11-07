Rodolfo Andragnes dialogó en exclusiva con iProUP en el inicio de una nueva edición del evento más importante del mundo cripto en la región

Rodolfo Andragnes, creador de LABITCONF y de la ONG Bitcoin Argentina, dialogó en exclusiva con iProUP en el contexto de la décima tercera edición de este, que es el evento cripto más longevo del mundo y se realiza, en Costa Salguero, el 7 y 8 de noviembre.

Andragnes profundizó sobre los temas centrales del evento, que suelen ser los mismos de los que hablará la comunidad de criptomonedas a nivel nacional e internacional en 2026.

Al respecto de la edición 2025 de Labitconf, remarcó que tiene

9 áreas de contenido

de contenido 260 charlas

330 disertantes

Además, mencionó que esperan un total del 10.000 visitantes entre los dos días que dura el evento y un promedio de 5.000 por día, siendo el sábado el más concurrido.

Respecto de las proyecciones para 2026 en el mercado de criptomonedas, en especial para Bitcoin, dijo que "es esperable que entremos en un bear market (mercado bajista), por los ciclos de Bitcoin, y se va a hablar mucho de cómo prepararse".

"Yo estoy metido en Bitcoin desde 2013, y hemos vivido varios de estos ciclos bajistas, por lo que hay una posibilidad de tener un año más delicado: hay que ayudar a la gente a entender los ciclos, tanto de alza, como de baja, a cómo prepararse, porque son una oportunidad para capitalizarse", anticipó.

2026 "el año de las stablecoins": los posibles impactos de la política Trump en la gestión Milei

"El 2026 va a ser, probablemente, el año de las stablecoins: Estados Unidos, a través de la ley Genius Act, pretende que las stablecoins, un activo digital que tiene como respaldo un dólar en el Banco Central de EE.UU., produzcan una suerte de dolarización a través de cripto", reveló Andragnes.

En esa línea, mencionó, hay dos tipos de dolarización:

una en términos tradicionales, donde la Argentina necesita que haya dólares circulando

la dolarización cripto, donde Estados Unidos, directa o indirectamente, va a influir

En el plano local, Andragnes anticipó que "puede que volvamos a escuchar conversaciones al respecto del tema cripto, ya la Comisión Nacional de Valores (CNV) viene trabajando muy intenso con la tokenización, lo que en 2026 se va a ver más fuerte, porque es ajeno a los ciclos y las fluctuaciones: veo un abrazo a esta tecnología", indicó.

Otro de los temas donde la línea del gobierno podría acercarse a la de BTC y cripto, es a través de las inversiones en hubs de Inteligencia Artificial (IA), que planean llegar pronto a la Argentina.

"IA y Bitcoin tienen en común la minería y la fuente energética, por lo que ese escenario de ser un país productor de energía, favorece al sector cripto", sostuvo.

"Hay que ver si, a nivel gobierno, los resultados electorales empujan, otra vez, la cuestión liberal: por lo pronto en la Ciudad de Buenos Aires, seguro", concluyó.