Con nuevas soluciones e iniciativas, Binance consolida su presencia en el país. Andrés Ondarra adelanta a iProUP qué se viene de cara a los próximos meses

Binance, una de las exchanges cripto más grandes del mundo, con casi 300 millones de usuarios en 180 países, avanza en su expansión en Argentina, en un contexto marcado por el crecimiento sostenido de la adopción cripto en el país.

En diálogo con iProUP, en el marco de LABITCONF 2025, la conferencia sobre Bitcoin, criptomonedas y blockchain más antigua del mundo y la más relevante de América Latina, Andrés Ondarra, quien este año fue designado como Gerente General para Argentina y el Cono Sur, analizó los planes de expansión de la plataforma en el país.

En ese sentido, Ondarra se refirió a los anuncios más recientes del proveedor global de infraestructura blockchain, entre los que se destacan el acuerdo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para desarrollar un programa conjunto que promueva el uso seguro y responsable de las criptomonedas. Se suma el servicio de depósitos y retiros directos en dólares mediante BPayGlobal.

Aunque hizo mención, sobre todo, al lanzamiento de su sistema de pagos con QR, que permite abonar con criptomonedas como Bitcoin o con stablecoins, sin necesidad de convertir previamente los fondos a pesos. Así, esta herramienta posibilita pagar desde una compra en un kiosco o comercio, hasta el pasaje del colectivo o el subte.

"Poder vivir en cripto con herramientas para uso cotidiano"

Bajo esta misma lógica de acercar soluciones que integren los activos virtuales a la vida diaria, el Ejecutivo destacó uno de los principales lemas que Binance exhibió en su stand durante el gran evento cripto: "Vivir en cripto".

"Queremos que los argentinos puedan, a través de la tecnología blockchain, aprovechar la eficiencia que brinda esta innovación. Y que realmente puedan vivir en cripto, con herramientas pensadas para el uso cotidiano", subrayó Ondarra en diálogo con iProUP.

"Es un momento muy divertido, de mucho desarrollo y muy emocionante, al ver cómo la industria crece y madura. Y cómo ya empezamos a ver casos de uso de las criptomonedas que mejoran los procesos transaccionales. Y la verdad es, siendo Binance la empresa más grande a nivel mundial de cripto, es la herramienta que debe ser parte de ese proceso", resaltó.

Sin embargo, aclaró que "el objetivo no es quedarse solo en los pagos, sino ofrecer soluciones que permitan transferir dinero de forma más eficiente o generar rendimientos superiores a los de tener dólares en una cuenta bancaria".

Parte de esa estrategia, explicó, está vinculada al foco en la educación. En ese sentido, destacó el reciente acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el primero de su tipo que Binance concreta con una administración provincial o nacional en América Latina.

Resaltó además la relevancia de que esta iniciativa se haya realizado en CABA, una jurisdicción que desde hace tiempo impulsa acciones para promover el desarrollo y el uso de criptomonedas, como la posibilidad de pagar impuestos con activos virtuales.

"Queremos acompañar con herramientas de uso desde Binance, pero también con educación. Educación financiera para que las personas comprendan cómo hacer las mismas transacciones cotidianas que realizan con plataformas tradicionales, pero de manera más eficiente a través de una plataforma cripto", indicó a iProUP.

"Estamos viendo cada vez una mayor cercanía entre el sector público y el privado en el desarrollo de esta eficiencia tecnológica mediante cripto. Nuestro esfuerzo educativo es muy amplio, y esta es una faceta reciente: la de ofrecer contenido educativo en alianza con un gobierno. Es una industria muy dinámica, en la que todos seguimos aprendiendo. Está bueno ejercitar ese músculo de mantenerse intelectualmente activos, observando qué sucede en el sector y qué beneficios aporta cripto a la sociedad. El esfuerzo educativo es clave", sumó.

"Estamos muy enfocados en entender al usuario argentino"

De cara al futuro, consideró que la adopción cripto en un país como Argentina, al que definió como "emblemático en el mundo cripto", seguirá creciendo.

Atribuyó esta tendencia no solo "al tipo de usuario que tenemos, dispuesto a probar nuevas tecnologías, usar productos innovadores y buscar formas más eficientes de manejar sus finanzas", sino también a "la flexibilidad regulatoria que permite adaptarse a nuevos casos de uso y acompañar a la industria".

"Desde ese punto de vista, la estructura regulatoria argentina es bastante favorable para el desarrollo tecnológico. No solo protege a los usuarios frente a los riesgos, sino que también impulsa el crecimiento del sector. Seguramente esta convergencia continúe evolucionando en el futuro", sostuvo.

En este marco, reveló a iProUP que "desde Binance estamos muy enfocados en entender al usuario argentino", y por eso "se están desarrollando nuevos productos pensados para los usos cotidianos que ofrece el ecosistema cripto".

"Creo que en 2026, y en lo que queda de 2025, vamos a seguir anunciando productos que beneficien al usuario en su día a día con criptomonedas. No solo ofreciendo un servicio similar, sino superador en muchos casos respecto de la experiencia transaccional que brindan las herramientas tradicionales", concluyó.