El fabricante de hardware wallets anticipó el lanzamiento de Ledger Atom para 2027. Por qué las plataformas centralizadas sufren mayores pérdidas

En un diagnóstico que sacudió a la industria de los activos digitales, el presidente y director ejecutivo del fabricante de billeteras de hardware Ledger, Pascal Gauthier, alertó que la proliferación de herramientas de Inteligencia Artificial potenciará las intrusiones digitales hasta llevar los robos de criptomonedas a u$s12.000 millones durante 2026.

"Todos serán hackeados en algún momento. La seguridad perfecta no existe", aseveró Gauthier, asumiendo de manera explícita que la amenaza alcanza tanto a los grandes exchanges centralizados como a los fabricantes de dispositivos físicos de custodia.

La preocupación central de los especialistas radica en la asimetría temporal del delito informático: los delincuentes aprovechan modelos de IA para personalizar instrucciones maliciosas a escala de máquina y adaptar sus vectores de penetración en tiempo real, un escenario que según el directivo empeorará año tras año. A futuro sumará la disrupción de la computación cuántica sobre determinados esquemas criptográficos.

¿Por qué los robos cripto podrían saltar de u$s9.000 millones a u$s12.000 millones?

La estimación de pérdidas corporativas refleja una curva ascendente alimentada por ataques automatizados contra entornos corporativos y billeteras minoristas: los cálculos preliminares difundidos por Ledger indican que las sustracciones ilícitas alcanzaron u$s9.000 millones en 2025, mientras que para el cierre de 2026 la cifra se proyecta en u$s12.000 millones.

Ante esa escalada, Gauthier reclamó que las compañías del sector tecnológico y financiero abandonen las respuestas aisladas y articulen esfuerzos de inteligencia compartida para rastrear y neutralizar a las organizaciones criminales.

El llamado de atención coincide con una seguidilla de ataques de alto perfil registrados en las últimas semanas:

El 29 de octubre de 2026, la plataforma Binance reportó un incidente masivo con u$s6.340 millones en activos comprometidos , de los cuales logró congelar o recuperar u$s2.850 millones

El 2 de noviembre, el exchange regional Mercado Bitcoin sufrió una brecha con pérdidas estimadas en u$s40 millones, sin comprometer el saldo de sus depositantes

¿Qué riesgos enfrenta el hardware y cómo busca responder Ledger Atom?

La defensa de la autocustodia continúa siendo el núcleo doctrinal de los fabricantes de billeteras frías, aunque no queda exenta de filtraciones en la cadena de distribución.

Gauthier defendió la tenencia directa de claves privadas frente al historial de colapsos y ataques en entidades centralizadas, argumentando que las mermas económicas en billeteras de autocustodia representan un porcentaje mucho menor respecto del volumen drenado en exchanges. No obstante, el sector enfrentó turbulencias operativas en octubre de 2026, cuando dispositivos Ledger provistos por el distribuidor CryptoBilis fueron vinculados a maniobras que habrían permitido el desvío de hasta u$s93 millones mediante la inserción de componentes de hardware no autorizados.

Como respuesta técnica a las adulteraciones, la compañía presentó el proyecto Ledger Atom, cuya salida comercial está programada para julio de 2027: un dispositivo de comunicación provisto de una pantalla protegida independiente, diseñado para que el titular certifique que las transacciones mostradas en su smartphone coincidan con la orden de firma genuina. El objetivo es evitar desvíos silenciosos antes de autorizar cualquier movimiento de fondos.