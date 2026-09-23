Tap to Pay permite a comercios aceptar pagos contactless con iPhone, con la billetera como único socio inicial tras el levantamiento del "cepo" de Apple

Mercado Pago es el socio exclusivo inicial de Apple para esta función, disponible en otros 7 países de Latam.

Apple habilitó Tap to Pay en iPhone en Argentina, levantó el "cepo" que pesaba sobre el país en materia de pagos contactless y lo sumó al mapa global de los cobros sin contacto que convierten al celular en terminal, con Mercado Pago como único socio inicial en este lanzamiento.

La compañía confirmó la novedad este martes 22 de septiembre a través de un comunicado oficial, en donde también anunció la extensión de la función a otros países de América Latina, como:

Colombia

Costa Rica

República Dominicana

Guatemala

Honduras

Panamá

Perú

De esta manera, Apple rompe el "cepo" que mantenía sobre el chip NFC del iPhone en Argentina, donde hasta este anuncio solo había habilitado pagos sin contacto vía Apple Pay y dejaba afuera a los players locales, como Mercado Pago y MODO.

La billetera de Mercado Libre será ahora la única que podrá ofrecer esta función, que permitirá a comercios de cualquier tamaño aceptar pagos con un simple iPhone, sin POS ni hardware extra, mientras que la fintech que nuclea a las principales entidades bancarias del país, una de las que más enérgicamente impulsó el reclamo en los últimos meses para que esto ocurra, de momento 'queda out'.

Tap to Pay en iPhone: cómo funciona la herramienta que Apple habilitó en Argentina

Tap to Pay es una función que lleva bastante tiempo en iPhone. Apple la lanzó en Estados Unidos en 2022 y la fue expandiendo progresivamente a mercados como Reino Unido, Australia, Japón y Brasil, el único país de la región que, hasta el reciente anuncio, tenía esta funcionalidad activa.

Se trata de una función que, para los comercios, permite cobrar de manera inalámbrica al convertir un iPhone en terminal para aceptar tarjetas físicas, wearables (como un Apple Watch) y pagos contactless de crédito, débito o transferencia directa, sin necesidad de sumar un Point of Sale (POS) tradicional, un lector bluetooth o cualquier otro equipo extra.

En el caso del 'celular a celular', no solamente le permite a los comerciantes recibir pagos de otros iPhone, sino también de teléfonos con sistema operativo Android, a través de Google Pay. Esto no es menor considerando que el mayor parque de dispositivos en el país cuenta con este OS.

Del lado del cliente, esto le permitirá pagar con su celular en los lugares que ahora podrán aceptar, a través del "brazo" fintech de Mercado Libre, este tipo de cobros, desde un monotributista que usa Mercado Pago para facturar hasta un kiosco que solo aceptaba efectivo o ya cobraba con QR pero ahora también podrá recibir dinero y tarjetas con esta nueva opción.

El fin del "cepo" al NFC en iPhone que Apple sostenía en Argentina

Esta novedad llega en un momento en el que los pagos digitales avanzan en el país y en el que el celular y el smartwatch juegan un rol cada vez más predominante, pero donde el contactless se ve de cierta manera relegado ante el QR por cuestiones estructurales, entre ellas este "cepo" que ahora levantó Apple.

Christian Balatti, consultor fintech y CEO de EsXAI, había planteado a iProUP que, en contraposición con el QR, hoy quizás el medio de pago digital predominante, con más de 100 millones de operaciones en los últimos tres meses consecutivos, en el caso del NFC "para cobrar contactless se necesita hardware compatible o alternativas como Tap to Phone", justo el nicho en el que ahora desembarca esta funcionalidad.

Durante años, Apple mantuvo cerrado 'bajo siete llaves' el chip NFC del iPhone en Argentina. Los usuarios solo podían pagar con dispositivos 'de la manzanita' a través de QR, y si querían realizar transacciones contactless, ya sea en un POS o en el transporte público, únicamente podían hacerlo mediante la app nativa Apple Pay, sin poder usar Mercado Pago o MODO, a diferencia de Android.

Consultado por iProUP a mediados de este año, Rafael Soto, CEO de MODO, había reclamado a Apple que "se guíe en base a los principios que rigen en Argentina, la apertura, interoperabilidad y competencia" y hasta pidió que el Banco Central intervenga de hacer falta e intime a la compañía a "abrir su chip". No era un reclamo, cabe aclarar, solo de MODO sino de toda la industria, bancos y billeteras unidas detrás.

Por qué Mercado Pago se quedó con Tap to Pay antes que los bancos

Sin embargo, no hizo falta que el BCRA obligue a Apple, que tomó esta decisión en las últimas horas, aunque dejó momentáneamente a los bancos afuera del esquema e incluyó, como único socio del lanzamiento, a Mercado Pago.

Esto no es algo menor, no solo en relación a la eterna disputa "bancos vs billeteras" sino también considerando que otras fintech estaban detrás de esta posibilidad, aunque de momento solo la billetera de Mercado Libre figura en la lista del Tap to Pay en Argentina.

De esta manera, la compañía, que ya venía empujando el contactless en Android, tarjetas físicas y lectores propios, se queda ahora con un canal exclusivo dentro del ecosistema iOS.

Uno que, según datos de la consultora Carrier y Asociados, representa alrededor del 7% del market share local pero que "se concentra en los segmentos de mayor ingreso y mayor ticket de consumo, exactamente el perfil que las entidades quieren activar en pagos presenciales premium", resalta Diego Kupferberg, experto en negocios digitales y fundador de API Hub de Negocios, a iProUP.

La preferencia por Mercado Pago puede tener relación con el peso que tiene la billetera del unicornio fundado por Marcos Galperin en la vida financiera cotidiana de los argentinos.

Según el estudio "The State of Digitization and Financial Inclusion Study 2026", el 70% de los argentinos usó billeteras virtuales en el último semestre, muy por encima de las tarjetas de débito (51%) y crédito (34%).

Como complemento, la Encuesta de Principalidad Bancaria en Argentina de Stefanini Group reveló que el 75% usa billeteras para realizar pagos y acceder a beneficios y el 73% para ahorrar.

Dentro de esos parámetros, Mercado Pago lidera la preferencia, sobre todo entre la Generación Z, jóvenes de entre 18 y 28 años, donde alcanza el 31%. En contraste, solo el 6% del universo total elige a un banco como entidad principal, más allá de que aún mantienen la exclusividad de las cuentas sueldo, factor histórico de fidelización en el país que, pese a los reclamos del ecosistema fintech y la discusión en el ámbito legislativo durante el debate de la última Reforma Laboral, aún se mantiene en favor de las entidades tradicionales.

La pregunta que queda abierta es cuándo se sumarán MODO y el resto de los bancos y billeteras a la lista de habilitados por Apple en el país. Más allá de la respuesta a esa incógnita, lo cierto es que la puerta quedó 'entreabierta', aunque de momento la 'llave en mano' es para Mercado Pago.