LatinFinance lo distinguió como Banco del Año en la Argentina tras evaluar sus indicadores financieros, solvencia y estrategia comercial

Con una ganancia neta de $206.775 millones en Q2 2026, el banco valida su liderazgo y expansión tecnológica.

LatinFinance destacó su política de créditos, solidez de capital, crecimiento de ingresos y estrategia tecnológica e IA.

Banco Macro fue reconocido como “Banco del Año en Argentina” por LatinFinance en sus Bank of the Year Awards 2026.

Banco Macro fue elegido Banco del Año en la Argentina por la revista especializada LatinFinance en el marco de los Bank of the Year Awards 2026. La distinción reconoce el desempeño de las entidades financieras de Latinoamérica y el Caribe y contempla:

indicadores económicos

solidez patrimonial

gestión

innovación

La publicación incluyó a la entidad argentina entre los bancos destacados de la región. En la categoría principal de Latinoamérica, el ganador fue BTG Pactual, mientras que Nubank recibió el premio a Banco Digital del Año.

Para seleccionar a los ganadores, LatinFinance analiza los resultados publicados por las entidades durante el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026.

Entre los factores que considera figuran el nivel de activos, los ratios de capital, la rentabilidad sobre el patrimonio y los activos, las opiniones de analistas y las prácticas de financiamiento sostenible.

Qué tuvo en cuenta LatinFinance para elegir a Banco Macro

En el caso argentino, la publicación destacó la política de otorgamiento de créditos, la fortaleza del capital y el crecimiento de los ingresos por comisiones.

También hizo referencia al escenario que atraviesa el sistema financiero local, en un contexto de transición hacia una economía con menores niveles de inflación.

Según el comunicado de Banco Macro, la evaluación también contempló la calidad de sus activos, los resultados financieros y la evolución de sus servicios digitales. La entidad cotiza en la Bolsa de Buenos Aires y en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo BMA.

Uno de los indicadores que acompañó el desempeño del banco fue su resultado del segundo trimestre de 2026. Entre abril y junio, registró una ganancia neta de $206.775 millones, un incremento del 39% respecto del trimestre anterior y del 4% en comparación con el mismo período de 2025.

En ese mismo trimestre, el resultado operativo alcanzó los $603.782 millones, mientras que los depósitos totales sumaron $14,74 billones. Los préstamos y otras financiaciones llegaron a $11,68 billones, con un crecimiento trimestral del 3%.

En materia de solvencia, Banco Macro indicó un exceso de capital de $4,1 billones y un ratio de capital regulatorio Tier 1 de 28%. Por su parte, la cartera irregular representó el 6,25% del total de préstamos al cierre de junio.

La apuesta por la tecnología y los canales digitales

Otro de los aspectos considerados fue la modernización de los servicios y la atención al cliente. La entidad trabaja en mejoras de su aplicación móvil, herramientas de autogestión y canales conversacionales para facilitar las operaciones bancarias.

Entre los desarrollos recientes se encuentra MacroChat, un servicio de banca conversacional que incorpora inteligencia artificial para atender consultas y facilitar gestiones. También presentó Macro Private Bank, orientado a clientes de banca privada, y un nuevo programa de fidelización organizado por niveles.

Jorge Brito, presidente de Banco Macro, vinculó el reconocimiento con la estrategia de largo plazo de la entidad y sus inversiones en tecnología e inteligencia artificial. Además, destacó la presencia federal del banco y su red de más de 400 sucursales en el país.

Juan Parma, CEO de la institución, sostuvo que el premio representa un respaldo a la estrategia comercial y tecnológica. También mencionó el desarrollo de nuevos productos y la apuesta por mejorar la experiencia de los clientes.

Al cierre del segundo trimestre, Banco Macro contaba con 6,36 millones de clientes individuales y más de 228.000 clientes de banca empresas. Su estructura incluía 402 sucursales y presencia en 23 de las 24 provincias argentinas.

La distinción de LatinFinance se suma a los reconocimientos que la publicación entrega anualmente a las entidades financieras de la región. Para Banco Macro, el desafío será sostener sus indicadores de solvencia y rentabilidad mientras avanza en la digitalización de sus servicios y en la ampliación de su oferta de productos.