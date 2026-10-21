La fintech lanzó un programa de formación que busca fortalecer el vínculo con las nuevas generaciones y expandir la iniciativa a cinco países en 2027.

El programa se expandirá a Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, sumándose a la estrategia de crecimiento regional de belo, que en 2026 recibió u$s14M.

Manuel Beaudroit (CEO de belo) destaca que Campus busca vincular la industria fintech con universidades y nuevas generaciones para idear el futuro de las finanzas.

La fintech belo lanzó belo Campus, un programa de encuentros para estudiantes sobre tecnología, economía y finanzas que ya alcanzó a más de 1.500 personas en seis universidades y eventos.

La fintech Belo lanzó Belo Campus, un programa de encuentros para estudiantes sobre tecnología, economía y finanzas que ya alcanzó a más de 1.500 personas.

La iniciativa combina charlas con referentes de la compañía y espacios de ideación en los que alumnos universitarios participan en el desarrollo de propuestas para los desafíos del sistema financiero. Durante el primer mes, el programa realizó seis encuentros en:

la Universidad de Buenos Aires (UBA)

la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)

la Universidad del CEMA (UCEMA)

la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)

la Universidad Siglo 21

Nerdearla, una conferencia de tecnología.

"En Belo aprendimos que construir productos financieros también implica entender cómo están cambiando los hábitos, las necesidades y las expectativas de las nuevas generaciones", indicó Manuel Beaudroit, CEO y cofundador de Belo.

"Por eso llevamos estas conversaciones a las universidades y al mismo tiempo escuchamos qué tienen para aportar los estudiantes", agregó

Cómo funciona Belo Campus y qué temas aborda

El programa está dirigido a estudiantes de carreras vinculadas con:

finanzas

economía

negocios digitales

tecnología

marketing.

Cada encuentro combina una charla a cargo de referentes de Belo con una instancia de ideatón, en la que los participantes trabajan en posibles soluciones para el futuro de las finanzas.

El programa se expandirá a Brasil, Chile, Colombia, Perú y México

Las actividades abordan el funcionamiento de los productos financieros digitales, la evolución de la economía, las finanzas personales y el avance de los activos digitales, entre ellos las stablecoins y otras herramientas del ecosistema cripto.

El formato busca que los estudiantes conozcan las tendencias del sector, como también puedan aportar ideas desde su formación y experiencia como usuarios.

De esta manera, la iniciativa busca generar un vínculo entre la industria fintech, las universidades y las nuevas generaciones.

La compañía prevé realizar nuevos encuentros en instituciones educativas argentinas hasta fin de año. En una segunda etapa planea llevar el programa a:

Brasil

Chile

Colombia

Perú

México.

Belo acelera su expansión en América Latina

El lanzamiento de belo Campus se produce en paralelo con el crecimiento regional de la empresa y la ampliación de sus servicios financieros.

En abril de 2026, belo anunció una ronda de inversión Serie A por u$s14 millones, liderada por Tether, la compañía emisora de USDT.

Según diversos medios especializados, la operación busca financiar su expansión en Latinoamérica, donde la fintech combina servicios de:

billetera digital

operaciones con criptoactivos

pagos internacionales

una tarjeta digital de la red Visa

Otro antecedente es el lanzamiento de los pagos con códigos QR interoperables en Argentina, anunciado por belo en junio de 2025.

La funcionalidad permite escanear códigos QR de distintos proveedores y elegir entre las monedas disponibles en la cuenta, incluidos pesos argentinos y stablecoins como USDT y USDC.

En ese escenario, Belo Campus suma una dimensión educativa a la estrategia de la compañía.

Además de presentar las herramientas que forman parte del ecosistema fintech, el programa busca acercar a los estudiantes a las transformaciones del sector y recoger sus ideas sobre cómo podrían evolucionar los productos financieros.

La expansión prevista para 2027 permitirá evaluar el alcance regional de la propuesta, con actividades en cinco mercados latinoamericanos y la posibilidad de establecer nuevos vínculos con universidades de la región.