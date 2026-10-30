El cofundador de Ethereum fijó una postura sobre el límite entre regular el uso de la IA y restringir al usuario en un debate que recién empieza

El cofundador de Ethereum sostiene que potenciar la defensa y auditoría mediante IA es preferible antes que imponer modelos cerrados que limiten usuarios.

Buterin advirtió que restringir el acceso a la IA mediante controles de identidad o nacionalidad podría derivar en vigilancia masiva y sociedades desiguales.

Vitalik Buterin respaldó que Moonshot AI limitara las capacidades ofensivas de su modelo Kimi 3.1 para mitigar riesgos de seguridad en inteligencia artificial.

Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, respaldó la decisión de Moonshot AI de omitir deliberadamente las capacidades cibernéticas ofensivas de alto nivel en los datos de entrenamiento de su modelo Kimi 3.1, y advirtió que el mal manejo de esta primera gran ola de riesgos de la inteligencia artificial podría derivar en una distopía de modelos restringidos y vigilancia masiva.

El creador de la segunda blockchain más importante del mundo publicó su posición en X y marcó una distinción conceptual que viene empujando hace meses dentro del debate global sobre seguridad en IA: una cosa es limitar lo que un modelo puede hacer, otra muy distinta es limitar quién puede usarlo.

"Discriminar los casos de uso es mucho menos grave que discriminar a los usuarios", escribió Buterin. Y agregó que "el mundo necesita todo el tiempo posible para prepararse, fortalecerse, revisar el código antiguo y verificar formalmente el código nuevo antes de que nos alcance el peso total de los ciberataques más poderosos".

Qué dijo Buterin sobre el riesgo de una IA ultra restringida

En su publicación, el programador ruso-canadiense proyectó un escenario negativo si el ecosistema no logra procesar bien esta etapa inicial de riesgos. Habló puntualmente de una posible deriva hacia modelos de IA altamente restringidos, controles KYC para todo tipo de interacción y vigilancia intrusiva como norma.

El cofundador de Ethereum fue más allá y describió el riesgo social de ese camino: "Una sociedad donde podrías ser un ciudadano de segunda, tercera o cuarta clase en términos de acceso a los modelos según tus credenciales y nacionalidad".

El planteo tiene impacto directo en países emergentes como Argentina, donde el acceso a herramientas de IA de frontera suele quedar atado a trabas de pago, verificación de identidad o restricciones por región.

Qué es Kimi 3.1 y por qué está en el centro del debate

Kimi es la familia de modelos de lenguaje desarrollada por Moonshot AI, una startup china con sede en Beijing valuada en u$s30.000 M. Su modelo insignia, Kimi K3, fue presentado el 16 de julio de 2026 con las siguientes características:

2,8 billones de parámetros

Ventana de contexto de un millón de tokens

Liberación de pesos abiertos

Capacidades ofensivas deliberadamente recortadas en entrenamiento

Rendimiento de 32,2% en el benchmark ofensivo ExploitBench

La discusión de fondo es qué tan peligroso puede ser un modelo abierto en manos de atacantes. Según una evaluación conjunta del AI Security Institute del Reino Unido y el Center for AI Standards and Innovation de Estados Unidos, publicada en julio, Kimi K3 obtuvo 32,2% en el benchmark ofensivo ExploitBench, contra un promedio de 76,2% de los principales modelos cerrados estadounidenses.

El dato muestra que el modelo chino todavía está detrás en capacidad ofensiva de frontera, pero igual superó a GLM-5.2, el modelo abierto más capaz hasta junio pasado. La decisión de Moonshot de recortar deliberadamente esas capacidades en el entrenamiento es, para Buterin, el camino correcto.

La postura de Buterin sobre IA y ciberseguridad

El respaldo a Kimi 3.1 se enmarca en una línea argumental que Buterin viene desarrollando desde hace meses. En septiembre pasado, el cofundador de Ethereum declaró que apuesta cerca del 90% de su patrimonio neto a que la IA no va a destruir la ciberseguridad cripto, sino que termina favoreciendo a los defensores.

Su tesis central es que las mismas herramientas que automatizan ataques permiten auditar sistemas y cerrar vulnerabilidades. En paralelo, Buterin impulsó el concepto de "verificación formal asistida por IA", un método que permite demostrar matemáticamente que un programa se comporta como promete, y destinó u$s40 M a iniciativas de hardware seguro, biodefensa y ciberseguridad.

La discusión no es solo teórica. Para el ecosistema cripto local, donde los exchanges, billeteras y proyectos DeFi conviven con una creciente integración de agentes de IA en operaciones, auditorías de contratos inteligentes y detección de fraudes, la pregunta sobre qué modelos pueden usarse y bajo qué condiciones empieza a tener consecuencias económicas concretas.

Buterin cierra con una advertencia dirigida a reguladores y laboratorios: cerrar el acceso por nacionalidad o credenciales no vuelve al mundo más seguro, lo vuelve más desigual.