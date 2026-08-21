Optimiza la productividad, seguridad y rentabilidad en yacimientos y minas remotas, clave para el desarrollo económico exportador.

Integra satélites de órbita baja (LEO) como Starlink y geoestacionarios (GEO) para sectores clave como Oil & Gas y minería.

Orbith implementa conectividad satelital multiórbita para resolver la falta de telecomunicaciones en Vaca Muerta y minería.

El avance de los desarrollos masivos en Vaca Muerta y el auge de la minería de litio y cobre en el norte del país enfrentan un cuello de botella logístico común: la ausencia de infraestructura de telecomunicaciones terrestre en zonas geográficamente aisladas.

En yacimientos y proyectos de alta montaña donde cada hora de inactividad operativa implica pérdidas millonarias, la conectividad satelital de baja latencia dejó de ser un soporte de contingencia para transformarse en un insumo productivo crítico.

Para responder a esta demanda industrial, la empresa tecnológica de capitales argentinos Orbith -pionera en el país en operar con satélites de alta capacidad (HTS en banda Ka) y con trayectoria en la provisión de conectividad crítica para pasos fronterizos de fuerzas de seguridad- estructuró una solución multiórbita. El esquema integra constelaciones de órbita baja (LEO), como Starlink y Eutelsat OneWeb, con satélites geoestacionarios (GEO).

El objetivo de esta integración tecnológica es vincular en tiempo real pozos de extracción, campamentos, frentes de exploración y centros de procesamiento con las sedes corporativas de las compañías.

"En Argentina, tanto la Minería como el sector de Oil & Gas atraviesan un momento de expansión histórica y se perfilan como los grandes motores del desarrollo económico, energético y exportador para los próximos años. El impulso sostenido de megaproyectos en yacimientos no convencionales, junto con el vertiginoso crecimiento de la minería de litio, cobre y metales preciosos en la región cordillerana y el norte del país, exigen a las operadoras trabajar bajo los más estrictos estándares globales de productividad, digitalización y seguridad", analizó Marcos Vázquez, Director Comercial de Orbith, en declaraciones a las que accedió iProUP.

Cómo funciona la arquitectura multiórbita y qué ventajas aporta frente a la fibra óptica

En yacimientos no convencionales e instalaciones cordilleranas, el tendido de fibra óptica o torres de microondas suele resultar inviable por costos o demoras en la ejecución de obra civil.

Frente a esa limitación, el modelo satelital híbrido combina diferentes capas tecnológicas para garantizar la redundancia del servicio:

Satélites de órbita baja (LEO): Constelaciones como Starlink y Eutelsat OneWeb aportan transferencias de alta velocidad y latencia reducida, indispensables para videollamadas, plataformas cloud y el uso de sistemas ERP en tiempo real

Satélites geoestacionarios (GEO HTS): Redes de alta capacidad en banda Ka que aseguran respaldo estructural y estabilidad en la transmisión masiva de datos corporativos

Resiliencia ante contingencias: Si un enlace sufre una interferencia climática o falla técnica, el tráfico conmuta automáticamente hacia otra red satelital o terrestre sin interrumpir la operación

"Una operación mejor conectada puede disminuir tiempos de inactividad, optimizar el uso de recursos, facilitar la gestión remota y mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias. En proyectos donde cada hora de operación tiene un costo significativo, contar con una infraestructura robusta contribuye directamente a proteger la productividad, la seguridad y la rentabilidad", remarcó Vázquez.

Qué aplicaciones concretas tienen los sensores IoT y la telemetría en pozos y minas

La digitalización en boca de pozo y en frentes de extracción permite automatizar la supervisión de activos distribuidos sin necesidad de trasladar personal de forma continua.

A través de soluciones de Internet de las Cosas (IoT) satelital y telemetría, las operadoras petroleras y mineras monitorean variables críticas:

Supervisión de infraestructura: Control de presión en ductos, estado de generadores y variables ambientales en plantas y pozos de hidrocarburos

Conectividad a bordo y logística: Enlace satelital en camionetas operativas, maquinaria pesada y unidades de inspección para coordinar tareas de mantenimiento y recorridos en campo

Comunicaciones de emergencia: Cobertura ininterrumpida para ambulancias, cuadrillas y brigadas de rescate en frentes remotos

Gestión con Inteligencia Artificial: La firma implementó un Centro de Operaciones de Red (NOC) con monitoreo 24x7 e inteligencia artificial para digitalizar órdenes de trabajo, auditar inventarios y predecir incidentes técnicos antes de que generen caídas de servicio

La integración de constelaciones globales con soporte de ingeniería local marca la pauta de cómo la tecnología espacial se articula con los sectores que impulsan las exportaciones energéticas y mineras de la economía argentina.