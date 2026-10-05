Durante 30 días, a través de la aplicación, el usuario puede seguir cómo evoluciona y ver cómo se mueve el precio de una acción

La fintech argentina, que ya captó u$s2 millones en inversión, lanzó además una herramienta de IA para gestionar portafolios mediante chat con asistentes.

La iniciativa educativa busca eliminar el miedo a operar en el mercado financiero, permitiendo que los usuarios retengan las ganancias sin arriesgar capital propio.

Berry permite a nuevos usuarios invertir en acciones de EE. UU. como Apple o Amazon usando u$s100 prestados por la plataforma durante 30 días.

Berry, la plataforma argentina que da acceso al mercado de los Estados Unidos, lanzó una iniciativa para que los nuevos usuarios aprendan a invertir con una experiencia concreta y sin arriesgar plata propia.

El anuncio llega tras recibir una ronda de inversión, presentar una herramienta de inteligencia artificial y un plan de crecimiento. La propuesta forma parte del Día de la Educación Financiera.

El programa funciona así: quienes abran una cuenta pueden elegir una compañía como Apple, Amazon o Coca-Cola y acceder a una posición en sus acciones valuada en u$s100.

Durante 30 días, el usuario puede seguir cómo evoluciona y ver cómo se mueve el precio de una acción.

Cuando termina el plazo, los u$s100 vuelven a Berry. Si la posición generó ganancias, esa diferencia queda en la cuenta del usuario, y si perdió valor, no debe cubrir el faltante, porque el capital inicial no salió de su bolsillo.

La compañía aclara que la propuesta incluye un proceso guiado para acompañar a los usuarios en sus primeros pasos, entender cómo funciona el mercado y tomar sus propias decisiones.

Berry levantó u$s2 millones con Morgan Creek y Coinbase Ventures y apunta a masificar Wall Street

Luca Compagnucci, cofundador y CEO de Berry, explicó que mucha gente quiere invertir, pero se frena por miedo a equivocarse con algo que no entiende del todo.

Con u$s100 durante 30 días, sostuvo, la primera experiencia es real y acompañada, y al terminar cada persona decide sus próximos pasos sabiendo cómo se mueve una acción.

La novedad coincide con un momento de crecimiento. Berry cerró una ronda semilla de u$s2 millones liderada por Morgan Creek, con la participación de Coinbase Ventures, Ripio y Social Graph Ventures.

Los fondos se destinarán a fortalecer el producto, ampliar el equipo y avanzar en la estrategia de crecimiento y de licencias.

La empresa informó que ya suma unas 30.000 cuentas creadas y cerca de 3.000 usuarios que operan todos los días. Además, los activos en la plataforma crecieron 200 % en este trimestre.

Detrás de la app hay tres emprendedores argentinos:

Luca Compagnucci como CEO

Juan Cruz Luján como CTO

Jeremías Coppola como CFO

Cómo surgió Berry y qué ofrece la app

La compañía, fundada en 2024, desarrolló una aplicación móvil para simplificar el acceso al mercado estadounidense.

Los usuarios pueden depositar pesos desde cualquier banco o billetera digital local, o usar stablecoins como USDT y USDC. Desde ahí pueden acceder desde u$s1 a fracciones de acciones y otros activos internacionales, con un respaldo de hasta u$s75 millones por cuenta y sin necesidad de tener una cuenta bancaria en el exterior.

El origen de Berry explica parte de su propuesta. Compagnucci contó que la idea nació de una frustración personal, la de no poder invertir en Nvidia, según una entrevista publicada por Emprehouse.

La app, disponible para Android e iOS, fue presentada ante el público argentino como una experiencia comparable a la de Robinhood, la plataforma estadounidense que simplificó la inversión para millones de jóvenes. En ese momento, los depósitos en pesos se hacían a través de Mercado Pago, Ualá y MODO.

Desde lo regulatorio, la oferta tiene una estructura particular. Las acciones disponibles están tokenizadas por un agente de transferencia aprobado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el ente regulador estadounidense. Berry opera a través de Berry Tech Inc., la compañía que figura como desarrolladora en las tiendas de aplicaciones.

Según Emprehouse, los fondos están en custodia de una de las empresas de mayor reputación en seguridad de activos digitales, y los activos cuentan con el respaldo de un broker-dealer estadounidense regulado por la SEC y asegurado por SIPC. Conviene distinguir esa cobertura del respaldo de u$s75 millones por cuenta que menciona el comunicado de la empresa.

Luca Compagnucci, CEO de Berry

La plataforma, además, no se limita a las acciones. Según su sitio oficial, permite operar acciones, criptomonedas y mercados de predicción desde u$s1 y sin comisiones.

Los mercados de predicción son una de sus apuestas más distintivas. La ficha de la app en Google Play los presenta como una forma de invertir en eventos del mundo real, como elecciones, economía y decisiones políticas.

La otra pata del anuncio es la inteligencia artificial. Berry presentó su MCP, el primer producto de Berry Connect, una herramienta que enlaza la cuenta del usuario con asistentes como ChatGPT, Claude o Grok. Con esa integración, el usuario puede consultar su portafolio, revisar posiciones y movimientos e incluso operar directamente desde la conversación.

La empresa da ejemplos como preguntar cómo le fue a la cartera en la semana, cuánto invirtió en Google o pedir que se compren u$s10 en acciones de Apple. En lugar de recorrer pantallas para buscar datos o cargar una orden, basta con escribir en lenguaje natural qué se quiere ver o hacer.

Compagnucci defendió la idea al sostener que la IA puede volver mucho más intuitivo el hecho de invertir, y que entender qué pasa con el portafolio debería ser tan simple como preguntarlo.

Comparó la herramienta con tener un asistente personal de finanzas, algo que no suele estar al alcance de quien recién empieza, y aclaró que cada usuario conserva siempre el control sobre sus decisiones y su cuenta.

Berry completa el paquete con otras herramientas para retener y acompañar a sus clientes. Junto con la iniciativa de acciones gratuitas, lanzó un programa de referidos que entrega u$s5 por cada persona invitada que abra y fondee su cuenta. Quienes lleguen por una recomendación también pueden acceder al programa de u$s100 en acciones.

A futuro, la compañía prepara Blueberry, una suscripción de u$s5 mensuales que ofrecerá acceso a asesores financieros y condiciones preferenciales. La empresa asegura que el valor de esos beneficios está pensado para compensar el costo del servicio, e incluso superarlo.