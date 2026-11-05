La ciudad atlántica ya reúne a 200 empresas del sector y genera 10.000 puestos laborales. Los ejes de integración con el parque industrial y energía.

Mar del Plata busca liderar la Inteligencia Artificial, integrando su industria con universidades y sectores productivos tradicionales.

Empresas de Mar del Plata brillaron en los Premios Sadosky 2026, sumando más de 200 firmas y 10.000 empleos calificados.

Mar del Plata se consolida como el tercer polo tecnológico de Argentina, facturando u$s600M y exportando u$s130M anuales.

La fisonomía económica de Mar del Plata experimenta una mutación estructural que trasciende a sus tradicionales motores del turismo, la pesca y la industria textil. Lejos de ser un fenómeno incipiente, la economía del conocimiento convirtió a la ciudad atlántica en el tercer polo tecnológico de la Argentina, alcanzando un volumen de facturación que ya roza los u$s600 millones anuales y colocaciones en el exterior por u$s130 millones, según datos del ecosistema productivo local a octubre de 2026.

La maduración del distrito quedó expuesta en la última entrega de los Premios Sadosky 2026, celebrados durante el encuentro de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI Summit 2026). En esa edición, las compañías radicadas en la plaza marplatense acapararon las principales distinciones:

MedeaTec se quedó con el galardón de Oro y el premio a Impacto Digital por su desarrollo Omega

Deitres fue reconocida como Scale Up del Año

Morsis obtuvo el premio a StartUp del Año

La iniciativa Aticma Emprende venció en la categoría de Innovación en el Ámbito Regional

El reconocimiento institucional no responde a un hecho aislado, sino a una tendencia acumulada en los certámenes de la industria: firmas locales como Camet Robótica se quedaron con la máxima distinción en 2025, Aticma fue premiada en Innovación en 2024 y la empresa Edra obtuvo el Oro en 2023.

Hoy, el polo reúne a más de 200 empresas activas y sostiene más de 10.000 puestos de trabajo calificados.

Cómo busca el ecosistema marplatense dar el salto hacia la Inteligencia Artificial

La nueva fase de expansión de la plaza tecnológica apunta al desarrollo de soluciones de automatización algorítmica para escalar en el mercado internacional.

En la ciudad ya operan más de 30 desarrolladoras enfocadas en la aplicación de modelos de Inteligencia Artificial, orientadas tanto a resolver demandas de la vida cotidiana como a eficientizar cadenas operativas complejas.

"La inteligencia artificial abre desafíos para la vida cotidiana, las actividades productivas y la propia industria tecnológica. Mar del Plata sin duda tiene un potencial enorme para consolidarse como un polo de inteligencia artificial y exportar servicios al mundo", destaca Maximiliano González Kunz, CEO de la aceleradora tecnológica Neutrón, en declaraciones a las que accedió iProUP.

El directivo remarca que la evolución del sector exige trascender el mero desarrollo de software básico para involucrarse en la arquitectura de soluciones intensivas en conocimiento.

La estrategia del ecosistema apunta a consolidar empresas con capacidad de traccionar capital de riesgo y validar modelos de negocio ágiles, apalancándose en la infraestructura de aceleración local y el acompañamiento técnico a proyectos en etapas tempranas.

De qué manera se articula la industria tecnológica con el parque industrial y las universidades

Para blindar la competitividad de las exportaciones y evitar que el distrito funcione como una isla digital, los actores del sector promueven una integración directa con las ramas tradicionales de la producción.

El eje central de esta etapa radica en conectar la oferta de código y algoritmos con la demanda concreta del Parque Industrial General Savio, el clúster de energía regional y el sistema universitario.

"Una parte fundamental de ese camino está en profundizar la conexión con el parque industrial, el clúster de energía y nuestras universidades. Tenemos producción, conocimiento y talento. Cuanto más podamos vincularlos, mayores serán las oportunidades para desarrollar nuevas soluciones", analiza González Kunz.

Esa sinergia institucional busca que las plataformas de software, analítica predictiva y visión computacional se utilicen de forma inmediata en la maquinaria agrícola, el procesamiento pesquero, la logística portuaria y los desarrollos energéticos de la región pampeana.

Con cuatro universidades con oferta técnica y un entramado científico consolidado, el desafío del polo pasa por abastecer la demanda continua de programadores y analistas de datos, impidiendo que el cuello de botella del talento frene la expansión hacia los mercados externos.

La transformación del polo marplatense confirma que la economía del conocimiento avanza hacia una distribución federal efectiva en la Argentina. Con un piso consolidado de 10.000 empleos calificados y u$s130 millones exportados, la capacidad de la ciudad para integrar el talento de sus universidades con el tejido productivo tradicional marcará la velocidad con la que logre disputar un lugar entre los centros regionales de Inteligencia Artificial.