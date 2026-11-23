Con procesador A20 Pro de 2 nanómetros, cámara de 48 MP con apertura variable y iOS 27, la nueva línea integra Siri AI y mejoras de batería.

La nueva generación de dispositivos de Apple desembarcó oficialmente en el mercado argentino con opciones de financiación bancaria y descuentos por pago inmediato.

El distribuidor oficial MacStation anunció la llegada al país de los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y Apple Watch Series 12, que ya se encuentran disponibles tanto en su tienda online como en sus sucursales físicas con múltiples planes de financiación bancaria.

De acuerdo con los valores publicados en la plataforma comercial del vendedor al momento del lanzamiento, el iPhone 18 Pro figura a un precio de lista de $3.999.990 ($3.041.817,49 sin impuestos nacionales), monto que puede abonarse en 12 cuotas de $333.332,50 con tarjetas Visa o Mastercard.

Además, cuenta con una promoción exclusiva de 18 cuotas de $222.221,67 pagando con Galicia Mastercard a través de MODO, mientras que quienes opten por abonar con débito o transferencia acceden a un 20% de descuento que deja el equipo en $3.199.992.

En el listado general de precios de lanzamiento informado por MacStation, la gama se completa con el nuevo Apple Watch Series 12 desde $959.990.

Fuente: MacStation

Qué novedades técnicas traen los iPhone 18 Pro y Pro Max

La renovación de los teléfonos insignia de la marca pone el foco en la fotografía profesional, el procesamiento de inteligencia artificial y la autonomía energética:

Por primera vez en un teléfono de la compañía, la cámara Fusion principal de 48 MP incorpora apertura variable entre ƒ/1.48 y ƒ/4 , permitiendo regular físicamente la entrada de luz y la profundidad de campo, junto con controles manuales de velocidad de obturación, balance de blancos e histograma

Los equipos estrenan el chip A20 Pro de 2 nanómetros , con una GPU hasta un 40% más veloz y el doble de potencia para inteligencia artificial respecto del A19 Pro, respaldado por una cámara de vapor que triplica su superficie de refrigeración

El iPhone 18 Pro Max alcanza hasta 43 horas de reproducción de video , marcando un récord dentro de la línea

Ambos modelos operan con iOS 27 , integran la nueva evolución de Apple Intelligence junto a Siri AI (en versión beta) y suman la herramienta Imagen de Referencia para verificar si una fotografía fue editada

En el apartado estético, presentan una Dynamic Island más compacta y suman el nuevo acabado en color Borgoña

En su interior, el chip A20 Pro de 2 nanómetros ofrece una GPU hasta un 40% más veloz y el doble de potencia para inteligencia artificial respecto del A19 Pro, respaldado por una cámara de vapor que triplica su superficie de refrigeración.

Qué cambia en el Apple Watch Series 12

El reloj inteligente de Apple también renovó su arquitectura interna para profundizar el seguimiento deportivo y de salud preventiva:

Impulsado por el nuevo chip S11 , el Apple Watch Series 12 registra la frecuencia cardíaca cada cinco segundos y mide su variabilidad (VFC) con una frecuencia hasta 24 veces mayor que la generación previa

Entre sus herramientas con watchOS 27 y Siri AI incorpora la métrica Disposición , una puntuación diaria de 0 a 10 sobre la preparación física del usuario, mejoras en el conteo de pasos e Inteligencia de Audio con reconocimiento de sonidos e integración con Shazam

Su autonomía llega a 10 horas en entrenamientos al aire libre (+25%) y ofrece carga rápida de 15 minutos para obtener hasta 12 horas de uso

El Apple Watch Series 12, con su nuevo chip S11, registra la frecuencia cardíaca cada cinco segundos y mide su variabilidad con una frecuencia hasta 24 veces mayor que la generación previa, sumando la métrica Disposición para evaluar la preparación física diaria.

"La llegada de los nuevos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y Apple Watch Series 12 representa una nueva oportunidad para acercar a nuestros clientes tecnologías que transforman la manera en que nos comunicamos, trabajamos y cuidamos nuestro bienestar", señaló Silvana Niglia, gerenta de Marketing y Comunicación de MacStation.