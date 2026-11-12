El nuevo modelo permite interactuar con aplicaciones desde dispositivos personales y busca reducir la exposición de datos privados

Busca una IA más privada y descentralizada, procesando tareas on-device sin enviar datos a servidores externos.

Tether presenta QVAC BotPsy, una IA de código abierto para ejecutar tareas digitales en dispositivos personales.

Tether, la empresa emisora de la stablecoin USDT, presentó QVAC BotPsy, un modelo de IA de código abierto con 800 millones de parámetros que permite ejecutar tareas digitales directamente desde computadoras y celulares.

El desarrollo busca impulsar asistentes personales que puedan interactuar con aplicaciones sin depender constantemente de servidores externos.

La herramienta fue desarrollada por Tether AI Research y está especializada en el uso de aplicaciones y herramientas digitales. A partir de instrucciones en lenguaje natural, puede realizar acciones como:

Consultar calendarios

Gestionar recordatorios

Operar sobre distintos servicios

Una de sus principales características es su tamaño reducido, que facilita su funcionamiento en dispositivos personales. Además, sus pesos están disponibles públicamente, por lo que desarrolladores e investigadores pueden descargarlos, modificarlos y adaptarlos a diferentes proyectos.

Tether apuesta por una IA más privada y descentralizada: cómo funciona su nuevo modelo

Uno de los objetivos de BotPsy es reducir la cantidad de información personal que los usuarios necesitan enviar a servidores externos.

Al procesar instrucciones directamente en el dispositivo, el modelo puede limitar la exposición de datos como correos electrónicos, documentos y contactos.

Tether presentó una IA abierta que ejecuta tareas desde tu celular y prioriza la privacidad. (Imagen creada con IA)

Sin embargo, el nivel de privacidad también depende de los permisos otorgados y de las aplicaciones o servicios externos que se utilicen.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, sostuvo que los asistentes digitales necesitan acceder a información personal para cumplir sus funciones y destacó la importancia de que cada usuario pueda decidir qué datos comparte y qué servicios utiliza.

El proyecto forma parte del ecosistema QVAC, que reúne otros modelos especializados en áreas como visión, voz, salud y traducción. La estrategia de la compañía apunta a integrar estas tecnologías para desarrollar asistentes personales capaces de resolver distintas tareas.

A futuro, Tether busca que los celulares puedan procesar las solicitudes habituales y que las operaciones más exigentes se deriven a computadoras domésticas o nodos de confianza mediante redes entre pares (P2P).

Los pesos de BotPsy y su documentación técnica ya están disponibles en Hugging Face. Con este lanzamiento, la compañía busca ampliar el desarrollo de inteligencia artificial en dispositivos personales y ofrecer una alternativa a los sistemas que dependen de grandes centros de datos.