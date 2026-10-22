El ganador del Premio Nobel de Física en 2024 planteó que la humanidad debe prepararse para un escenario en el que las máquinas sean más inteligentes

Alertó en el Congreso de EE.UU. sobre riesgos y la urgencia de regulación internacional en "aproximadamente un año".

Hinton, Premio Nobel de Física 2024, insta a la humanidad a prepararse y regular la IA ante su avance acelerado.

Geoffrey Hinton, "padrino de la Inteligencia Artificial", advierte que la IA superará la inteligencia humana en 20 años.

Geoffrey Hinton, considerado el "padrino de la inteligencia artificial", advirtió que los sistemas de IA podrían superar la inteligencia humana en los próximos 20 años.

El científico británico-canadiense, ganador del Premio Nobel de Física en 2024 por sus aportes al desarrollo de las redes neuronales, planteó que la humanidad debe prepararse para un escenario en el que las máquinas sean más inteligentes que nosotros.

Geoffrey Hinton advierte que la inteligencia artificial podría superar a los humanos en 20 años

Hinton, que dedicó su carrera a investigar cómo reproducir la inteligencia mediante sistemas artificiales, explicó que la mayoría de los expertos que conoce coinciden en que la IA alcanzará un nivel superior al humano en las próximas dos décadas.

En entrevistas recientes y conferencias académicas, sostuvo que la computación digital a gran escala sería mucho más eficiente para adquirir conocimiento que la biológica, lo que aceleraría el proceso de superación cognitiva.

El investigador también alertó sobre los riesgos que esto implica. En declaraciones a El Mundo, señaló que "dentro de 20 años, seres superinteligentes nos reemplazarán" y advirtió que la humanidad corre el riesgo de perder el control de su propio destino si las máquinas adquieren autonomía sin límites claros.

Para Hinton, la falta de regulación internacional y el uso potencial de la IA en ámbitos militares son amenazas que deben ser atendidas con urgencia.

Geoffrey Hinton, Premio Nobel de Física 2024, cree que la IA podría superar a los humanos en 20 años

Tras dejar su puesto en Google, Hinton se dedicó a advertir públicamente sobre los peligros de la IA avanzada.

Subrayó que uno de los aspectos más preocupantes es la creciente dificultad para comprender cómo funcionan los sistemas más sofisticados.

"Cuando se vuelven realmente complicados, ya no sabemos exactamente qué está ocurriendo, del mismo modo que no sabemos exactamente qué pasa en el cerebro humano", explicó en una conferencia en Cambridge.

El científico reconoció que aún no existe certeza sobre si las máquinas desarrollarán conciencia, pero insistió en que su capacidad para procesar información y tomar decisiones ya representa un desafío para la comprensión humana.

En su visión, la verdadera incógnita es qué ocurrirá cuando existan sistemas más inteligentes que las personas y si será posible mantenerlos bajo control.

El padrino de la IA exige su regulación en 2027

El llamado de Hinton incluso llegó al Congreso de Estados Unidos, donde avisó que el país tiene aproximadamente un año para establecer regulaciones claras sobre la IA antes de que la tecnología avance a un punto difícil de controlar.

Su intervención se produjo en el marco de una audiencia especial en Washington, donde legisladores buscan definir un marco legal que acompañe el desarrollo acelerado de los modelos de inteligencia artificial.

Hinton sostuvo que la ventana de tiempo para actuar es extremadamente corta. "Si no se regula ahora, será demasiado tarde", afirmó y subrayó que los sistemas de IA están evolucionando con una velocidad que supera la capacidad de los gobiernos para responder.

El investigador también alertó sobre la dificultad creciente para comprender cómo funcionan los modelos más avanzados. "Cuando se vuelven realmente complejos, ya no sabemos exactamente qué está ocurriendo, del mismo modo que no sabemos qué pasa en el cerebro humano", explicó, en referencia a la opacidad de los sistemas de aprendizaje profundo.

Para Hinton, esta falta de transparencia hace urgente la creación de organismos de supervisión capaces de auditar y limitar el uso de la IA en sectores críticos.

La advertencia se suma a las preocupaciones expresadas por otros referentes de la industria, como Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic, quienes también pidieron regulaciones estrictas.

Elon Musk, por su parte, insistió en que el desarrollo acelerado sin controles podría derivar en escenarios de alto riesgo para la humanidad.

El consenso entre los expertos es que la autorregulación empresarial no es suficiente y que se requieren marcos legales obligatorios a nivel nacional e internacional.