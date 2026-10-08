El mercado reaccionó rápido. Las acciones de Spotify (SPOT) subieron 5,18% hasta los u$s513,40 en Wall Street inmediatamente tras el anuncio

Argentinos pueden invertir en Spotify (SPOT) vía CEDEARs en BYMA, operando en pesos con cobertura cambiaria y liquidez garantizada.

La expansión global, que completa en 2026, suma 350.000 títulos. Analistas prevén US$900M extra en ingresos y alzas de precios en 2027.

Spotify expande el acceso a sus audiolibros a más de 180 mercados, generando una subida del 5,18% en sus acciones en Wall Street.

Spotify, el gigante de streaming vía audio, anunció que ampliará el acceso a los audiolibros a más de 180 mercados de Europa, América, el Caribe, Medio Oriente, África y Asia y sus acciones reaccionaron favorablemente en Wall Street.

La expansión empezó se extenderá en los próximos meses. Antes, la función estaba disponible en unos 22 países. El plan es completar el despliegue antes de que termine 2026, por lo que el impacto económico, según los analistas, se verá sobre todo en 2027.

La oferta incluye más de 350.000 títulos en más de 120 idiomas, con un alcance potencial de unos 750 millones de oyentes. Los usuarios podrán acceder a través de una suscripción Premium o de Audiobooks+, un complemento pago.

Según el anuncio, ese segundo formato será la vía principal en regiones como África, Asia y la Latinoamérica, donde la compañía apuesta a que los usuarios sumen los audiolibros como un extra a su plan.

Como parte del movimiento, Spotify también cerró un acuerdo de distribución con Legimi, en Polonia, que dará a los suscriptores Premium acceso a más de 20.000 títulos en polaco desde octubre.

Spotify pasa de 22 a más de 180 mercados con audiolibros y su acción sube 5,18% en Wall Street

El mercado reaccionó rápido. Las acciones de Spotify (SPOT) subieron 5,18% hasta los u$s513,40 el día del anuncio.

Aun así, la acción todavía acumula una caída de 10,71% en lo que va de 2026, según datos de Nasdaq, por lo que el rebote no borra el mal año.

De acuerdo a Investing.com, el repunte mostró cómo la noticia pesó entre los inversores, al combinar un impulso estratégico de corto plazo con un relato de crecimiento a largo plazo.

Los analistas ya hacen cuentas. Bazinet, de Citi, proyecta un aumento de precios de alrededor de 10% hacia mediados de 2027.

Su estimación se apoya en el precedente de la compañía, que suele subir las tarifas, aproximadamente un euro, unos dos trimestres después de lanzar audiolibros en un país nuevo.

Según Citi, el costo de consumo de los audiolibros podría presionar un poco el margen bruto en el cuarto trimestre, pero los aumentos de precios y el despliegue de Audiobooks+ podrían impulsarlo en 2027, por el mayor ingreso promedio por usuario.

Wells Fargo coincidió con la lectura y espera que Spotify combine en 2027 nuevas suscripciones Premium, aumentos de precios y servicios adicionales como Audiobooks+, pódcast con inteligencia artificial y un futuro producto de música con IA, y estima ingresos adicionales por servicios de u$s900 millones ese año.

Spotify lleva los audiolibros a más de 180 mercados y su acción sube 5% en Wall Street

El consenso es favorable, ya que 39 de 47 analistas recomendaron comprar la acción, ocho sugieren mantener y ninguno, vender. El precio objetivo promedio, de u$s596,87, implica una suba cercana a 16% desde el nivel actual.

Detrás de la apuesta hay un mercado en pleno crecimiento. Según Grand View Research, el negocio global de audiolibros, que valía unos u$s11.000 millones en 2025, llegaría a u$s58.500 millones en 2033, con una tasa de crecimiento anual de 22,7%.

La próxima prueba será pronto. Spotify presentará sus resultados el 22 de octubre, y los inversores buscarán señales sobre márgenes, ingresos Premium y gastos, para medir cuánto de estas nuevas apuestas puede trasladarse al crecimiento de 2027.

Cómo invertir en Spotify desde Argentina: las opciones disponibles

Los argentinos pueden invertir en Spotify a través de los CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos) que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires bajo el ticker SPOT, lo que permite operar en pesos con cobertura cambiaria implícita.

También existen alternativas mediante brokers locales con acceso internacional y plataformas extranjeras, aunque con mayores requisitos regulatorios.

Sus acciones cotizan en el NYSE bajo el símbolo SPOT y actualmente rondan una capitalización bursátil cercana a los u$s92.000 millones.

La forma más práctica de invertir desde Argentina es mediante los CEDEARs de Spotify, que permiten comprar fracciones de acciones extranjeras en pesos. El ratio de conversión es de 28 CEDEARs por cada acción original, y su precio ronda los $20.195,46 en BYMA, reflejando el valor internacional ajustado por el contado con liquidación. Esta modalidad ofrece ventajas clave:

Operación en pesos sin necesidad de cuenta en el exterior

Cobertura cambiaria implícita frente a la devaluación

Liquidez garantizada en el mercado local

Otra alternativa es abrir cuentas en ALyCs reguladas por la CNV como IOL, Balanz, PPI o Bull Market, que permiten operar tanto CEDEARs como acciones directamente en mercados externos. En este caso, el inversor puede acceder a la acción original en dólares, aunque debe cumplir con regulaciones locales y asumir costos de transferencias internacionales.

Quienes buscan exposición directa pueden recurrir a brokers internacionales como Interactive Brokers o eToro, que ofrecen acceso completo al mercado estadounidense.

Esta opción implica abrir cuentas en el exterior, transferir fondos en dólares y cumplir con las obligaciones fiscales ante ARCA, lo que la convierte en una alternativa más compleja, pero con mayor flexibilidad.