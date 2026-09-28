El gigante de Cupertino deberá indemnizar a usuarios argentinos de iPhone afectados por la baja de rendimiento en sus dispositivos por hasta u$s40

Gestiona tu reclamo en acuerdosmartphones.com.ar; el plazo para solicitar la indemnización es de seis meses.

Modelos iPhone 6, 6s, 7 y SE son los afectados por versiones de iOS que ralentizaron sus procesadores.

Apple indemnizará a usuarios argentinos de iPhone por baja de rendimiento, con hasta u$s40 por equipo.

Apple deberá indemnizar a usuarios argentinos de iPhone afectados por la baja de rendimiento en sus dispositivos, tras un acuerdo judicial que establece un fondo de compensación de u$s3 millones.

La indemnización surge de una demanda colectiva iniciada en 2020 por la asociación Acción del Consumidor (ADELCO) contra Apple, tras detectar que ciertas actualizaciones de iOS redujeron el rendimiento de los equipos sin informar claramente a los usuarios.

Según la causa, las versiones de iOS 10.2.1 y posteriores en los iPhone 6 y SE, y de iOS 11.2 en los iPhone 7, introdujeron un administrador de rendimiento que ralentizaba los dispositivos para evitar apagados inesperados en baterías degradadas.

Apple deberá indemnizar a usuarios argentinos con estos modelos de iPhone

Concretamente, los modelos alcanzados son iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE de primera generación, 7 y 7 Plus, y cada equipo validado podrá recibir hasta u$s40.

El acuerdo homologado por la Justicia comercial en agosto de 2026 abarca a quienes hayan residido en Argentina al 4 de febrero de 2020 y hayan utilizado alguno de los siguientes equipos: iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE (primera generación), 7 y 7 Plus.

El requisito central es que el dispositivo haya experimentado una disminución de rendimiento antes del 21 de diciembre de 2017 mientras ejecutaba las versiones de iOS mencionadas.

Apple deberá pagarte hasta u$s40 si tuviste alguno de estos modelos de iPhone. (Imagen creada con IA)

El mecanismo de solicitud se implementará a través del sitio acuerdosmartphones.com.ar, creado específicamente para gestionar el acuerdo judicial.

Allí los usuarios deberán completar un formulario con datos personales y del dispositivo, y luego se abrirá una instancia de validación para confirmar si el equipo cumple con las condiciones.

Cada persona podrá reclamar por más de un iPhone si posee varios modelos afectados.

El plazo para presentar solicitudes será de seis meses desde la apertura del formulario.

Apple aceptó aportar el fondo de u$s3 millones sin reconocer responsabilidad ni culpa, en línea con lo ocurrido en otros países donde enfrentó demandas similares.

El monto final por dispositivo dependerá de la cantidad de reclamos aprobados, aunque el máximo será de u$s40 por equipo.