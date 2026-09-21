La norma alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas quienes adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias

Esta reforma busca canalizar u$s170.000 millones, los "dólares del colchón", e impulsar el régimen simplificado.

La medida de ARCA, oficializada por Resolución General, se da tras la sanción de Inocencia Fiscal II en el Senado.

ARCA extendió el plazo para la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias 2025 hasta el 13 de octubre de 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a extender el plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.

La nueva fecha límite pasó del 22 de septiembre al 13 de octubre de 2026, en una decisión que llega pocos días después de que el Senado convirtiera en ley la reforma conocida como Inocencia Fiscal II, uno de los principales proyectos del Gobierno para incentivar la incorporación al sistema formal de los dólares que los argentinos mantienen fuera del circuito financiero.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución General 5898/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La norma alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas, tanto aquellas comprendidas en el régimen general como quienes adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias.

ARCA justificó la nueva extensión por "razones de administración tributaria" y por la necesidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Se trata de la tercera extensión del calendario para la presentación de Ganancias 2025. Originalmente, el esquema había establecido un vencimiento posterior, pero ARCA primero lo llevó al 27 de julio, luego otorgó una extensión hasta agosto y posteriormente fijó el 22 de septiembre como nueva fecha límite.

Por qué ARCA volvió a extender el plazo para declarar Ganancias

El cambio se produce en un contexto particular. El Congreso acaba de aprobar Inocencia Fiscal II, una reforma que modifica el régimen simplificado de Ganancias creado por la Ley 27.799 y también introduce cambios en las reglas de fiscalización tributaria.

El objetivo declarado del esquema es reducir los incentivos para mantener dinero fuera del sistema y generar mayor previsibilidad para quienes decidan utilizar esos fondos en operaciones bancarizadas.

La nueva legislación fue aprobada por el Senado el 17 de septiembre con 44 votos a favor y 23 en contra. Sin embargo, al momento de la sanción todavía restaban los pasos de promulgación y publicación oficial para que las modificaciones entren formalmente en vigencia.

La prórroga de ARCA permite ganar tiempo en medio de ese proceso y evitar que los contribuyentes tengan que presentar sus declaraciones bajo un esquema que estaba a punto de ser modificado.

Uno de los principales cambios de Inocencia Fiscal II es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que condicionaban el acceso al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Bajo las reglas anteriores, podían quedar fuera quienes superaran determinados parámetros, establecidos en $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio.

ARCA volvió a extender el plazo para declarar Ganancias. (Imagen creada con IA)

El régimen simplificado busca modificar la relación entre el contribuyente y ARCA. En lugar de que el organismo pueda reconstruir automáticamente la situación patrimonial a partir de los consumos personales, el esquema pone el foco en los ingresos y los gastos deducibles declarados.

A cambio, incorpora una presunción de exactitud de la declaración y un efecto liberatorio, salvo que se detecten determinadas inconsistencias consideradas significativas.

Precisamente, la reforma modifica el concepto de "discrepancia significativa", una de las cuestiones que más dudas generaba entre contadores y contribuyentes.

El nuevo esquema cambia la base sobre la cual se calcula la diferencia que podría habilitar una fiscalización y establece un umbral monetario adicional.

Este punto es relevante para quienes poseen ahorros que no fueron incorporados previamente al circuito financiero. La reforma busca ofrecer mayor previsibilidad sobre las consecuencias tributarias de utilizar esos recursos, aunque no equivale a una amnistía general ni implica que cualquier dinero no declarado quede automáticamente regularizado.

El tratamiento concreto depende de la situación fiscal del contribuyente, del origen de los fondos y de las operaciones realizadas.

Cuántos dólares poseen los argentinos fuera del sistema

El Gobierno bautizó públicamente a esta estrategia como una forma de sacar los "dólares del colchón". La referencia apunta a los ahorros en moneda extranjera que permanecen en efectivo y fuera del sistema financiero.

Según estimaciones oficiales citadas por el Gobierno, los argentinos mantienen alrededor de u$s170.000 millones fuera del sistema, una masa de dinero que la administración de Javier Milei busca canalizar hacia bancos, consumo, inversiones y operaciones inmobiliarias.

El ministro de Economía, Luis Caputo, hizo explícito este objetivo durante una exposición ante estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella. Allí pidió que intentaran convencer a sus familias de llevar al sistema financiero los dólares que mantienen guardados.

La nueva legislación también apunta a facilitar operaciones que tradicionalmente podían generar interrogantes sobre el origen de los fondos.

Entre los cambios destacados por especialistas aparece la posibilidad de realizar determinadas operaciones inmobiliarias utilizando efectivo, en línea con el objetivo de incorporar los dólares no bancarizados a la economía formal.

Cuándo comenzó a regir la primera Ley de Inocencia Fiscal

La primera versión de la denominada Ley de Inocencia Fiscal había comenzado a regir a principios de 2026.

El Gobierno incluso reglamentó en febrero el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias mediante el decreto reglamentario correspondiente y normativa complementaria de ARCA.

La adhesión inicial, sin embargo, fue limitada. Según datos de ARCA obtenidos por Chequeado mediante un pedido de acceso a la información pública, hasta el 19 de mayo solamente 94.500 contribuyentes habían adherido al régimen.

Ese nivel de utilización fue uno de los antecedentes que impulsaron al Gobierno a promover modificaciones para ampliar el universo de potenciales beneficiarios.

Además, se mantiene el calendario del primer anticipo de Ganancias correspondiente al período fiscal 2026.

ARCA fijó el ingreso de ese anticipo para el 24 de septiembre, mientras que la nueva resolución establece qué deben hacer aquellos cuyo anticipo todavía no aparezca en el sistema "Cuentas Tributarias" debido a que aún no presentaron la declaración jurada de 2025.