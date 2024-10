Este viernes y sábado, se realizará en Buenos Aires una nueva edición de Labitconf, el evento de criptomonedas y blockchain más importante de la región y el más antiguo del mundo, con la presencia de los principales exponentes nacionales e internacionales del tema.

En la previa del esperado evento, Gabriel Campa, Head of Digital Assets de Towerbank, analizó la evolución del ecosistema blockchain en Argentina.

¿Cómo describirían la evolución del ecosistema blockchain en Argentina y Latam en los últimos años?

El ecosistema blockchain en Argentina y Latinoamérica ha evolucionado rápidamente por la combinación de factores económicos, la necesidad de la inclusión financiera, el interés tecnológico y los desarrollos de proyectos innovadores. Los últimos reportes hablan de un crecimiento acelerado en los últimos años.

¿Cómo ven el panorama actual y futuro de inversiones en la industria web3?

En el panorama actual están surgiendo muchos proyectos con desarrollos web3 muy interesantes que no solo resuelven problemas reales, sino que también están creando nuevas industrias gracias al descubrimiento de nuevos casos de uso basados en esta tecnología. El futuro es alentador si los fondos y el capital de riesgo siguen invirtiendo en desarrollo e investigación en proyectos que brinden soluciones reales y puedan identificar nuevos mercados. También conocemos de esfuerzos concretos que algunas empresas están haciendo para mitigar los riesgos de AML y fraude que debería motivar el interés en el desarrollo en esta industria.

¿Qué rol juegan las regulaciones locales y globales en el desarrollo del sector? ¿Qué perspectiva en el presente y futuro tienen respecto a los asuntos regulatorios argentinos?

Las regulaciones en general son necesarias para el mejor desarrollo del sector y para la adopción de criptomonedas en general. El detalle está en la implementación correcta de estas regulaciones para que estén creadas bajo la perspectiva de hacer que el sector se desarrolle y no lo frene.

En Argentina, las regulaciones actuales están en evolución. Es fundamental que las autoridades trabajen en conjunto con el sector para crear un marco regulatorio que fomente la innovación y proteja a los consumidores. En el futuro, esperamos que las regulaciones argentinas se alineen con las mejores prácticas internacionales, permitiendo que el país se posicione como líder en la industria blockchain y de criptomonedas.

¿Cuál es su enfoque respecto a la adopción masiva de blockchain y criptomonedas por parte del público general?

Al ser un banco cripto-friendly, siempre hemos buscado aportar valor a la comunidad cripto ofreciendo productos que motiven la adopción masiva de blockchain y criptomonedas. Por ejemplo, hemos creado la plataforma digital de la cuenta Crypto-friendly, ikigii, que saldrá pronto, donde las personas tendrán una billetera cripto que también es una cuenta bancaria en dólares. Esto permitirá transaccionar entre el mundo cripto y el dólar en un solo lugar de forma muy segura y rápida. Estamos en constante comunicación con los principales actores de la comunidad para escucharlos y crear soluciones que generen valor y confianza para todos.

¿Qué desafíos enfrentan actualmente en términos de educación y difusión sobre tecnología blockchain?

El principal desafío es la falta de comprensión general sobre blockchain y sus aplicaciones más allá de las criptomonedas. Como banco cripto-friendly, desde el inicio hemos tenido que educarnos internamente y, al ser pioneros, hemos aportado valor educando a otras instituciones. Abordamos la tecnología desde las perspectivas de cumplimiento, negocios y educación. Creemos que es esencial educar y combatir la desinformación para fomentar una adopción más amplia y segura de la tecnología blockchain.

¿Qué mensaje le dirían a las personas que tienen dudas en adoptar cripto para el manejo de sus finanzas?

En primer lugar, les recomendamos, sin temor a equivocarnos, que vale la pena educarse para entender las grandes oportunidades que ofrecen las criptomonedas para el manejo de las finanzas, específicamente como un vehículo para la preservación del patrimonio y la generación de ingresos. Por otro lado, que sepan escoger bien a los proveedores de servicios de esta industria para asegurarse de la tranquilidad y confianza que estos pueden ofrecer. Y por último, recuerden el mantra de esta industria: 'No son tus llaves, no son tus monedas' ('Not your keys, not your coins').

¿Qué le dirían a empresas de tecnología que dudan en adoptar blockchain en su infraestructura? ¿Las alentarían usarla y por qué?

Lo primero es analizar de qué manera blockchain puede mejorar los procesos de una empresa. Dependiendo del caso de uso, puede ser muy beneficioso implementar estas tecnologías. Más que alentar a usarlas, el llamado sería a educarse en el potencial que tiene la tecnología para resolver problemas, lo cual dependerá de los casos de uso que se presenten. Nosotros en particular estamos estudiando esta tecnología para aplicarla en nuestros procesos, nuevos productos y servicios, porque creemos en su gran potencial.

Por lo que interpreto aun no están operando con IKIGII, no?. En ese caso sería interesante contar si planean llegar al mercado argentino o por qué Latam!

iKigii es la plataforma digital de la cuenta crypto-frienldy de Towerbank, un banco con más de 54 años de existencia de licencia panameña y regulado por la Superintendencia de Bancos de Panamá; y es desde Panamá, que ofrecemos al mundo la cuenta crypto-friendly y próximamente ikigii. Respecto a sí ofreceremos el servicio en Argentina, esto es algo que no hacemos en el presente; sin embargo, es algo que no descartamos en el futuro, después de estudiar los requerimientos regulatorios de este país.

Labitconf se realizará 1 y 2 de noviembre en Costa Salguero. Para consultar la agenda o adquirir entradas, visitar el sitio oficial.