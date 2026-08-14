La dinámica del mercado bursátil argentino plantea un mapa de inversiones en que la búsqueda de novedades globales convivió en perfecta armonía con los activos tradicionales de resguardo.

Y dentro de la operatoria con Certificados de Depósito Argentinos –los títulos negociados en pesos que replican acciones de Wall Street y evolucionan según la cotización del dólar contado con liquidación–, la irrupción de nuevos actores generó un fuerte impacto en el volumen diario, aunque sin desplazar a las compañías consolidadas que componen el núcleo duro del patrimonio de los ahorristas.

Uno de los hitos más destacados de la primera mitad del año en la plaza local fue la salida a cotización del nuevo CEDEAR de SpaceX. El debut de la firma conducida por Elon Musk, enfocada en la exploración espacial y la conectividad satelital, despertó un interés inmediato entre los usuarios de las principales plataformas digitales, ubicándose rápidamente entre los instrumentos más negociados del mercado.

¿Cómo fue el debut del CEDEAR de SpaceX en la Bolsa argentina según BYMA y Ualá?

El desembarco de la compañía aeroespacial marcó un precedente técnico en el mercado de capitales local.

Desde BYMA revelan a iProUP los pormenores de un trabajo contrarreloj articulado junto al Banco Comafi –emisor del certificado– y la Comisión Nacional de Valores (CNV) para lograr que el ahorrista argentino tuviera exactamente la misma oportunidad que un inversor internacional, habilitando la compra del activo el mismo día de su oferta pública inicial (IPO) en Wall Street.

Se trató de un hecho inédito para la plaza financiera nacional que registró niveles de demanda extraordinarios desde los primeros minutos de negociación.

De acuerdo con los registros operativos aportados a iProUP desde Ualá, el perfil del comprador que buscó exposición en la firma aeroespacial fue marcadamente decidido: de ellos, cerca del 80% de las transacciones registradas correspondieron a órdenes de compra, integrando el activo de forma efectiva a la tenencia de los usuarios.

Este desembarco no ocurrió de forma aislada, sino que funcionó como un catalizador para todo el segmento vinculado a la industria espacial.

La llegada de la compañía de Musk traccionó el interés por otros CEDEAR del mismo sector, como la firma de imágenes satelitales Satellogic, la empresa de turismo suborbital Virgin Galactic y la reciente incorporación de Keel, atrayendo a una camada de inversores que buscan posicionarse en tendencias tecnológicas de largo plazo.

En la misma línea, desde Banco Comafi coinciden en señalar a este medio que la figura de Musk y la demanda de alternativas asociadas a la conectividad satelital explicaron la concentración del volumen inicial en SpaceX.

Sin embargo, los especialistas de la entidad aclaran que la irrupción de estas historias de alto crecimiento no logró desbancar a los instrumentos defensivos ni a las corporaciones regionales más cercanas al día a día del público local.

CEDEAR: el fenómeno Elon Musk y por qué Mercado Libre y Vista siguen entre las favoritas (Elaborada con IA)

¿Por qué creció el acceso a la Bolsa y cuáles son los CEDEAR tradicionales más buscados?

Este salto en la participación del público minorista responde a un cambio estructural en la infraestructura del mercado. Desde BYMA destacan a este medio que hoy uno de cada dos argentinos en edad de trabajar posee una cuenta de inversión.

Este fenómeno, impulsado por la integración de las billeteras virtuales y las finanzas embebidas, permitió que el costo marginal de sumar a un nuevo cliente caiga a cero y que la brecha de acceso se reduzca en todo el país, donde más del 50% de las cuentas comitentes operativas ya pertenecen a inversores del interior.

Pese a la efervescencia que generan los debuts bursátiles estelares, la radiografía de las carteras argentinas muestra un sesgo defensivo y de cercanía que se mantiene inalterable.

Entre las tenencias históricas, gigantes con presencia regional como Mercado Libre, la petrolera Vista –con fuerte presencia en Vaca Muerta– y el grupo financiero Nu retuvieron un lugar preponderante, consolidados por la previsibilidad y familiaridad de sus modelos de negocio.

A la par, un relevamiento elaborado por IOL invertironline y al que accedió iProUP confirma la preferencia estructural por instrumentos que permiten diversificar riesgos sin necesidad de seleccionar una única compañía.

Entre los activos favoritos de sus usuarios se posicionaron de manera sólida el ETF del S&P 500 (SPY) y el ETF del Nasdaq 100 (QQQ), acompañados por nombres clave del comercio y la tecnología como Google, Amazon y Apple.

En el segmento puramente defensivo, Coca-Cola continuó como refugio contra la volatilidad, mientras que el CEDEAR del Oro y las alternativas vinculadas a activos digitales retuvieron espacios dentro de la estrategia de preservación de capital.

CEDEAR que se destacaron en el primer semestre del año. Fuente: IOL

¿Cuáles son los 10 CEDEAR más operados del mercado y qué recomiendan los expertos?

Frente al entusiasmo que generan las marcas de gran perfil mediático y la posibilidad de ingresar en activos el mismo día de su debut global, desde el ámbito de la asesoría financiera recomiendan mantener la cautela.

Matías Mininni, Portfolio Manager Investment Ideas en Balanz, advierte a iProUP que si bien es lógico que empresas de alta visibilidad despierten un interés masivo, la atracción conceptual no debe traducirse automáticamente en una decisión de compra apenas el activo comienza a cotizar.

El especialista enfatiza la necesidad de evaluar las valuaciones de entrada, comprender los diferenciales de riesgo asociados a un debut en bolsa y recordar que activos recién incorporados suelen presentar un historial de negociación acotado en la plaza secundaria.

En el balance general de la primera mitad del año, la conducta del ahorrista refleja un proceso de aprendizaje gradual. El acceso a herramientas digitales simples, sumado a la difusión de informes de investigación, permitió que el inversor combine la búsqueda de rendimientos en tendencias de vanguardia con posiciones consolidadas en empresas de ingresos estables.

Según los registros de Banco Comafi, el ranking consolidado de los diez CEDEAR más operados durante el primer semestre de 2026 quedó integrado por:

Micron

Vista

Mercado Libre

Microsoft

Nu

S&P 500

Nvidia

Meta

Bitcoin

Palantir

Esta nómina sintetiza la convivencia entre innovación, resguardo cambiario y empresas regionales.

Dado que los CEDEAR son activos de renta variable que cotizan en pesos pero responden a la evolución de precios internacionales y al tipo de cambio implícito, presentan oscilaciones que pueden afectar el valor del capital invertido. Por esta razón, no constituyen instrumentos recomendados para perfiles de baja tolerancia al riesgo o necesidades de liquidez en el corto plazo.