Con envíos basados en el conocimiento en récord anualizado de u$s10.493 millones, empresas y freelancers buscan reducir el costo del cambio de moneda.

Las cuentas multidivisa optimizan la gestión de flujos, permitiendo cobrar, pagar y conservar saldos en distintas monedas, reduciendo costos de conversión.

Estados Unidos es el principal destino (u$s1.510M, 30.6% del total), mientras empresas enfrentan el desafío de cobrar y pagar en múltiples divisas.

La exportación de servicios de Argentina alcanzó u$s4.942M en 2T 2026 y u$s10.493M anualizados en servicios basados en conocimiento, superando el promedio regional.

Mientras el comercio mundial de mercancías avanza a un ritmo más moderado, la exportación de intangibles consolida su liderazgo global.

De acuerdo con registros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la última década las ventas internacionales de servicios crecieron a un promedio de 6,6% anual -casi dos puntos por encima de los bienes- impulsadas por las prestaciones digitales.

En ese escenario, la Argentina exhibe una dinámica superior al promedio regional. Según el informe difundido por el Indec el 29 de septiembre de 2026, entre abril y junio el país exportó servicios por u$s4.942 millones, superando los u$s4.292 millones registrados en el mismo trimestre de 2025.

Al observar específicamente los servicios basados en el conocimiento, los datos anualizados recopilados por Argencon marcan un récord histórico de u$s10.493 millones (+10,2% interanual), en línea con la proyección de la CEPAL de un salto del 17% para todo 2026 en el país (frente al 11% estimado para América Latina).

Detrás de este desempeño conviven gigantes tecnológicos, polos regionales como el de Mar del Plata, startups, estudios profesionales y freelancers.

Todos enfrentan una misma ecuación financiera: facturan en la moneda del cliente externo, pero afrontan gastos en distintas plazas -sueldos en pesos, licencias de software y nube en dólares o contratistas en euros-, lo que vuelve crítico gestionar cómo cobrar, pagar y convertir divisas.

¿Cuánto pesa Estados Unidos y qué pasa con los costos de conversión?

Los números oficiales confirman una fuerte concentración geográfica y sectorial en la venta de talento argentino hacia el exterior: durante el segundo trimestre de 2026, los Estados Unidos se consolidó como el principal destino con u$s1.510 millones (el 30,6% del total), según el INDEC.

Por rubros, el podio estuvo integrado por otros servicios empresariales (u$s1.965 millones), viajes (u$s1.123 millones) y telecomunicaciones, informática e información (u$s809 millones), explicando los servicios remotos más de la mitad de lo exportado.

A su vez, la Encuesta de Perspectivas 2026 de Argencon (realizada entre enero y febrero sobre 52 empresas) indicó que el 42% exporta más de la mitad de su facturación y el 60% señala a Estados Unidos como el mercado de mayor potencial, seguido por América Latina (31%).

El caso de Globant ilustra este descalce natural entre ingresos y egresos: en el segundo trimestre de 2026, el 52,8% de su facturación provino de América del Norte, el 20,9% de Europa y el 20,8% de América Latina, con un 63% de los ingresos denominados en dólares estadounidenses, mientras que gran parte de sus costos operativos se abonan en pesos colombianos, mexicanos, chilenos, uruguayos, soles y reales.

En un mercado cambiario global que mueve u$s9,6 billones diarios -con el dólar presente en el 89,2% de las operaciones y el euro en el 28,9%, según la encuesta trienal del Banco de Pagos Internacionales (BIS) de abril de 2025-, cruzar monedas sigue siendo caro.

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) advirtió en octubre de 2025 que el cambio de divisa explica el 87,1% del costo total en los pagos entre empresas (1,4% del monto frente a un 0,2% de comisiones) y consideró improbable que el tramo internacional cumpla a fines de 2027 las metas del G20 de costar menos del 1% y acreditarse en menos de una hora. En envíos minoristas de u$s200, el Banco Mundial midió en el tercer trimestre de 2025 un costo promedio global del 6,36% (14,99% en bancos frente a 4,59% en servicios digitales y 5,64% hacia América Latina).

¿Cómo usan las cuentas multidivisa las empresas para ordenar sus flujos?

Mientras los sistemas domésticos de pago inmediato baten récords en la región -como Pix en Brasil con 319,7 millones de transacciones el 6 de noviembre, SPEI en México con 7.302,4 millones de transferencias en 2025 y Bre-B en Colombia con 36 millones de usuarios registrados en septiembre-, las operaciones transfronterizas requieren herramientas específicas.

Una cuenta multidivisa, ofrecida hoy tanto por bancos como por plataformas fintech reguladas, permite sostener saldos independientes en distintas monedas con datos bancarios propios en cada plaza, siempre dentro de las normas cambiarias vigentes. Por ejemplo, un estudio de software marplatense que cobra a un cliente en los Estados Unidos y remunera desarrolladores en Uruguay y España evita que el mismo dinero cruce dos veces el mercado de cambios.

"Para quien exporta servicios, el trabajo no termina cuando el cliente paga. Ahí empieza otra parte: decidir en qué moneda guardar, con cuál pagar y cuándo convertir", explica Montgomery Tune, fundador de Echlon, plataforma que integra cuentas, cobros, pagos entre países y tesorería a través de socios con licencia.

En la práctica, la gestión se ordena en seis operaciones clave: