Martín Menem atribuyó la medida a ciberataques con inteligencia artificial y sumó contraseñas nuevas, doble factor y monitoreo de accesos

La IA acelera ataques, haciendo que organismos públicos sean blancos prioritarios; la nota detalla otros riesgos en Argentina.

La medida restringe servicios a la red interna del Congreso y refuerza ciberseguridad, con cambios de contraseñas y 2FA obligatorio.

La Cámara de Diputados cerró de forma preventiva el acceso a parte de sus sistemas informáticos ante el riesgo de ciberataques con inteligencia artificial. Lo anunció su presidente, Martín Menem este jueves.

Los servicios que hasta ahora estaban abiertos a internet quedaron disponibles solo desde la red interna del Congreso, según su nivel de criticidad. El objetivo es eliminar la exposición mientras el área técnica revisa y refuerza cada sistema.

"Como todos sabrán se registra una escalada mundial de ciberataques apoyados en inteligencia artificial", afirmó Menem al leer el comunicado "Medidas adoptadas sobre los sistemas de la Cámara y sus fundamentos". Según el titular de la Cámara baja, "hasta ahora todos esos intentos fueron contenidos".

Qué sistemas cerró Diputados y qué medidas de ciberseguridad aplicó

La Cámara de Diputados no detalló qué plataformas quedaron fuera de línea ni cuánto durará la restricción. Sí enumeró las medidas de seguridad que ya rigen en el cuerpo:

Cambio de contraseñas en los sistemas internos.

en los sistemas internos. Segundo factor de autenticación obligatorio, con límite de intentos y bloqueos automáticos.

obligatorio, con límite de intentos y bloqueos automáticos. Monitoreo de accesos reforzado, con alertas más sensibles ante comportamientos anómalos.

reforzado, con alertas más sensibles ante comportamientos anómalos. Restricción a la red interna de servicios que antes eran públicos.

A mediados de noviembre, el sitio oficial de Diputados ya había pasado varios días en mantenimiento, con las secciones de noticias y la agenda de comisiones entre las más afectadas.

Menem agradeció a la Dirección de Informática, que según dijo "está haciendo lo imposible para cuidar el funcionamiento de la parte digital".

Cómo la inteligencia artificial acelera los ciberataques contra el Estado

La decisión de Diputados de restringir sus sistemas se apoya en un diagnóstico sobre los atacantes. Según el comunicado, la IA permite automatizar la búsqueda de vulnerabilidades, reducir a horas el plazo entre que se conoce una falla y su explotación, y fabricar engaños muy creíbles.

Por eso, los organismos públicos son "blancos prioritarios". Menem precisó que los intentos contra la Cámara se concentran en momentos de alta exposición institucional, como la apertura de sesiones del 1 de marzo, y apuntan a la transmisión, el sitio web y los sistemas del recinto.

Microsoft Threat Intelligence informó el 5 de noviembre de 2026 que hay atacantes que usan ARTEX, una herramienta de IA que automatiza etapas de un ataque. En un caso, un agente pasó de rastrear claves expuestas en GitHub a extraer datos de la nube en cinco minutos.

Qué otros riesgos de ciberataques enfrenta la Argentina

El cierre de sistemas en el Congreso llega en un noviembre cargado de alertas de ciberseguridad en el país. El 10 de noviembre circuló en la dark web una supuesta base de 800.000 cuentas bancarias argentinas a la venta por u$s3.000.

Ante la consulta de iProUP por el presunto hackeo a Interbanking, la empresa aseguró que "no se identificó ningún incidente que comprometa la seguridad".

En el Poder Ejecutivo, la Disposición 1/2026 del CNC, publicada en mayo, dio 180 días a los organismos alcanzados para tener inventarios de sistemas, planes de contingencia y pruebas de recuperación.

Por ahora, Menem no informó cuándo se normalizarán los servicios ni presentó un informe técnico sobre el alcance de los ataques. Tampoco identificó a los grupos detrás de los intentos.